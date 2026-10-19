मोहम्मद शमी ने की विकेटों की बरसात, फिर भी टीम इंडिया से क्यों दूर? पूर्व दिग्गज ने सिलेक्टर्स से मांगा हिसाब, बोले- जवाब दो…

Mohammed Shami Selection Controversy: BCCI के सिलेक्टर्स ने एक बार फिर भारत के अनुभवी तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी को नजअंदाज कर दिया है. न्यूजीलैंड दौरे के लिए मोहम्मद शमी को भारत के किसी भी स्क्वाड में नहीं चुना गया. मोहम्मद शमी लगातार घरेलू क्रिकेट खेल रहे हैं और विकेट भी चटका रहे हैं. इसके बावजूद उन्हें भारतीय टीम में जगह न मिलने पर सिलेक्टर्स पर सवाल खड़े हो रहे हैं. इस बीच भारत के पूर्व दिग्गज क्रिकेटर मोहम्मद कैफ ने BCCI सिलेक्टर्स को जमकर खरी-खोटी सुनाई है. मोहम्मद कैफ ने सवाल किया कि शमी लगातार रणजी क्रिकेट में विकेट ले रहे हैं, फिर भी उन्हें मौका क्यों नहीं मिल रहा है? 36 साल के मोहम्मद शमी ने 2025-26 रणजी ट्रॉफी सीजन में सिर्फ 7 मैच मे 37 विकेट चटकाए थे. इसके बाद हाल ही में शुरू हुए रणजी के नए सीजन के पहले मैच में भी 4 विकेट लिए.

मोहम्मद कैफ ने BCCI से पूछे सवाल

मोहम्मद शमी को लगातार टीम से बाहर रखे जाने पर मोहम्मद कैफ ने BCCI सिलेक्टर्स पर सवाल उठाए हैं. कैफ ने चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता की मांग की. उन्होंने सुझाव दिया कि BCCI के किसी अधिकारी को यह बताना चाहिए कि शमी लगातार टीम से बाहर क्यों हैं. कैफ ने क्रिकबज पर बात करते हुए कहा, ‘मैंने कहीं सुना है कि सिलेक्टर्स ने अब उनसे आगे बढ़ने का फैसला कर लिया है. आजकल कोई भी बात सीधे तौर पर नहीं कहता. जब टीम चुनी जाती है, तो बस एक लेटर आता है जिसमें बताया जाता है कि टीम फाइनल हो गई है. बस इतना ही. आप अपना ईमेल चेक कर सकते हैं. कोई सार्वजनिक बयान नहीं आता, कोई सवाल-जवाब का सेशन नहीं होता. कोई भी सिलेक्टर या BCCI अधिकारी सामने आकर यह नहीं बताता कि किसी फैसले के पीछे क्या कारण है. इसमें पारदर्शिता होनी चाहिए. अब अगर मोहम्मद शमी की बात करें, तो उन्होंने वर्ल्ड कप में शानदार प्रदर्शन किया है. अगर 2023 वर्ल्ड कप में मोहम्मद शमी नहीं होते, तो भारत फाइनल तक नहीं पहुंच पाता.’

बुमराह से की तुलना

मोहम्मद कैफ ने उन खबरों को लेकर भी बात की, जिसमें कहा गया कि शमी को सिलेक्टर्स ने इस वजह से नजरअंदाज किया, क्योंकि वो लंबे स्पेल तक गेंदबाजी नहीं कर सकते थे. इस पर कैफ ने कहा कि उन्होंने कहीं पढ़ा कि उन्हें इसलिए नहीं चुना जा रहा, क्योंकि वह केवल छोटे स्पेल में गेंदबाजी कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि जसप्रीत बुमराह भी छोटे स्पेल में गेंदबाजी करते हैं, उन्हें उसके बाद ब्रेक मिलता है. कैफ ने आगे कहा कि इंग्लैंड में जब उनके वर्कलोड को मैनेज किया जा रहा था, तब शुभमन गिल को छोटे स्पेल के जरिए उन्हें मैनेज करना पड़ा था. तो, अगर शमी छोटे स्पेल में गेंदबाजी कर रहे हैं, तो इसमें क्या दिक्कत है? वह छोटे स्पेल में भी अपना काम बखूबी कर सकते हैं.

कीवियों के खिलाफ शमी का शानदार प्रदर्शन

मोहम्मद कैफ का कहना है कि न्यूजीलैंड के खिलाफ मोहम्मद शमी को मौका दिया जाना चाहिए था, क्योंकि कीवी टीम के खिलाफ उनका शानदार रिकॉर्ड है. कैफ ने कहा कि न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों को इस बात से राहत मिलेगी कि उन्हें शमी का सामना नहीं करना पड़ेगा. उन्होंने कहा, ‘न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों से पूछिए कि वे किस गेंदबाज का सामना नहीं करना चाहेंगे. वे सबसे पहले मोहम्मद शमी का ही नाम लेंगे. 2023 ODI वर्ल्ड कप में धर्मशाला के मैच में उन्होंने अकेले दम पर हमें जीत दिलाई थी, और इसमें आप वानखेड़े में खेले गए सेमीफाइनल को भी जोड़ सकते हैं.’

शमी लंबे समय से टीम इंडिया से दूर

बता दें कि मोहम्मद शमी लंबे समय समय से भारतीय टीम से दूर चल रहे हैं. शमी ने आखिरी बार भारत के लिए चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का फाइनल खेला था. इसके बाद से वो भारतीय टीम से दूर हैं.