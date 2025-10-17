Home > खेल > Australia Tour 2025: ऑस्ट्रेलिया सीरीज के सेलेक्शन को लेकर शमी-अगरकर आमने-सामने, फिटनेस पर उठा नया सवाल

Ajit Agarkar: Mohammad Shami के ऑस्ट्रेलिया वनडे सीरीज़ से बाहर रहने को लेकर पूर्व सेलेक्टर अजीत अगरकर और शमी के बीच बयानबाज़ी तेज़ हो गई है. इस लेख में जानें पूरा मामला.

By: Sharim Ansari | Published: October 17, 2025 8:04:36 PM IST

Mohammad Shami Ajit Agarkar clash
Mohammad Shami Ajit Agarkar clash

Fitness Concerns: भारत के पूर्व चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर ने मोहम्मद शमी के इंग्लैंड सीरीज़ से बाहर होने पर टिप्पणी करते हुए कहा है कि यह फिटनेस संबंधी चिंताओं के कारण था. हालांकि, उन्होंने आगामी ऑस्ट्रेलिया वनडे सीरीज़ से शमी के अनुपस्थित रहने का कारण नहीं बताया. शमी का सबसे हालिया इंटरनेशनल मैच चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल था. इसके बाद उन्होंने IPL 2025 में 9 मैच खेले, जिसके बाद चोट के कारण उन्हें टूर्नामेंट से हटना पड़ा.

क्रिकेट से तीन महीने के ब्रेक के बाद, शमी दलीप ट्रॉफी में पूर्वी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हुए उत्तरी क्षेत्र के खिलाफ मैदान पर लौटे. उन्होंने 34 ओवरों में केवल 1 विकेट लिया. ऑस्ट्रेलिया वनडे सीरीज़ टीम में शामिल होने की उम्मीद के बावजूद, उन्हें नहीं चुना गया.

शमी का सीधा बयान

शमी ने PTI से कहा कि चयन मेरे हाथ में नहीं है. अगर फिटनेस की कोई समस्या है, तो मुझे बंगाल के लिए नहीं खेलना चाहिए. मुझे लगता है कि मुझे इस पर बोलने और विवाद खड़ा करने की ज़रूरत नहीं है. अगर मैं चार दिवसीय (रणजी ट्रॉफी) खेल सकता हूं, तो मैं 50 ओवरों का क्रिकेट भी खेल सकता हूं.

अगरकर की प्रतिक्रिया

शुक्रवार को NDTV World Summit में अगरकर ने शमी की टिप्पणियों पर प्रतिक्रिया दी. अगरकर ने कहा कि अगर वह मुझसे ऐसा कहते हैं, तो मैं जवाब दूंगा. अगर मैं उनकी कही बातें पढ़ूंगा, तो मैं उन्हें फ़ोन करूंगा. पिछले कुछ महीनों में मेरी उनसे कई बार बातचीत हुई है. अगर उन्होंने कुछ कहा है, तो मुझे उनसे इस बारे में बात करनी है.

उन्होंने आगे कहा कि अगर वह फिट होते, तो इंग्लैंड जाने वाले विमान में होते. घरेलू सीज़न अभी शुरू हुआ है और हम देखेंगे कि वह पूरी तरह फिट हैं या नहीं. हम उन्हें ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए टीम में शामिल करना चाहते थे, लेकिन वह फिट नहीं थे. अगर वह अगले दो महीनों में फिट हो जाते हैं, तो कहानी बदल सकती है.

वनडे टीम की घोषणा के दौरान, चीफ सेलेक्टर ने कहा कि उन्हें शमी की स्थिति के बारे में कोई जानकारी नहीं है, जिसपर शमी ने प्रतिक्रिया दी. शमी ने कहा कि अपडेट देने की बात करें तो, अपडेट देना या अपडेट मांगना मेरी ज़िम्मेदारी नहीं है. अपनी फिटनेस के बारे में अपडेट देना मेरा काम नहीं है. मेरा काम NCA जाना, तैयारी करना और मैच खेलना है.

मोहम्मद शमी फिलहाल रणजी ट्रॉफी टूर्नामेंट में हिस्सा ले रहे हैं.

