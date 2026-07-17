मुसलमान खिलाड़ी चुपके से लेता था ड्रग्स, ICC की पकड़ में आया, अब लगा बैन, महीनों रहेगा टीम से बाहर

पाकिस्तान क्रिकेट टीम के मुस्लिम खिलाड़ी मोहम्मद नवाज़ को इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (आईसीसी) के एंटी-डोपिंग नियमों का उल्लंघन करने के मामले में बड़ा झटका लगा है. आईसीसी ने शुक्रवार को घोषणा करते हुए बताया कि नवाज़ पर सभी तरह की क्रिकेट खेलने से तीन महीने का बैन लगाया गया था. हालांकि, बैनित चीज के सेवन से जुड़ा उपचार कार्यक्रम सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद उनकी सजा घटाकर केवल एक महीने की कर दी जाएगी.

आईसीसी के अनुसार, 7 फरवरी 2026 को श्रीलंका के कोलंबो में पाकिस्तान और नीदरलैंड के बीच खेले गए टी20 विश्व कप मुकाबले के बाद हुए डोप टेस्ट में मोहम्मद नवाज़ के नमूने में कार्बॉक्सी-टीएचसी नामक बैनित चीज मिला. यह चीज कैनबिस से जुड़ा होता है. नवाज़ ने अपनी गलती स्वीकार करते हुए बताया कि इसका सेवन प्रतियोगिता के दौरान नहीं किया गया था और इसका खेल प्रदर्शन बेहतर बनाने से कोई संबंध नहीं था. इसी आधार पर आईसीसी ने उन्हें राहत भी दी.

उपचार कार्यक्रम पूरा करने पर मिलेगी पूरी राहत

आईसीसी ने बताया कि मोहम्मद नवाज़ ने 1 मई से स्वेच्छा से अस्थायी निलंबन स्वीकार कर लिया था. यह बैन उसी तारीख से लागू माना गया. अब तक वह लगभग ढाई महीने का निलंबन पूरा कर चुके हैं. यदि वह आईसीसी द्वारा निर्धारित नशा मुक्ति उपचार कार्यक्रम सफलतापूर्वक पूरा कर लेते हैं, तो उन्हें अतिरिक्त बैन नहीं झेलना पड़ेगा. साथ ही, 7 फरवरी से 1 मई तक खेले गए उनके सभी मैचों के प्रदर्शन को भी आधिकारिक रूप से अमान्य घोषित कर दिया गया है.

पीएसएल में भी नहीं रहा था प्रदर्शन खास

मोहम्मद नवाज़ आखिरी बार पाकिस्तान सुपर लीग में मुल्तान सुल्तांस की ओर से खेलते हुए दिखाई दिए थे. इस सीजन में उनका प्रदर्शन उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा. उन्होंने छह पारियों में केवल 54 रन बनाए और उनका औसत 13.50 रहा. गेंदबाजी में भी वह नौ मैचों में सिर्फ छह विकेट ही ले सके और काफी महंगे साबित हुए. ऐसे में यह बैन उनके करियर के लिए एक और बड़ा झटका माना जा रहा है.