Home > खेल > मोहम्मद रिजवान, इमाम-उल-हक की बढ़ी मुश्किलें, फोन डेटा को लेकर NCCIA ने भेजा समन…

मोहम्मद रिजवान, इमाम-उल-हक की बढ़ी मुश्किलें, फोन डेटा को लेकर NCCIA ने भेजा समन…

मोहम्मद रिजवान और इमाम-उल-हक को पाकिस्तान की नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने कथित तौर पर समन भेजा है. मामला इंग्लैंड दौरे के दौरान खिलाड़ियों के मोबाइल फोन से हासिल किए गए डेटा की जांच से जुड़ा बताया जा रहा है.

By: Satyam Sengar | Published: September 10, 2026 5:14:41 PM IST

मोहम्मद रिजवान, इमाम-उल-हक की बढ़ी मुश्किलें.
मोहम्मद रिजवान, इमाम-उल-हक की बढ़ी मुश्किलें.


पाकिस्तान के क्रिकेटर मोहम्मद रिजवान और इमाम-उल-हक की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं. रिपोर्ट के मुताबिक, पाकिस्तान की नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (एनसीसीआईए) ने दोनों खिलाड़ियों को जांच के लिए समन भेजा है. यह मामला इंग्लैंड दौरे के दौरान उनके मोबाइल फोन से हासिल किए गए डेटा से जुड़ा बताया जा रहा है. जियो की रिपोर्ट के अनुसार, एजेंसी ने पाकिस्तान के एक अन्य क्रिकेटर को भी समन भेजा है, जिसका नाम सामने नहीं आया है. अब अधिकारियों की ओर से फोन से मिले डेटा की जांच की जाएगी.

एनसीसीआईए पाकिस्तान के संघीय गृह मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में काम करती है. इस मंत्रालय की जिम्मेदारी मोहसिन नकवी के पास है, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) के चेयरमैन भी हैं. रिजवान और इमाम उस समय से जांच के दायरे में हैं, जब पाकिस्तान को लॉर्ड्स में खेले गए दूसरे टेस्ट में इंग्लैंड के हाथों हार का सामना करना पड़ा था. इस हार के साथ इंग्लैंड ने तीन मैचों की सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त हासिल कर ली थी.

You Might Be Interested In

लॉर्ड्स टेस्ट के बाद लिया गया था फोन
इमाम को मैच के पहले दिन फील्डिंग के दौरान पिंडली में चोट लगी थी और वह बल्लेबाजी नहीं कर सके थे. वहीं, रिजवान दोनों पारियों में सिर्फ 8 रन बना पाए थे. मैच के बाद खबरें सामने आईं कि पीसीबी के सुरक्षा अधिकारियों ने दोनों खिलाड़ियों के मोबाइल फोन अपने कब्जे में ले लिए थे और उनका डेटा संबंधित अधिकारियों को सौंप दिया गया. इसके बाद दोनों खिलाड़ियों को सीरीज खत्म होने से पहले पाकिस्तान वापस भेज दिया गया. पांच अन्य खिलाड़ियों को भी टीम से हटा दिया गया, जबकि मुख्य कोच सरफराज अहमद और गेंदबाजी कोच उमर गुल की भी छुट्टी कर दी गई.

पीसीबी ने शुरू की आंतरिक अनुशासनात्मक जांच
शुरुआत में पाकिस्तान की मीडिया रिपोर्टों में कहा गया था कि रिजवान और इमाम को उनके प्रदर्शन को लेकर पीसीबी की जांच का सामना करना पड़ेगा. हालांकि, बाद में मामला गंभीर हो गया, जब पीसीबी ने आधिकारिक तौर पर आंतरिक अनुशासनात्मक जांच शुरू करने की पुष्टि की. पीसीबी के मीडिया एवं डिजिटल कम्युनिकेशंस निदेशक आमिर मीर ने बयान में कहा; “पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अनुशासन और आचरण से जुड़ी मीडिया रिपोर्टों के बाद आंतरिक अनुशासनात्मक जांच शुरू की है. मामले की समीक्षा नियमों के अनुसार की जा रही है और सभी संबंधित लोगों को उचित मौका दिया जाएगा.”

Tags: Imam Ul haqMohammad Rizwan
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

KBC सेट को लेकर अमिताभ बच्चन ने क्या किया खुलासा?

September 9, 2026

कौन हैं सुरभि वनजारा? जो समय रैना के शो में...

September 9, 2026

बेहद काम के हो सकते हैं iPhone के ये 5...

September 9, 2026

लाडली बेटी दुआ के साथ दीपिका-रणवीर का फैमिली मोमेंट

September 9, 2026

कौन है बिग बॉस 20 की अरिश्फा खान?

September 8, 2026

कौन हैं हरमन बरार? जिनसे परमिश वर्मा का चल रहा...

September 8, 2026
मोहम्मद रिजवान, इमाम-उल-हक की बढ़ी मुश्किलें, फोन डेटा को लेकर NCCIA ने भेजा समन…

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

मोहम्मद रिजवान, इमाम-उल-हक की बढ़ी मुश्किलें, फोन डेटा को लेकर NCCIA ने भेजा समन…
मोहम्मद रिजवान, इमाम-उल-हक की बढ़ी मुश्किलें, फोन डेटा को लेकर NCCIA ने भेजा समन…
मोहम्मद रिजवान, इमाम-उल-हक की बढ़ी मुश्किलें, फोन डेटा को लेकर NCCIA ने भेजा समन…
मोहम्मद रिजवान, इमाम-उल-हक की बढ़ी मुश्किलें, फोन डेटा को लेकर NCCIA ने भेजा समन…