संजू सैमसन नहीं! 6 महीने में इस खिलाड़ी की जगह ले लेंगे वैभव सूर्यवंशी, मोहम्मद कैफ ने किया दावा

पूर्व भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद कैफ ने युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी को लेकर बड़ा दावा किया है. उनका मानना है कि 15 साल के वैभव अगले छह महीने में टीम इंडिया की टी20 इंटरनेशनल प्लेइंग इलेवन में जगह बना सकते हैं. कैफ के मुताबिक, अगर वैभव लगातार अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो टीम में उनकी जगह बनाने के लिए तिलक वर्मा या शिवम दुबे में से किसी एक को बाहर बैठना पड़ सकता है.

वैभव को हाल ही में अफगानिस्तान के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए भारतीय टीम में नहीं चुना गया था. इसके अलावा वह जापान के खिलाफ हुए एकमात्र मुकाबले में भी नहीं खेले. हालांकि, कैफ का मानना है कि युवा बल्लेबाज जिस तेजी से अपने खेल में सुधार कर रहे हैं, उसे देखते हुए टीम मैनेजमेंट के लिए उन्हें ज्यादा समय तक नजरअंदाज करना आसान नहीं होगा. उन्होंने कहा कि तिलक के उपकप्तान होने से उनकी जगह पक्की नहीं हो जाती.

तिलक या दुबे में से किसी एक को करना होगा बाहर?

कैफ ने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा, “मैं समझता हूं कि तिलक उपकप्तान हैं; लेकिन उपकप्तानों को भी पहले टीम से बाहर किया गया है. शिवम दुबे हर मैच में रन नहीं बना रहे हैं और उन्हें अभी खुद को साबित करना है; उनकी फील्डिंग भी कमजोरी है और वह पूरी तरह के ऑलराउंडर नहीं हैं.” उन्होंने आगे कहा कि छह महीने बाद तिलक या दुबे में से किसी एक को बाहर होना पड़ सकता है; इसके बाद वैभव को खेलने का मौका मिल सकता है. 2026 में तिलक ने 23 मैचों में 483 रन बनाए हैं; वहीं दुबे ने 502 रन बनाने के साथ 15 विकेट भी लिए हैं.

गेंदबाजी से भी वैभव को मिल सकता है फायदा

कैफ ने एशियन गेम्स में वैभव को मौका दिए जाने की संभावना पर भी बात की. उनका मानना था कि यश ठाकुर की जगह वैभव को खिलाकर भारत अपनी बल्लेबाजी मजबूत कर सकता था; वॉशिंगटन सुंदर, रवि बिश्नोई और अक्षर पटेल के साथ अर्शदीप सिंह और जसप्रीत बुमराह गेंदबाजी का विकल्प दे सकते थे. कैफ ने कहा कि वैभव ने दलीप ट्रॉफी में भी रन बनाए और गेंदबाजी में सुधार किया है; अगर वह कुछ ओवर गेंदबाजी कर सकें तो टीम के लिए उनका फायदा बढ़ जाएगा. कैफ ने उनकी आक्रामक बल्लेबाजी की तुलना वीरेंद्र सहवाग से भी की.