IND vs WI: मोहम्मद सिराज की रॉकेट गेंदबाजी, सीधे कप्तान के कोहनी पर लगी, वेस्टइंडीज सीरीज से पहले ही चोटिल

Shubman Gill Injury Ahead of IND vs WI Series: भारत के वनडे कप्तान शुभमन गिल (Shubman Gill) को वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज शुरू होने से ठीक पहले चोट लग गई है. शुक्रवार को प्रैक्टिस के दौरान गिल की नेट सेशन ज्यादा देर नहीं चल सकी. क्रिकबज की रिपोर्ट के मुताबिक तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज की गेंद सीधे गिल की कोहनी पर जा लगी. इसके बाद गिल ने प्रैक्टिस रोक दिया और टीम फिजियो से इलाज कराया. इस घटना के बाद भारतीय टीम की चिंता बढ़ गई है.

फिलहाल भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) की तरफ से गिल की चोट को लेकर कोई आधिकारिक अपडेट नहीं दिया गया है. भारत और वेस्टइंडीज के बीच पहला वनडे रविवार को खेला जाना है. शनिवार को भारतीय टीम की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी, जहां गिल की फिटनेस को लेकर स्थिति साफ हो सकती है. अगर गिल पहले मुकाबले से बाहर होते हैं तो यशस्वी जायसवाल को बतौर ओपनर मौका मिल सकता है.

गिल की चोट ने बढ़ाई टीम की चिंता

श्रेयस अय्यर की गैरमौजूदगी में केएल राहुल को इस वनडे सीरीज के लिए उपकप्तान बनाया गया है. अय्यर इस समय एशियन गेम्स में भारतीय टी20 टीम की कप्तानी कर रहे हैं. ऐसे में अगर गिल उपलब्ध नहीं होते हैं तो राहुल और जायसवाल पर पारी की शुरुआत की जिम्मेदारी आ सकती है. हालांकि, गिल की चोट कितनी गंभीर है, इसका पता BCCI की मेडिकल रिपोर्ट के बाद ही चलेगा.

पिछले कुछ सालों में लगातार परेशान रहे हैं गिल

गिल पिछले कुछ सालों में कई बार चोट और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से परेशान रहे हैं. अक्टूबर 2023 में डेंगू के कारण वह वनडे विश्व कप के दौरान कुछ मुकाबलों से बाहर हुए थे. नवंबर 2024 में अंगूठे की चोट ने उनकी मुश्किल बढ़ाई. इसके बाद गर्दन में गंभीर खिंचाव, पैर के अंगूठे की चोट और आईपीएल के दौरान गर्दन में अकड़न जैसी समस्याएं सामने आईं. जुलाई 2026 में इंग्लैंड के खिलाफ मुकाबले में पैर में तेज ऐंठन के कारण उन्हें रिटायर्ड हर्ट होना पड़ा था. अगस्त भी में उंगली की चोट के कारण वह श्रीलंका टेस्ट सीरीज से पहले प्रैक्टिस मैच भी नहीं खेल सके. हालांकि, नजर अब इस बात पर है कि गिल पहले वनडे में खेलेंगे या फिर नहीं.