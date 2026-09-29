मोहम्मद रिजवान का NCCIA पर बड़ा आरोप, बोले- फोन लौटाने पर गलत जानकारी मिली, अभी तक नहीं दिया..

रिजवान को इंग्लैंड दौरे के बीच से ही वापस भेज दिया गया था. उन्होंने इंग्लैंड में 31 अगस्त को अपना मोबाइल फोन अधिकारियों को सौंपा था. रिजवान का दावा है कि उन्होंने उसी समय फोन का पासवर्ड भी अधिकारियों को दे दिया था. उनके मुताबिक, अधिकारियों ने उनकी मौजूदगी में फोन की जांच की और कहा था कि इसे तीन घंटे के अंदर वापस कर दिया जाएगा; हालांकि, उनका कहना है कि अब तक फोन उन्हें वापस नहीं मिला है.
रिजवान ने जांच को लेकर मांगी लिखित जानकारी
जियो न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, रिजवान ने NCCIA को भेजे अपने दूसरे पत्र में कहा कि उन्हें जांच को लेकर अब तक कोई लिखित जानकारी नहीं दी गई है. उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें आगे की कार्रवाई के लिए संपर्क नहीं किया गया. यह पत्र उस समय सामने आया जब NCCIA की ओर से मीडिया में दावा किया गया कि रिजवान जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं और उनके खिलाफ आगे की कार्रवाई की जा सकती है.
रिजवान ने 10 सितंबर को NCCIA के सामने पेश होने का भी जिक्र किया. उन्होंने दावा किया कि उस समय अधिकारियों ने उनके अनलॉक मोबाइल फोन को देखा और उसमें मौजूद मैसेज व दूसरी सामग्री की जांच की. इसलिए उनका कहना है कि उन्होंने कभी पासवर्ड देने से इनकार नहीं किया. 34 साल के रिजवान ने अब जांच के कारण लिखित रूप में बताने, अगली पेशी की तारीख और समय की जानकारी देने तथा फोन तुरंत लौटाने की मांग की है. उन्होंने यह भी कहा है कि आगे की सभी बातचीत आधिकारिक माध्यम से और उनके घर के पते पर की जाए.