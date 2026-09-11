रिजवान-इमाम को लेकर सख्त NCCIA, फाइनेंशियल लेनदेन की हो रही जांच, मैसेज, फोन कॉल्स पर भी नजर

मोबाइल फोन और संदिग्ध लेनदेन पर नजर
शुरुआत में माना जा रहा था कि दोनों खिलाड़ियों से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जांच समिति उनके व्यवहार को लेकर पूछताछ करेगी. हालांकि, बाद में मामला तब और गंभीर नजर आया जब रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि दोनों के मोबाइल फोन कब्जे में लेकर उनका डेटा ट्रांसफर किया गया था. अब सामने आई जानकारी के मुताबिक, जांचकर्ता किसी भी संदिग्ध लेनदेन की तलाश कर सकते हैं. जरूरत पड़ने पर पैसे के स्रोत और उसके गंतव्य की भी जांच की जा सकती है. उनके मैसेज और अन्य बातचीत की भी जांच होने की बात कही जा रही है.
स्पॉट फिक्सिंग से तुलना, लेकिन कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं
इस खबर के सामने आने के बाद कुछ फैंस ने इसकी तुलना 2010 के पाकिस्तान स्पॉट फिक्सिंग मामले से की है. हालांकि, NCCIA या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मौजूदा जांच को मैच फिक्सिंग या स्पॉट फिक्सिंग से नहीं जोड़ा है. ऐसी भी खबरें हैं कि पीसीबी ड्रेसिंग रूम से जुड़ी जानकारियां लीक होने की आशंका की जांच कर रहा है. फिलहाल जांच का सही कारण और दायरा पूरी तरह स्पष्ट नहीं है. खास बात यह है कि मोहसिन नकवी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन होने के साथ देश के गृह मंत्री भी हैं और NCCIA गृह मंत्रालय के तहत काम करती है.