मोहम्मद रिजवान केस में नया मोड़, ऑनलाइन सट्टेबाजी का लगा आरोप, वकील बोले- होटल की लॉबी में…

पाकिस्तान के विकेटकीपर बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं. नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (NCCIA) की ओर से चल रही जांच में अब ऑनलाइन सट्टेबाजी और जुए से जुड़े आरोपों का भी जिक्र सामने आया है. लाहौर हाई कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान अदालत को बताया गया कि NCCIA की जांच ऑनलाइन बेटिंग और गैम्बलिंग से संबंधित है. इसके बाद अदालत ने रिजवान की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने एजेंसी की ओर से जारी नोटिस को चुनौती दी थी.

पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, लाहौर हाई कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश आलिया नीलम ने रिजवान को एजेंसी के सामने अपना पक्ष रखने और नोटिस का जवाब देने को कहा. रिजवान के वकील काजी उमैर अली ने अदालत में आरोपों को गलत और बेबुनियाद बताया. उनका कहना था कि लॉर्ड्स टेस्ट के बाद रिजवान को होटल की लॉबी में बुलाकर पूछताछ की गई थी, लेकिन उन्हें कोई नोटिस नहीं दिया गया. इसके बाद उनका मोबाइल फोन भी अपने कब्जे में ले लिया गया.

रिजवान के वकील ने उठाए जांच पर सवाल

रिजवान के वकील ने यह भी सवाल उठाया कि क्रिकेटरों से जुड़े भ्रष्टाचार के मामलों की जांच के लिए उचित मंच अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी आईसीसी की एंटी करप्शन यूनिट है. उन्होंने कहा कि रिजवान से संबंधित कोई मामला आईसीसी की इस यूनिट को नहीं भेजा गया है. दूसरी ओर, अदालत को बताया गया कि NCCIA का नोटिस ऑनलाइन सट्टेबाजी और जुए की जांच से जुड़ा है. रिजवान ने एजेंसी के अधिकार क्षेत्र और जांच के आधार पर भी सवाल उठाए थे.

इमाम-उल-हक भी जांच के दायरे में

रिजवान और पाकिस्तान के टेस्ट सलामी बल्लेबाज इमाम-उल-हक इस महीने की शुरुआत में NCCIA के सामने पेश हो चुके हैं. इससे पहले सामने आई रिपोर्ट्स में जांच को कथित ड्रेसिंग रूम लीक से जोड़ा गया था. पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आधिकारिक तौर पर इसे अनुशासनात्मक जांच बताया था. रिजवान ने कथित तौर पर कूरियर के जरिए लिखित जवाब भी भेजा था और समन के कारणों के साथ मोबाइल फोन अपने पास रखे जाने पर स्पष्टीकरण मांगा था. फिलहाल NCCIA ने रिजवान या इमाम के खिलाफ कोई अंतिम निष्कर्ष जारी नहीं किया है और जांच जारी है.