‘जिसको जो करना है करो’, रणजी ट्रॉफी मैच में 4 विकेट लेते ही गरजे मोहम्मद शमी, सिलेक्टर्स को दिया करारा जवाब!

Mohammed Shami Statement: भारतीय टीम से लंबे समय से दूर चल रहे मोहम्मद शमी एक बार फिर चर्चा में हैं. मोहम्मद शमी ने रणजी ट्रॉफी के नए सीजन के पहले ही मैच में अपनी गेंद से कहर बरपाया. उन्होंने टूर्नामेंट के एलीट ग्रुप-सी के मैच में बंगाल की ओर से खेलते हुए शानदार प्रदर्शन किया. दिल्ली के खिलाफ खेले जा रहे इस मैच में अनुभवी तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी ने सिर्फ 1.71 की इकॉनमी से रन 30 रन खर्च करते हुए 4 विकेट हासिल किए. उनकी इस घातक गेंदबाजी के दम पर बंगाल ने दिल्ली की टीम को पहली पारी में 240 रन के स्कोर पर ढेर कर दिया. शमी के इस शानदार प्रदर्शन से एक बार फिर टीम इंडिया में उनकी वापसी की चर्चा शुरू हो गई है. शमी ने मैच के पहले दिन का खेल खत्म होने के बाद अपनी वापसी को लेकर बयान भी दिया है.

वापसी को लेकर क्या बोले शमी?

पहले दिन का खेल खत्म होने के बाद मोहम्मद शमी से उनकी टीम इंडिया में वापसी को लेकर सवाल किया गया. इस पर शमी ने कहा कि उनका काम सिर्फ खेलना है. उन्होंने आगे कहा, ‘मैंने ऐसे कमेंट करना बंद कर दिया है. मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. जिसको जो करना है करो. अपना काम है खेलना. अब यही स्लोगन रहेगा.’

इसके अलावा भुवनेश्वर कुमार की टीम इंडिया में वापसी पर भी उनसे सवाल किया गया. इस पर शमी ने कहा, ‘ये पहले होना चाहिए था. वो बोलता नहीं है किसी से. उसने जैसा आईपीएल में प्रदर्शन किया है वो टीम में आने का हकदार है. हर किसी को प्रदर्शन करने पर मौका मिलना चाहिए.’

भुवनेश्वर कुमार की वापसी

36 साल के अनुभवी तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार की हाल ही में भारतीय टीम में वापसी हुई है. न्यूजीलैंड दौरे के लिए भुवी को भारत की टी20 इंटरनेशनल टीम में शामिल किया गया है. भुवी ने आखिरी बार भारत के लिए 4 साल पहले मैच खेला था. अब एक बार फिर वो भारतीय टीम की जर्सी में खेलते दिखाई देंगे. भुवी की वापसी के बाद फैंस मोहम्मद शमी की वापसी के कयास लगा रहे हैं. मोहम्मद शमी भी करीब डेढ़ साल से भारतीय टीम से दूर चल रहे हैं.

उन्होंने आखिरी बार मार्च 2025 में न्यूजीलैंड के खिलाफ चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल में टीम इंडिया के लिए खेला था. इसके बाद से वो भारतीय टीम से दूर चल रहे हैं. हालांकि वह घरेलू क्रिकेट में लगातार खेल रहे हैं और प्रदर्शन भी कर रहे हैं. अब यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या शमी भी भुवी की तरह टीम इंडिया में वापसी कर पाएंगे या नहीं?