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मोहम्मद रिजवान बुरा फंसने की कगार पर, NCCIA के साथ नहीं कर रहे कोपरेट, फॉरेंसिक जांच की भी मांग

मोहम्मद रिजवान पर नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की जांच में सहयोग नहीं करने का आरोप लगा है. रिपोर्ट के अनुसार, एजेंसी पाकिस्तान क्रिकेट में कथित ऑनलाइन सट्टेबाजी और जुए से जुड़े मामलों के साथ इंग्लैंड टेस्ट सीरीज के दौरान ड्रेसिंग रूम की जानकारी लीक होने की भी जांच कर रही है.

By: Satyam Sengar | Published: September 27, 2026 5:06:41 PM IST

मोहम्मद रिजवान की मुश्किलें बढ़ गई हैं.
मोहम्मद रिजवान की मुश्किलें बढ़ गई हैं.


पाकिस्तान के विकेटकीपर-बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है. रिपोर्ट के मुताबिक, रिजवान पर नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (NCCIA) की जांच में पूरी तरह सहयोग नहीं करने का आरोप लगा है. यह जांच इंग्लैंड के हालिया टेस्ट दौरे के दौरान उनके आचरण से जुड़ी बताई जा रही है. एजेंसी कथित तौर पर इस मामले में आगे की कार्रवाई पर विचार कर रही है, क्योंकि जांच में देरी हो रही है.

NCCIA पाकिस्तान क्रिकेट में ऑनलाइन सट्टेबाजी और जुए से कथित संबंधों के साथ-साथ इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज के दौरान ड्रेसिंग रूम की जानकारी लीक होने की रिपोर्ट की जांच कर रही है. रिजवान को पहले दो टेस्ट मैचों के बाद खराब प्रदर्शन के चलते पाकिस्तान वापस भेज दिया गया था. इसके बाद टीम में भी बड़े बदलाव किए गए. रिजवान इस मामले में इसी महीने की शुरुआत में लाहौर में एजेंसी के सामने पेश हुए थे. जांच के दौरान उनका मोबाइल फोन भी जब्त किया गया था.

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रिजवान से दोबारा संपर्क करेगी जांच एजेंसी
जियो की रिपोर्ट के अनुसार, रिजवान के पेश होने के बाद जांचकर्ताओं ने उनसे कई बार संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन कथित तौर पर उन्हें बताया गया कि रिजवान उपलब्ध नहीं हैं या पहले अपने वकील से बात करना चाहते हैं. रिपोर्ट के मुताबिक, एजेंसी सोमवार को एक बार फिर रिजवान से संपर्क करेगी. अगर उन्होंने सहयोग नहीं किया तो उन्हें औपचारिक नोटिस भी दिया जा सकता है. NCCIA रिजवान की मौजूदगी में उनके मोबाइल फोन की फॉरेंसिक जांच करना चाहती है.

रिजवान ने मांगे सवालों के जवाब, इमाम कर रहे सहयोग
रिजवान के खेमे ने पाकिस्तानी मीडिया को बताया है कि उन्हें व्हाट्सऐप के जरिए नोटिस मिला था और उन्होंने एजेंसी से कुछ सवाल पूछे, जिनमें यह भी शामिल था कि उनके खिलाफ जांच क्यों की जा रही है. रिजवान का कहना है कि संतोषजनक जवाब मिलने के बाद वह जांच में सहयोग करेंगे. इससे पहले उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से इस मामले पर मीडिया से बात करने की अनुमति मांगी थी, लेकिन कथित तौर पर अनुमति नहीं मिली. वहीं, सीरीज के बीच पाकिस्तान लौटे इमाम-उल-हक के जांच में सहयोग करने की बात कही गई है. हालांकि, NCCIA उनके खिलाफ किस मामले की जांच कर रही है, यह अभी स्पष्ट नहीं है.

Tags: Mohammad Rizwan
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