‘अल्लाह का खौफ करो…’ मोहम्मद यूसुफ हुए ट्रोल, भारत-पाक फैंस ने लगाई लताड़

पूर्व पाकिस्तानी बल्लेबाज मोहम्मद यूसुफ सोशल मीडिया पर अपनी एक पोस्ट को लेकर चर्चा में आ गए हैं. उन्होंने विमेंस एशिया कप की ट्रॉफी मोहसिन नकवी से नहीं लेने के भारतीय विमेंस टीम के फैसले पर निशाना साधा था. यूसुफ ने एक्स पर लिखा कि जब राष्ट्रीय गर्व अहंकार में बदल जाता है, तो जीत का भी कोई फायदा नहीं रहता. उनकी इस टिप्पणी के बाद भारतीय और पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस ने उन्हें जमकर जवाब देना शुरू कर दिया.

विवाद की शुरुआत विमेंस एशिया कप के फाइनल के बाद ट्रॉफी प्रेजेंटेशन से हुई. मोहसिन नकवी एशियन क्रिकेट काउंसिल (एसीसी) के अध्यक्ष होने के साथ पाकिस्तान के गृह मंत्री भी हैं. भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने पहले ही साफ कर दिया था कि भारतीय टीम नकवी से ट्रॉफी स्वीकार नहीं करेगी. इसके बाद भी ट्रॉफी किसी दूसरे अधिकारी से देने की व्यवस्था नहीं की गई, जिसके कारण हरमनप्रीत कौर की टीम प्रेजेंटेशन समारोह में शामिल नहीं हुई.

‘अल्लाह का खौफ करो’ कमेंट ने खींचा ध्यान

यूसुफ की पोस्ट पर कई यूजर्स ने अपनी प्रतिक्रिया दी. इनमें एक पाकिस्तानी फैन का कमेंट सबसे ज्यादा चर्चा में रहा, जिसमें उसने लिखा, “अल्लाह का खौफ करो”. यूजर ने सवाल किया कि यूसुफ ऐसे व्यक्ति की तारीफ क्यों कर रहे हैं और पूछा कि वह इस बारे में अल्लाह को क्या जवाब देंगे. इस कमेंट के अलावा कुछ पाकिस्तानी फैंस ने भी यूसुफ के बयान से असहमति जताई और मोहसिन नकवी की भूमिका पर सवाल उठाए.

भारत-पाक फैंस के बीच छिड़ी बहस

यूसुफ की टिप्पणी के जवाब में भारतीय फैंस ने पाकिस्तान क्रिकेट के हालिया परफॉर्मेंस को लेकर उन्हें घेरा. कुछ यूजर्स ने पाकिस्तान की आईसीसी टूर्नामेंट में उपलब्धियों पर सवाल उठाए. दूसरी ओर, कुछ पाकिस्तानी प्रशंसकों ने भी मोहसिन नकवी के कार्यकाल और पाकिस्तान क्रिकेट की स्थिति पर नाराजगी जताई. देखते ही देखते यह मामला सोशल मीडिया पर भारत-पाकिस्तान क्रिकेट प्रतिद्वंद्विता से जुड़ी बड़ी बहस में बदल गया. इस पूरे विवाद में ‘अल्लाह का खौफ करो’ वाला कमेंट खास तौर पर वायरल हुआ.