मोहम्मद रिजवान, इमाम-उल-हक की बढ़ी मुश्किलें, फोन डेटा को लेकर NCCIA ने भेजा समन…

पाकिस्तान के क्रिकेटर मोहम्मद रिजवान और इमाम-उल-हक की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं. रिपोर्ट के मुताबिक, पाकिस्तान की नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (एनसीसीआईए) ने दोनों खिलाड़ियों को जांच के लिए समन भेजा है. यह मामला इंग्लैंड दौरे के दौरान उनके मोबाइल फोन से हासिल किए गए डेटा से जुड़ा बताया जा रहा है. जियो की रिपोर्ट के अनुसार, एजेंसी ने पाकिस्तान के एक अन्य क्रिकेटर को भी समन भेजा है, जिसका नाम सामने नहीं आया है. अब अधिकारियों की ओर से फोन से मिले डेटा की जांच की जाएगी.

एनसीसीआईए पाकिस्तान के संघीय गृह मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में काम करती है. इस मंत्रालय की जिम्मेदारी मोहसिन नकवी के पास है, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) के चेयरमैन भी हैं. रिजवान और इमाम उस समय से जांच के दायरे में हैं, जब पाकिस्तान को लॉर्ड्स में खेले गए दूसरे टेस्ट में इंग्लैंड के हाथों हार का सामना करना पड़ा था. इस हार के साथ इंग्लैंड ने तीन मैचों की सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त हासिल कर ली थी.

लॉर्ड्स टेस्ट के बाद लिया गया था फोन

इमाम को मैच के पहले दिन फील्डिंग के दौरान पिंडली में चोट लगी थी और वह बल्लेबाजी नहीं कर सके थे. वहीं, रिजवान दोनों पारियों में सिर्फ 8 रन बना पाए थे. मैच के बाद खबरें सामने आईं कि पीसीबी के सुरक्षा अधिकारियों ने दोनों खिलाड़ियों के मोबाइल फोन अपने कब्जे में ले लिए थे और उनका डेटा संबंधित अधिकारियों को सौंप दिया गया. इसके बाद दोनों खिलाड़ियों को सीरीज खत्म होने से पहले पाकिस्तान वापस भेज दिया गया. पांच अन्य खिलाड़ियों को भी टीम से हटा दिया गया, जबकि मुख्य कोच सरफराज अहमद और गेंदबाजी कोच उमर गुल की भी छुट्टी कर दी गई.

पीसीबी ने शुरू की आंतरिक अनुशासनात्मक जांच

शुरुआत में पाकिस्तान की मीडिया रिपोर्टों में कहा गया था कि रिजवान और इमाम को उनके प्रदर्शन को लेकर पीसीबी की जांच का सामना करना पड़ेगा. हालांकि, बाद में मामला गंभीर हो गया, जब पीसीबी ने आधिकारिक तौर पर आंतरिक अनुशासनात्मक जांच शुरू करने की पुष्टि की. पीसीबी के मीडिया एवं डिजिटल कम्युनिकेशंस निदेशक आमिर मीर ने बयान में कहा; “पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अनुशासन और आचरण से जुड़ी मीडिया रिपोर्टों के बाद आंतरिक अनुशासनात्मक जांच शुरू की है. मामले की समीक्षा नियमों के अनुसार की जा रही है और सभी संबंधित लोगों को उचित मौका दिया जाएगा.”