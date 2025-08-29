‘हाल कैसा है जनाब का…’ मोहम्मद रिज़वान को आउट कर बारबाडोस रॉयल्स ने बॉलीवुड गाने से उड़ाया ऐसा मजाक, देखते रह गए पाकिस्तानी

Mohammad Rizwan: पाकिस्तान ने कुछ दिन पहले एशिया कप 2025 के लिए अपने टीम का एलान किया। इसमे पाक के दो सीनियर प्लेयर के नाम गायब थे। जिसे देख हर कोई हैरान रह गया। ये दो नाम पूर्व कप्तान मोहम्मद रिज़वान और बाबर आजम के थे। इस समय रिज़वान कैरेबियन प्रीमियर लीग यानी सीपीएल में खेल रहे हैं। वहां वो अपनी फॉर्म वापस पाकर चयनकर्ताओं को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। रिज़वान सीपीएल 2025 में सेंट किट्स एंड नेविस पैट्रियट्स टीम का हिस्सा हैं। सीज़न के तीसरे मैच में उनके बल्ले से अर्धशतक निकला, लेकिन जब वह पहले मैच में बुरी तरह नाकाम रहे, तो विपक्षी टीम ने उन्हें बॉलीवुड के एक गाने के ज़रिए सोशल मीडिया पर ट्रोल किया। इस घटना का वीडियो इंटरनेट पर खूब धूम मचा रहा है।

6 गेंदों पर सिर्फ़ 3 रन

सेंट किट्स एंड नेविस पैट्रियट्स के लिए मोहम्मद रिज़वान ने सीपीएल 2025 का अपना पहला मैच 21 अगस्त को बारबाडोस रॉयल्स के खिलाफ खेला। रिज़वान इस मैच में फ्लॉप साबित हुए और 6 गेंदों पर सिर्फ़ 3 रन ही बना पाए। उन्हें वेस्टइंडीज के जोमेल वारिकन ने क्लीन बोल्ड कर दिया।

वायरल हो रहा है वीडियो

उनके आउट होने का वीडियो बारबाडोस रॉयल्स ने 27 अगस्त को अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट किया है। उन्होंने इस वीडियो को बॉलीवुड गाने ‘हाल कैसा है जनाब का’ के साथ पोस्ट किया है। फैन्स इस वीडियो को खूब पसंद कर रहे हैं।

सेंट लूसिया किंग्स के खिलाफ जड़ा अर्धशतक

28 अगस्त को सेंट किट्स एंड नेविस पैट्रियट्स का मुकाबला सेंट लूसिया किंग्स से हुआ। इस मैच में मोहम्मद रिजवान ने शानदार अर्धशतक जड़ा और 60 रनों की नाबाद पारी खेली, लेकिन उनकी यह पारी टीम को जीत नहीं दिला सकी। सेंट लूसिया किंग्स ने यह मैच 7 विकेट से जीत लिया।

रिजवान ने 41 गेंदों पर 60 रनों की धीमी पारी खेली, जिसकी बदौलत उनकी टीम 177 रन ही बना सकी। इस स्कोर को सेंट लूसिया किंग्स ने महज 17 ओवर में ही हासिल कर लिया।