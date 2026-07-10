Home > क्रिकेट > कौन है मोहम्मद नबी का बेटा? वैभव सूर्यवंशी से भी तेज ठोका शतक, 16 छक्के लगाकर मचाया तूफान

कौन है मोहम्मद नबी का बेटा? वैभव सूर्यवंशी से भी तेज ठोका शतक, 16 छक्के लगाकर मचाया तूफान

Mohammad Nabi Son Century: अफगानिस्तान के दिग्गज ऑलराउंडर मोहम्मद नबी के बेटे हसन ईसाखिल ने सिर्फ 28 गेंदों पर शतक लगाकर तहलका मचा दिया है. हसन ईसाखिल ने अफगानिस्तान 11 की ओर से खेलते हुए उज्बेकिस्तान के खिलाफ यह कारनामा किया.

By: Ankush Upadhayay | Last Updated: July 10, 2026 5:07:44 PM IST

मोहम्मद नबी के बेटे हसन ईसाखिल ने लगाया तूफानी शतक.
मोहम्मद नबी के बेटे हसन ईसाखिल ने लगाया तूफानी शतक.


Mohammad Nabi Son Century: अफगानिस्तान के स्टार ऑलराउंडर मोहम्मद नबी के 19 साल के बेटे हसन ईसाखिल ने भी क्रिकेट की दुनिया में अपनी पहचान बनानी शुरू कर दी है. हाल ही में नबी के बेटे हसन ईसाखिल ने सिर्फ 28 गेंदों पर तूफानी शतक लगाया है. यह कारनामा उन्होंने अफगानिस्तान 11 बनाम उज्बेकिस्तान के अनऑफिशियल टी20 मैच में किया, जिसके बाद क्रिकेट जगत में उनकी चर्चा हो रही है.

इस मुकाबले में हसन ईसाखिल ने सिर्फ 34 गेंदों पर 120 रनों की विस्फोटक पारी खेली, जिस दौरान उनके बल्ले से 16 छक्के और 4 चौके आए. इस पारी के दम पर अफगानिस्तान 11 की टीम ने 323 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया. इसके जवाब में उतरी उज्बेकिस्तान की टीम 7 विकेट के नुकसान पर 124 रन ही बना सकी.

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कौन हैं हसन ईसाखिल?

19 साल के हसन ईसाखिल अफगानिस्तान के पूर्व कप्तान और दिग्गज ऑलराउंडर मोहम्मद नबी (Mohammad Nabi) के बेटे हैं. हसन ईसाखिल ने अभी तक 4 फर्स्ट क्लास, 14 लिस्ट और 38 टी20 मुकाबले खेले हैं. उन्होंने 4 फर्स्ट क्लास में 47.14 की औसत से 330 रन बनाए हैं, जिसमें 2 शतक शामिल हैं. इसके अलावा लिस्ट-ए क्रिकेट में हसन ईसाखिल के नाम 14 मैचों में 586 रन दर्ज हैं, जिसमें उनके बल्ले से 1 शतक और 4 अर्धशतक आए हैं.

ये भी पढ़ें: जोफ्रा आर्चर ने पहले ही पढ़ लिया था सूर्यवंशी का खेल? IPL में दिया था हिंट, अब दुनिया के सामने किया ‘एक्सपोज’

वहीं, टी20 क्रिकेट की बात करें, तो हसन ईसाखिल ने 30.05 की औसत से 1,022 रन बनाए हैं, जिसमें 1 शतक और 7 अर्धशतक शामिल हैं. बता दें कि हसन ईसाखिल ने अभी तक अफगानिस्तान के लिए अपना इंटरनेशनल डेब्यू नहीं किया है. हालांकि वह अफगानिस्तान की अंडर-19 टीम की हिस्सा रह चुके हैं.

कैसा रहा मुकाबला?

मैच की बात करें, तो अफगानिस्तान 11 की ओर से हसन ईसाखिल ने अपने कप्तान इमरान मीर के साथ मिलकर पहले विकेट के लिए 181 रनों की तूफानी साझेदारी की. इस साझेदारी में इमरान मीर ने 32 गेंदों पर 74 रनों का योगदान दिया, जिसमें उन्होंने 7 छक्के और 5 चौके लगाए. वहीं, हसन ईसाखिल ने 34 गेंदों पर 120 रनों की आतिशी पारी खेली. उनके अलावा फैसल शिनोजोदा ने 31 रन, नूर उल रहमान ने 29 रन, केरामतुल्लाह ने 21 रन और इस्मत आलम ने नाबाद 16 रन बनाए. इसके दम पर अफगानिस्तान 11 ने उज्बेकिस्तान को 324 रनों का टारगेट दिया. इसके जवाब में उतरी उज्बेकिस्तान ने 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 124 रन बनाए. इसके दम पर अफगानिस्तान 11 ने 199 रनों से मैच अपने नाम कर लिया.

Tags: Mohammad Nabi
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