Home > खेल > ‘हाल कैसा है जनाब का…’ मोहम्मद रिज़वान को आउट कर बारबाडोस रॉयल्स ने बॉलीवुड गाने से उड़ाया ऐसा मजाक, देखते रह गए पाकिस्तानी

‘हाल कैसा है जनाब का…’ मोहम्मद रिज़वान को आउट कर बारबाडोस रॉयल्स ने बॉलीवुड गाने से उड़ाया ऐसा मजाक, देखते रह गए पाकिस्तानी

Mohammad Rizwan:सेंट किट्स एंड नेविस पैट्रियट्स के लिए मोहम्मद रिज़वान ने सीपीएल 2025 का अपना पहला मैच 21 अगस्त को बारबाडोस रॉयल्स के खिलाफ खेला।

Published By: Divyanshi Singh
Published: August 29, 2025 14:50:08 IST

Mohammad Rizwan
Mohammad Rizwan

Mohammad Rizwan: पाकिस्तान ने कुछ दिन पहले एशिया कप 2025 के लिए अपने टीम का एलान किया। इसमे पाक के दो सीनियर प्लेयर के नाम गायब थे। जिसे देख हर कोई हैरान रह गया। ये दो नाम पूर्व कप्तान मोहम्मद रिज़वान और बाबर आजम के थे। इस समय रिज़वान कैरेबियन प्रीमियर लीग यानी सीपीएल में खेल रहे हैं। वहां वो अपनी फॉर्म वापस पाकर चयनकर्ताओं को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। रिज़वान सीपीएल 2025 में सेंट किट्स एंड नेविस पैट्रियट्स टीम का हिस्सा हैं। सीज़न के तीसरे मैच में उनके बल्ले से अर्धशतक निकला, लेकिन जब वह पहले मैच में बुरी तरह नाकाम रहे, तो विपक्षी टीम ने उन्हें बॉलीवुड के एक गाने के ज़रिए सोशल मीडिया पर ट्रोल किया। इस घटना का वीडियो इंटरनेट पर खूब धूम मचा रहा है।

6 गेंदों पर सिर्फ़ 3 रन

सेंट किट्स एंड नेविस पैट्रियट्स के लिए मोहम्मद रिज़वान ने सीपीएल 2025 का अपना पहला मैच 21 अगस्त को बारबाडोस रॉयल्स के खिलाफ खेला। रिज़वान इस मैच में फ्लॉप साबित हुए और 6 गेंदों पर सिर्फ़ 3 रन ही बना पाए। उन्हें वेस्टइंडीज के जोमेल वारिकन ने क्लीन बोल्ड कर दिया।

वायरल हो रहा है वीडियो 

उनके आउट होने का वीडियो बारबाडोस रॉयल्स ने 27 अगस्त को अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट किया है। उन्होंने इस वीडियो को बॉलीवुड गाने ‘हाल कैसा है जनाब का’ के साथ पोस्ट किया है। फैन्स इस वीडियो को खूब पसंद कर रहे हैं। 

Asia Cup 2025: पाकिस्तान के वो 3 गेंदबाज, जो एशिया कप में बिगाड़ सकते हैं भारत का खेल, नाम सुनते ही कांपते हैं बल्लेबाज

सेंट लूसिया किंग्स के खिलाफ जड़ा अर्धशतक

28 अगस्त को सेंट किट्स एंड नेविस पैट्रियट्स का मुकाबला सेंट लूसिया किंग्स से हुआ। इस मैच में मोहम्मद रिजवान ने शानदार अर्धशतक जड़ा और 60 रनों की नाबाद पारी खेली, लेकिन उनकी यह पारी टीम को जीत नहीं दिला सकी। सेंट लूसिया किंग्स ने यह मैच 7 विकेट से जीत लिया।

रिजवान ने 41 गेंदों पर 60 रनों की धीमी पारी खेली, जिसकी बदौलत उनकी टीम 177 रन ही बना सकी। इस स्कोर को सेंट लूसिया किंग्स ने महज 17 ओवर में ही हासिल कर लिया।

Lionel Messi लेंगे संन्यास! फुटबॉल के जादूगर ने दिया ऐसा संकेत, बढ़ गई करोड़ों दिलों की धड़कनें

Tags: Mohammad Rizwan
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

मुगल सम्राट के अनसुने राज, जिन्हें सुनकर आपकी भी आँखें...

August 29, 2025

क्या आप भी बनाते हैं Aluminium के बरतनों में खाना,...

August 29, 2025

बारिश में मक्खियों से छुटकारा पाने के आसान नुस्खे

August 29, 2025

अपनी त्वचा से हटाए जलने व दाग धब्बो से निशान,...

August 29, 2025

कद्दू के बीज को खाने के 5 गजब के फायदे

August 28, 2025

बिना जिम, किए घटाना है वजन? तो ये 6-6-6 रूल...

August 28, 2025
‘हाल कैसा है जनाब का…’ मोहम्मद रिज़वान को आउट कर बारबाडोस रॉयल्स ने बॉलीवुड गाने से उड़ाया ऐसा मजाक, देखते रह गए पाकिस्तानी

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

‘हाल कैसा है जनाब का…’ मोहम्मद रिज़वान को आउट कर बारबाडोस रॉयल्स ने बॉलीवुड गाने से उड़ाया ऐसा मजाक, देखते रह गए पाकिस्तानी

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

‘हाल कैसा है जनाब का…’ मोहम्मद रिज़वान को आउट कर बारबाडोस रॉयल्स ने बॉलीवुड गाने से उड़ाया ऐसा मजाक, देखते रह गए पाकिस्तानी
‘हाल कैसा है जनाब का…’ मोहम्मद रिज़वान को आउट कर बारबाडोस रॉयल्स ने बॉलीवुड गाने से उड़ाया ऐसा मजाक, देखते रह गए पाकिस्तानी
‘हाल कैसा है जनाब का…’ मोहम्मद रिज़वान को आउट कर बारबाडोस रॉयल्स ने बॉलीवुड गाने से उड़ाया ऐसा मजाक, देखते रह गए पाकिस्तानी
‘हाल कैसा है जनाब का…’ मोहम्मद रिज़वान को आउट कर बारबाडोस रॉयल्स ने बॉलीवुड गाने से उड़ाया ऐसा मजाक, देखते रह गए पाकिस्तानी
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?