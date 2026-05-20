Home > क्रिकेट > IPL के बीच मोहम्मद शमी को बड़ी राहत! चेक बाउंस केस में हुए बरी, पत्नी ने ही लगाए थे आरोप

IPL के बीच मोहम्मद शमी को बड़ी राहत! चेक बाउंस केस में हुए बरी, पत्नी ने ही लगाए थे आरोप

Mohammed Shami Cheque Bounce Case: भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी को आखिरकार चेक बाउंस मामले में राहत मिल गई है. अलीपुर कोर्ट ने इस मामले में शमी को सभी आरोपों से बरी कर दिया है.

By: Ankush Upadhayay | Last Updated: May 20, 2026 5:38:41 PM IST

मोहम्मद शमी को चेक बाउंस केस में मिली राहत.
मोहम्मद शमी को चेक बाउंस केस में मिली राहत.


Mohammed Shami Cheque Bounce Case Hasin Jahan: लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) के लिए आईपीएल 2026 में खेल रहे तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी को बड़ी राहत मिली है. अलीपुर अदालत ने मोहम्मद को उनकी अलग रह रही पत्नी हसीन जहां द्वारा दायर चेक बाउंस केस में बरी कर दिया है. क्रिकेटर की वाइफ हसीन जहां ने आरोप लगाया था कि मोहम्मद शमी की ओर से घरेलू खर्चों के लिए दिया गया 1 लाख रुपये का चेक बाउंस हो गया था. इस मामले में बुधवार (20 मई) को अलीपुर कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया. अदालत ने शमी को इस मामले से जुड़े सभी आरोपों से बरी कर दिया है. बता दें कि यह मामला पिछले 4 साल से लंबित था. आखिरकार इस पर अंतिम फैसला आ गया है.

हसीन जहां को गुजारा भत्ता दे रहे शमी

भारत के अनुभवी तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी (Mohammed Shami) का उनकी पूर्व पत्नी हसीन जहां से लंबे समय से विवाद चल रहा है. वे दोनों अलग-अलग रह रहे हैं. पिछले साल जुलाई में कलकत्ता हाईकोर्ट के जस्टिस अजय कुमार मुखर्जी ने आदेश दिया था कि मोहम्मद शमी को अपनी वाइफ हसीन जहां और अपनी बेटी के लिए 4 लाख रुपये हर महीने गुजारा भत्ता के तौर पर देना होगा. हालांकि हसीन जहां ने मांग की है कि इस राशि को बढ़ाकर 10 लाख रुपये किया जाए, जिसके लिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है.

You Might Be Interested In

कहां रहती हैं हसीन जहां?

मोहम्मद शमी और उनकी पूर्व पत्नी हसीन जहां दोनों अलग-अलग रहते हैं. हालांकि कानूनी तौर पर उन दोनों का तलाक नहीं हुआ है. हसीन जहां अभी भी कोलकाता में शमी के घर में रह रही हैं. बेटी की पढ़ाई के लिए उन्हें दिल्ली और कोलकाता के बीच अक्सर आना-जाना पड़ता है. वहीं, मोहम्मद शमी क्रिकेट ज्यादातर क्रिकेट मैचों में बिजी रहते हैं. वह उत्तर प्रदेश के अमरोहा में रहते हैं. शमी और हसीन जहां के बीच अभी भी भरण-पोषण को लेकर कानूनी लड़ाई चल रही है. कलकत्ता हाईकोर्ट के अनुसार, फिलहाल शमी को अपनी बेटी को ढाई लाख रुपये और वाइफ को हसीन जहां को डेढ़ लाख रुपये हर महीने देने हैं.

IPL में खेल रहे मोहम्मद शमी

मोहम्मद शमी फिलहाल आईपीएल 2026 में लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए खेल रहे हैं. मौजूदा सीजन में 12 मैचों में 8.80 की इकॉनमी से 10 विकेट चटकाए हैं. मोहम्मद शमी की नई गेंद से धारदार गेंदबाजी करते हैं. आईपीएल से पहले मोहम्मद शमी घरेलू क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन करके आ रहे हैं.

ये भी पढ़ें: ‘अब तुम्हारी पर्ची कहां गई…’? सुनील गावस्कर का आकाश सिंह पर तंज, चिट सेलीब्रेशन को लेकर भड़के

Tags: IPL 2026mohammed shami
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

गर्मी से राहत दिलाएगी ठंडी-ठंडी पुदीना शिकंजी

May 20, 2026

पतले और झड़ते बालों से राहत दिलाएंगे ये 5 तेल

May 20, 2026

IPL के एक सीजन में किसने जड़े सबसे ज्यादा छक्के?

May 20, 2026

TMKOC की अभिनेत्रियों के हॉट अवतार

May 20, 2026

गर्मियों में गजब की चीज है अमरूद, ये हैं फायदे

May 19, 2026

पाचन से लेकर इम्यूनिटी तक, बड़ी इलायची है हेल्थ का...

May 19, 2026
IPL के बीच मोहम्मद शमी को बड़ी राहत! चेक बाउंस केस में हुए बरी, पत्नी ने ही लगाए थे आरोप

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

IPL के बीच मोहम्मद शमी को बड़ी राहत! चेक बाउंस केस में हुए बरी, पत्नी ने ही लगाए थे आरोप
IPL के बीच मोहम्मद शमी को बड़ी राहत! चेक बाउंस केस में हुए बरी, पत्नी ने ही लगाए थे आरोप
IPL के बीच मोहम्मद शमी को बड़ी राहत! चेक बाउंस केस में हुए बरी, पत्नी ने ही लगाए थे आरोप
IPL के बीच मोहम्मद शमी को बड़ी राहत! चेक बाउंस केस में हुए बरी, पत्नी ने ही लगाए थे आरोप