Mohammad Shami: मोहम्मद शमी को मिली बड़ी खुशखबरी, अब इस टीम में हुआ सेलेक्शन, खुशी से झूम उठे फैंस

Mohammad Shami Included in Team: अपनी सीम और स्विंग से बड़े-बड़े बल्लेबाज़ों के होश उड़ाने वाले मोहम्मद शमी लंबे समय से टीम इंडिया से बाहर चल रहे हैं. शमी ने जो अपना आखिरी इंटरनेशनल मैच खेला था, वो था चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का फाइनल. इसके बाद शमी को इंग्लैंड के खिलाफ 5 मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए नहीं चुना गया. वहीं मोहम्मद शमी एशिया कप की टीम में भी जगह बनाने में नाकाम रहे थे. वहीं मौजूदा खेली जा रही वेस्टइंडीज और आगामी ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए चुनी गई टीम में भी शमी को मौका नहीं मिला. तो ऐसे में लगातार शमी के हाथ नाकामी लग रही थी और वो टीम इंडिया में एंट्री नहीं कर पा रहे थे, लेकिन कहते हैं ना कि समय सबका बदलता है, अब शमी का समय भी बदल गया है और उनकी एक टीम में एंट्री हो गई है.

इस टीम में खेलेंगे शमी!

टीम इंडिया में जगह ना बना पाने की नाकामी भी शमी को तोड़ नहीं पाई और अब उन्हें मिल गई है गुड न्यूज़. शमी और उनके फैंस के लिए अच्छी खबर ये है कि मोहम्मद शमी ने अब घरेलू क्रिकेट खेलने का फैसला लिया है. उनके इस फैसले के बाद अब बंगाल क्रिकेट संघ ने रणजी ट्रॉफी 205-26 से लिए टीम में उन्हें सेलेक्ट किया है. शमी के अलावा बंगाल की टीम में आकाश दीप को भी जगह मिली है. शमी के लिए रणजी ट्रॉफी का ये सीजन काफी अहम रहने वाला है. वो इस सीजन में अपनी धार और रफ्तार से कहर बरपाते हुए एक बार फिर से टीम इंडिया में जगह बनाना चाहेंगे.

शमी और आकाशदीप के अलावा लगातार अच्छा प्रदर्शन करने वाले बल्लेबाज अभिमन्यु ईश्वरन को बंगाल टीम की कप्तानी सौंपी गई है. तो वहीं युवा विकेटकीपर-बल्लेबाज अभिषेक पोरेल को उप-कप्तान बनाया गया है. कोचिंग स्टाफ में कोई बदलाव नहीं किया गया है. लक्ष्मी रतन शुक्ला हेड कोच बने रहेंगे, जबकि अरूप भट्टाचार्य और शिव शंकर पॉल सहायक कोच के रूप में अपनी सेवाएं देंगे. चरणजीत सिंह मथारू फील्डिंग कोच की जिम्मेदारी संभालेंगे.

ये भी पढ़ें- Rohit Sharma: रोहित शर्मा को मिली नई जिम्मेदारी, बनाए गए इस टीम के कप्तान!

रणजी ट्रॉफी के लिए बंगाल की टीम:

अभिमन्यु ईश्वरन (कप्तान), अभिषेक पोरेल, सुदीप कुमार घरामी, अनुस्तुप मजूमदार, सुदीप चटर्जी, सुमंत गुप्ता, सौरभ कुमार सिंह, विशाल भाटी, मोहम्मद शमी, आकाश दीप, सूरज सिंधू जायसवाल, शाकिर हबीब गांधी, इशान पोरेल, काजी जुनैद सैफी, राहुल प्रसाद, सुमित मोहंता और विकास सिंह.

ये भी पढ़ें- Mohammad Siraj and Ravindra Jadeja: सिराज-जडेजा ने किया बड़ा काम, अब मिला धमाकेदार प्रदर्शन का ईनाम