IPL के बीच मोहम्मद शमी को बड़ी राहत! चेक बाउंस केस में हुए बरी, पत्नी ने ही लगाए थे आरोप

Mohammed Shami Cheque Bounce Case Hasin Jahan: लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) के लिए आईपीएल 2026 में खेल रहे तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी को बड़ी राहत मिली है. अलीपुर अदालत ने मोहम्मद को उनकी अलग रह रही पत्नी हसीन जहां द्वारा दायर चेक बाउंस केस में बरी कर दिया है. क्रिकेटर की वाइफ हसीन जहां ने आरोप लगाया था कि मोहम्मद शमी की ओर से घरेलू खर्चों के लिए दिया गया 1 लाख रुपये का चेक बाउंस हो गया था. इस मामले में बुधवार (20 मई) को अलीपुर कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया. अदालत ने शमी को इस मामले से जुड़े सभी आरोपों से बरी कर दिया है. बता दें कि यह मामला पिछले 4 साल से लंबित था. आखिरकार इस पर अंतिम फैसला आ गया है.

हसीन जहां को गुजारा भत्ता दे रहे शमी

भारत के अनुभवी तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी (Mohammed Shami) का उनकी पूर्व पत्नी हसीन जहां से लंबे समय से विवाद चल रहा है. वे दोनों अलग-अलग रह रहे हैं. पिछले साल जुलाई में कलकत्ता हाईकोर्ट के जस्टिस अजय कुमार मुखर्जी ने आदेश दिया था कि मोहम्मद शमी को अपनी वाइफ हसीन जहां और अपनी बेटी के लिए 4 लाख रुपये हर महीने गुजारा भत्ता के तौर पर देना होगा. हालांकि हसीन जहां ने मांग की है कि इस राशि को बढ़ाकर 10 लाख रुपये किया जाए, जिसके लिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है.

कहां रहती हैं हसीन जहां?

मोहम्मद शमी और उनकी पूर्व पत्नी हसीन जहां दोनों अलग-अलग रहते हैं. हालांकि कानूनी तौर पर उन दोनों का तलाक नहीं हुआ है. हसीन जहां अभी भी कोलकाता में शमी के घर में रह रही हैं. बेटी की पढ़ाई के लिए उन्हें दिल्ली और कोलकाता के बीच अक्सर आना-जाना पड़ता है. वहीं, मोहम्मद शमी क्रिकेट ज्यादातर क्रिकेट मैचों में बिजी रहते हैं. वह उत्तर प्रदेश के अमरोहा में रहते हैं. शमी और हसीन जहां के बीच अभी भी भरण-पोषण को लेकर कानूनी लड़ाई चल रही है. कलकत्ता हाईकोर्ट के अनुसार, फिलहाल शमी को अपनी बेटी को ढाई लाख रुपये और वाइफ को हसीन जहां को डेढ़ लाख रुपये हर महीने देने हैं.

IPL में खेल रहे मोहम्मद शमी

मोहम्मद शमी फिलहाल आईपीएल 2026 में लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए खेल रहे हैं. मौजूदा सीजन में 12 मैचों में 8.80 की इकॉनमी से 10 विकेट चटकाए हैं. मोहम्मद शमी की नई गेंद से धारदार गेंदबाजी करते हैं. आईपीएल से पहले मोहम्मद शमी घरेलू क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन करके आ रहे हैं.

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