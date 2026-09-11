रिजवान-इमाम को लेकर सख्त NCCIA, फाइनेंशियल लेनदेन की हो रही जांच, मैसेज, फोन कॉल्स पर भी नजर

पाकिस्तान क्रिकेट टीम के दो प्रमुख खिलाड़ियों मोहम्मद रिजवान और इमाम-उल-हक को लेकर एक नई खबर सामने आई है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, पाकिस्तान की नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (NCCIA) इंग्लैंड दौरे के दौरान दोनों खिलाड़ियों के फाइनेंशियल लेनदेन की जांच कर रही है. दोनों खिलाड़ी गुरुवार को जांच एजेंसी के सामने पेश भी हुए और उन्होंने सवालों के जवाब देने के लिए कुछ और समय मांगा. इस मामले ने पाकिस्तान क्रिकेट में एक बार फिर हलचल बढ़ा दी है.

रिपोर्ट्स के अनुसार,NCCIAअब दोनों खिलाड़ियों के मोबाइल फोन की फॉरेंसिक और तकनीकी जांच कर सकती है.इसमें इंग्लैंड में उनके रहने के दौरान बैंक खातों और पैसों के लेनदेन से जुड़ी जानकारी देखी जा सकती है.रिजवान और इमाम एक महीने से भी कम समय इंग्लैंड में रहे थे.दोनों ने एकप्रैक्टिसमैच और शुरुआती तीन टेस्ट में से दो मैच खेले थे.लॉर्ड्स में पाकिस्तान की हार के बाद दोनों को वापस पाकिस्तान भेज दिया गया था.

मोबाइल फोन और संदिग्ध लेनदेन पर नजर

शुरुआत में माना जा रहा था कि दोनों खिलाड़ियों से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जांच समिति उनके व्यवहार को लेकर पूछताछ करेगी. हालांकि, बाद में मामला तब और गंभीर नजर आया जब रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि दोनों के मोबाइल फोन कब्जे में लेकर उनका डेटा ट्रांसफर किया गया था. अब सामने आई जानकारी के मुताबिक, जांचकर्ता किसी भी संदिग्ध लेनदेन की तलाश कर सकते हैं. जरूरत पड़ने पर पैसे के स्रोत और उसके गंतव्य की भी जांच की जा सकती है. उनके मैसेज और अन्य बातचीत की भी जांच होने की बात कही जा रही है.

स्पॉट फिक्सिंग से तुलना, लेकिन कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं

इस खबर के सामने आने के बाद कुछ फैंस ने इसकी तुलना 2010 के पाकिस्तान स्पॉट फिक्सिंग मामले से की है. हालांकि, NCCIA या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मौजूदा जांच को मैच फिक्सिंग या स्पॉट फिक्सिंग से नहीं जोड़ा है. ऐसी भी खबरें हैं कि पीसीबी ड्रेसिंग रूम से जुड़ी जानकारियां लीक होने की आशंका की जांच कर रहा है. फिलहाल जांच का सही कारण और दायरा पूरी तरह स्पष्ट नहीं है. खास बात यह है कि मोहसिन नकवी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन होने के साथ देश के गृह मंत्री भी हैं और NCCIA गृह मंत्रालय के तहत काम करती है.