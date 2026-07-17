पूर्व क्रिकेटर ने टीम इंडिया को लताड़ा, सीनियर प्लेयर्स को बताया जिम्मेदार, बोले- 50 ओवर तो खेल लेते कम से कम…

दूसरे वनडे में भारत ने सिर्फ एक बदलाव किया था. बीमार केएल राहुल की जगह ईशान किशन को मौका मिला. टीम में अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर और शिवम दुबे जैसे ऑलराउंडर मौजूद थे, जिससे बल्लेबाजी आठवें नंबर तक मजबूत दिखाई दे रही थी. लेकिन इन तीनों बल्लेबाजों ने मिलकर केवल तीन रन बनाए. दूसरी ओर श्रेयस अय्यर ने 66 रन बनाकर संघर्ष किया, लेकिन दूसरे छोर से लगातार विकेट गिरने के कारण भारत 233 रन पर सिमट गया.
मोहम्मद कैफ ने बताई हार की बड़ी वजह
क्रिकबज़ से बातचीत में मोहम्मद कैफ ने कहा कि उन्होंने अपने सीनियर खिलाड़ियों से सबसे पहले यही सीखा था कि वनडे क्रिकेट में हर हाल में 50 ओवर बल्लेबाजी करनी चाहिए. उन्होंने कहा कि रन कम या ज्यादा बनना अलग बात है, लेकिन पूरी पारी खेलना सबसे जरूरी है. कैफ के मुताबिक, भारत के पास आठवें नंबर तक बल्लेबाजी थी, फिर भी टीम पूरे 50 ओवर नहीं खेल सकी, जो सबसे बड़ी चिंता की बात है.