मोहम्मद शमी ने वैभव सूर्यवंशी की जमकर तारीफ की, बोले- अभी भी मासूम है, मजाक उसे…

Mohammed Shami on Vaibhav Sooryavanshi: मोहम्मद शमी के लिए दुलीप ट्रॉफी 2026 का सफर बेहद खास रहा. ईस्ट जोन की टीम ने साउथ जोन को पहली पारी में बढ़त के आधार पर हराकर खिताब अपने नाम किया. शमी टीम के सबसे अनुभवी खिलाड़ियों में शामिल थे और उन्होंने तीन मैचों में 26.57 की औसत से सात विकेट लिए. फाइनल में भी उन्होंने दो विकेट हासिल किए. इस जीत के साथ शमी ने अपने 100वें फर्स्ट क्लास मैच को यादगार बना दिया.

शमी ने इस दौरान टीम के युवा खिलाड़ियों के साथ समय बिताने और उन्हें समझाने का भी आनंद लिया. खास तौर पर 15 साल के वैभव सूर्यवंशी के साथ उनका अनुभव काफी दिलचस्प रहा. शमी ने 17 नवंबर 2010 को बंगाल की ओर से असम के खिलाफ अपना फर्स्ट क्लास डेब्यू किया था. वहीं, वैभव का जन्म 27 मार्च 2011 को हुआ. यानी जब शमी ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट शुरू किया, उसके करीब चार महीने बाद वैभव का जन्म हुआ था.

वैभव सूर्यवंशी के साथ शमी की खास बॉन्डिंग

शमी ने वैभव की तारीफ करते हुए कहा कि यह युवा खिलाड़ी लगभग उतनी ही उम्र का है, जितना उनका क्रिकेट करियर पुराना है. उन्होंने बताया कि वैभव में अभी भी बचपन वाली मासूमियत है, वह मजाक करना पसंद करता है और नई चीजें जल्दी सीखता है. शमी के मुताबिक आज के युवा खिलाड़ी आईपीएल जैसे बड़े और दबाव वाले टूर्नामेंट खेलकर काफी जल्दी मैच्योर हो जाते हैं, इसलिए उन्हें जरूरत से ज्यादा कोचिंग देने की जरूरत नहीं होती.

100वें मैच में जीत को शमी ने बताया खास

शमी ने अपने 100वें फर्स्ट क्लास मैच में दुलीप ट्रॉफी जीतने को बेहद खास बताया. उन्होंने कहा कि ईस्ट जोन ने लंबे समय बाद यह खिताब जीता है और टीम के हर खिलाड़ी ने पूरे अभियान में अपना सबकुछ झोंक दिया. भीषण गर्मी और मुश्किल परिस्थितियों में टीम का प्रदर्शन शानदार रहा. शमी ने यह भी साफ किया कि मैच पहला हो या 100वां, उनके लिए मेहनत और खेलने का तरीका कभी नहीं बदलता.