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मोहम्मद रिजवान का NCCIA पर बड़ा आरोप, बोले- फोन लौटाने पर गलत जानकारी मिली, अभी तक नहीं दिया..

मोहम्मद रिजवान ने NCCIA पर मोबाइल फोन लौटाने को लेकर गलत जानकारी देने का आरोप लगाया है. पाकिस्तान के विकेटकीपर-बल्लेबाज ने जांच की लिखित जानकारी, अगली पेशी की तारीख और फोन वापस करने की मांग की है. रिजवान का दावा है कि उन्होंने अधिकारियों को फोन का पासवर्ड दिया था और उनकी मौजूदगी में डिवाइस की जांच भी हुई थी; इसके बावजूद फोन अब तक वापस नहीं मिला.

By: Satyam Sengar | Published: September 29, 2026 5:32:52 PM IST

रिजवान ने NCCIA पर मोबाइल फोन लौटाने को लेकर गलत जानकारी देने का आरोप लगाया है.
रिजवान ने NCCIA पर मोबाइल फोन लौटाने को लेकर गलत जानकारी देने का आरोप लगाया है.


पाकिस्तान के विकेटकीपर-बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान ने नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी यानी NCCIA पर अपने मोबाइल फोन को लेकर गलत जानकारी देने का आरोप लगाया है. रिजवान ने जांच से जुड़ी पूरी जानकारी लिखित में देने और उनका फोन जल्द वापस करने की मांग की है. रिपोर्ट के मुताबिक, NCCIA रिजवान से कथित सट्टेबाजी और ड्रेसिंग रूम की जानकारी लीक होने से जुड़े मामले में पूछताछ कर रही है.

रिजवान को इंग्लैंड दौरे के बीच से ही वापस भेज दिया गया था. उन्होंने इंग्लैंड में 31 अगस्त को अपना मोबाइल फोन अधिकारियों को सौंपा था. रिजवान का दावा है कि उन्होंने उसी समय फोन का पासवर्ड भी अधिकारियों को दे दिया था. उनके मुताबिक, अधिकारियों ने उनकी मौजूदगी में फोन की जांच की और कहा था कि इसे तीन घंटे के अंदर वापस कर दिया जाएगा; हालांकि, उनका कहना है कि अब तक फोन उन्हें वापस नहीं मिला है.

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रिजवान ने जांच को लेकर मांगी लिखित जानकारी
जियो न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, रिजवान ने NCCIA को भेजे अपने दूसरे पत्र में कहा कि उन्हें जांच को लेकर अब तक कोई लिखित जानकारी नहीं दी गई है. उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें आगे की कार्रवाई के लिए संपर्क नहीं किया गया. यह पत्र उस समय सामने आया जब NCCIA की ओर से मीडिया में दावा किया गया कि रिजवान जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं और उनके खिलाफ आगे की कार्रवाई की जा सकती है.

अनलॉक मोबाइल फोन को देखा
रिजवान ने 10 सितंबर को NCCIA के सामने पेश होने का भी जिक्र किया. उन्होंने दावा किया कि उस समय अधिकारियों ने उनके अनलॉक मोबाइल फोन को देखा और उसमें मौजूद मैसेज व दूसरी सामग्री की जांच की. इसलिए उनका कहना है कि उन्होंने कभी पासवर्ड देने से इनकार नहीं किया. 34 साल के रिजवान ने अब जांच के कारण लिखित रूप में बताने, अगली पेशी की तारीख और समय की जानकारी देने तथा फोन तुरंत लौटाने की मांग की है. उन्होंने यह भी कहा है कि आगे की सभी बातचीत आधिकारिक माध्यम से और उनके घर के पते पर की जाए.

Tags: Mohammad Rizwan
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