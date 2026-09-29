मोहम्मद रिजवान का NCCIA पर बड़ा आरोप, बोले- फोन लौटाने पर गलत जानकारी मिली, अभी तक नहीं दिया..

पाकिस्तान के विकेटकीपर-बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान ने नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी यानी NCCIA पर अपने मोबाइल फोन को लेकर गलत जानकारी देने का आरोप लगाया है. रिजवान ने जांच से जुड़ी पूरी जानकारी लिखित में देने और उनका फोन जल्द वापस करने की मांग की है. रिपोर्ट के मुताबिक, NCCIA रिजवान से कथित सट्टेबाजी और ड्रेसिंग रूम की जानकारी लीक होने से जुड़े मामले में पूछताछ कर रही है.

रिजवान को इंग्लैंड दौरे के बीच से ही वापस भेज दिया गया था. उन्होंने इंग्लैंड में 31 अगस्त को अपना मोबाइल फोन अधिकारियों को सौंपा था. रिजवान का दावा है कि उन्होंने उसी समय फोन का पासवर्ड भी अधिकारियों को दे दिया था. उनके मुताबिक, अधिकारियों ने उनकी मौजूदगी में फोन की जांच की और कहा था कि इसे तीन घंटे के अंदर वापस कर दिया जाएगा; हालांकि, उनका कहना है कि अब तक फोन उन्हें वापस नहीं मिला है.

रिजवान ने जांच को लेकर मांगी लिखित जानकारी

जियो न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, रिजवान ने NCCIA को भेजे अपने दूसरे पत्र में कहा कि उन्हें जांच को लेकर अब तक कोई लिखित जानकारी नहीं दी गई है. उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें आगे की कार्रवाई के लिए संपर्क नहीं किया गया. यह पत्र उस समय सामने आया जब NCCIA की ओर से मीडिया में दावा किया गया कि रिजवान जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं और उनके खिलाफ आगे की कार्रवाई की जा सकती है.