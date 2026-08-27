पाकिस्तान का वो क्रिकेटर, जो धर्म बदलकर बना मुस्लिम, लेकिन नहीं छोड़ा क्रॉस, 3 साल बाद किया खुलासा

Mohammad Yousuf Birthday: पाकिस्तान के पूर्व दिग्गज बल्लेबाज मोहम्मद यूसुफ (Mohammad Yousuf) आज (27 अगस्त) को अपना 52वां जन्मदिन मना रहे हैं. लाहौर में जन्मा जन्मे यूसुफ पहले ईसाई धर्म के थे, लेकिन बाद में उन्होंने मुस्लिम धर्म अपना लिया. हालांकि इसके पीछे बड़ी कहानी छिपी हुई है. दरअसल, जब मोहम्मद यूसुफ ने पाकिस्तान के लिए डेब्यू किया था, तो शुरुआत में वे ईसाई धर्म से ही थे. उन्होंने साल 2005 में इस्लाम अपनाया. दावा किया जाता है कि उस समय पाकिस्तानी टीम में चुनिंदा ईसाई खिलाड़ी थे. इसके चलते पाकिस्तान के कुछ खिलाड़ियों ने उन्हें ईसाई धर्म अपनाने के लिए दबाव बनाया. जानें क्या है पूरी कहानी…

कौन हैं मोहम्मद यूसुफ?

मोहम्मद यूसुफ का जन्म लाहौर के साधारण ईसाई परिवार में हुआ था. उनका पुराना नाम यूसुफ योहाना (Yousuf Yohana) ने था. उन्होंने मार्च, 1998 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ जोहान्सबर्ग टेस्ट से अपना इंटरनेशनल डेब्यू किया था. उस समय उन्हें दुनिया के सबसे खतरनाक बल्लेबाजों में गिना जाता था, जो आगे चलकर पाकिस्तान की बल्लेबाजी की रीढ़ बन गए थे. उस समय मोहम्मद योहाना पाकिस्तानी टीम के चुनिंदा गैर-मुस्लिम खिलाड़ियों में से एक थे.

मोहम्मद यूसुफ ने क्यों बदला धर्म?

पाकिस्तान के दिग्गज बल्लेबाज यूसुफ योहाना ने साल 2005 में ईसाई धर्म छोड़कर इस्लाम अपना लिया. इसके बाद वे मोहम्मद यूसुफ के नाम से खेलने लगे. यूसुफ यूहाना के इस्लाम अपनाने में उनके साथी खिलाड़ी और पाकिस्तान के पूर्व सलामी बल्लेबाज सईद अनवर का अहम रोल रहा था. सईद अनवर ने यूसुफ योहाना को इस्लाम अपनाने में काफी मदद की थी. यूसुफ ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उनके कलमा पढ़ने में सईद अनवर की सबसे अहम भूमिका रही है. हालांकि उन्होंने अपने परिवार से इस बात को करीब 3 साल तक छुपाए रखा.

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3 साल बाद परिवार को बताया

52 साल के मोहम्मद यूसुफ ने इस्लाम धर्म अपनाने की बात सभी से करीब 3 साल तक छुपाए रखी. इसके बाद जब उन्होंने अपने परिवार को इसके बारे में बताया, तो उनके माता-पिता काफी नाराज हुए. इसके बाद उनकी पत्नी ने भी इस्लाम धर्म अपना लिया. यूसुफ ने एक इंटरव्यू में बताया कि उनके पिता ने भी अपनी मौत से सिर्फ 10 दिन पहले ही कलमा पढ़ लिया था.

इतना ही नहीं, यूसुफ ने एक इंटरव्यू में बताया कि वह खुलेआम मस्जिद में नमाज पढ़ने नहीं जाते थे, जिससे किसी को शक न हो. वह अपने धर्म बदलने की बात को दुनिया से छुपाना चाहते थे. इसकी वजह से वह साल 2004 तक इस्लाम कबूल करने गले में क्रॉस का निशान पहनते थे.

मोहम्मद यूसुफ का करियर

52 साल के मोहम्मद यूसुफ ने पाकिस्तान के लिए 90 टेस्ट मैच खेले. इसमें उन्होंने 52.29 की शानदार औसत से 7,530 रन बनाए. इसमें 24 शतक और 33 अर्धशतक शामिल रहे. वहीं, वनडे में यूसुफ ने 288 मैच खेले, जिसमें 41.71 की औसत से 9,720 रन बनाए. इसमें 15 शतक और 64 अर्धशतकीय शामिल रहे.