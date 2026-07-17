पूर्व क्रिकेटर ने टीम इंडिया को लताड़ा, सीनियर प्लेयर्स को बताया जिम्मेदार, बोले- 50 ओवर तो खेल लेते कम से कम…

भारत के पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद कैफ ने इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे वनडे में भारतीय बल्लेबाजी की कड़ी आलोचना की है. उनका कहना है कि वनडे क्रिकेट का सबसे बड़ा नियम 50 ओवर तक बल्लेबाजी करना है. अगर टीम पूरे ओवर नहीं खेल पाती, तो अच्छी बल्लेबाजी की गहराई होने का कोई फायदा नहीं रह जाता. कैफ ने कहा कि भारत का 44 ओवर में ऑलआउट होना बेहद निराशाजनक प्रदर्शन था. आइए जानते हैं और कैफ ने क्या कहा?

दूसरे वनडे में भारत ने सिर्फ एक बदलाव किया था. बीमार केएल राहुल की जगह ईशान किशन को मौका मिला. टीम में अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर और शिवम दुबे जैसे ऑलराउंडर मौजूद थे, जिससे बल्लेबाजी आठवें नंबर तक मजबूत दिखाई दे रही थी. लेकिन इन तीनों बल्लेबाजों ने मिलकर केवल तीन रन बनाए. दूसरी ओर श्रेयस अय्यर ने 66 रन बनाकर संघर्ष किया, लेकिन दूसरे छोर से लगातार विकेट गिरने के कारण भारत 233 रन पर सिमट गया.

मोहम्मद कैफ ने बताई हार की बड़ी वजह

क्रिकबज़ से बातचीत में मोहम्मद कैफ ने कहा कि उन्होंने अपने सीनियर खिलाड़ियों से सबसे पहले यही सीखा था कि वनडे क्रिकेट में हर हाल में 50 ओवर बल्लेबाजी करनी चाहिए. उन्होंने कहा कि रन कम या ज्यादा बनना अलग बात है, लेकिन पूरी पारी खेलना सबसे जरूरी है. कैफ के मुताबिक, भारत के पास आठवें नंबर तक बल्लेबाजी थी, फिर भी टीम पूरे 50 ओवर नहीं खेल सकी, जो सबसे बड़ी चिंता की बात है.

जो रूट ने भारत से छीनी जीत

233 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए इंग्लैंड की शुरुआत आसान नहीं रही, लेकिन अनुभवी बल्लेबाज जो रूट ने शानदार पारी खेली. उन्होंने विल जैक्स के साथ छठे विकेट के लिए 72 रन की अहम साझेदारी की और टीम को मुश्किल स्थिति से बाहर निकाला. भारत की ओर से विराट कोहली ने 65 रन और रोहित शर्मा ने 26 रन बनाए, लेकिन बाकी बल्लेबाज उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे. इंग्लैंड ने 45वें ओवर में लक्ष्य हासिल कर सीरीज में बराबरी कर ली.