Mohammad Kaif ने की BCCI के फैसले की कड़ी आलोचना, कहा रोहित शर्मा को कप्तानी से हटाना अनुचित
Mohammad Kaif ने की BCCI के फैसले की कड़ी आलोचना, कहा रोहित शर्मा को कप्तानी से हटाना अनुचित

कैफ ने कहा कि Rohit Sharma ने 16 साल तक टीम के लिए बेहतरीन नेतृत्व किया, लेकिन उन्हें एक साल का भी मौका नहीं दिया गया. उन्होंने शुभमन गिल की क्षमता को सराहा, लेकिन इस बदलाव को बहुत जल्दबाजी में लिया गया फैसला बताया.

By: Sharim Ansari | Published: October 5, 2025 4:38:40 PM IST

Mohammad Kaif criticises BCCI
Mohammad Kaif criticises BCCI

Mohammad Kaif criticises BCCI: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर ने रोहित शर्मा को वनडे कप्तानी से हटाने का चौंकाने वाला फैसला सुनाया. हालांकि उम्मीद की जा रही थी कि शुभमन गिल उनकी जगह टीम के कप्तान बनेंगे, लेकिन किसी ने यह अनुमान नहीं लगाया था कि यह बदलाव वनडे विश्व कप से दो साल पहले किया जाएगा. भारत के इतिहास के सबसे सम्मानित क्रिकेटरों में से एक रोहित शर्मा को पदावनत (Demote) होते देख, पूर्व भारतीय बल्लेबाज मोहम्मद कैफ ने अगरकर के इस फैसले की कड़ी आलोचना की, और कथित तौर पर मुख्य कोच गौतम गंभीर भी इससे सहमत थे.

मोहम्मद कैफ ने सोशल मीडिया पर रखी बात

कैफ, जो वर्तमान में खेल के मुखर आलोचक और विशेषज्ञ हैं, ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो साझा किया जिसमें उन्होंने रोहित को टीम के वनडे कप्तान पद से हटाने के BCCI के फैसले की तीखी आलोचना की.

उन्होंने तर्क दिया कि रोहित शर्मा ने हिंदुस्तान को 16 साल दिए और हम उनको एक साल भी नहीं दे पाए बतौर कप्तान. 16 ICC टूर्नामेंट मैचों में से उन्होंने 15 जीते और 2023 वनडे विश्व कप फाइनल में ऑस्ट्रेलिया से हार गए.

कैफ ने ICC चैंपियंस ट्रॉफी और 2024 टी20 विश्व कप में रोहित की हालिया उपलब्धियों को भी याद किया, जहां उनके प्रदर्शन ने टीम के खिताबी अभियान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी.

कैफ ने आगे कहा कि चैंपियंस ट्रॉफी का जो लास्ट मैच था दुबई में, प्लेयर ऑफ़ थे मैच थे रोहित शर्मा. वहां ट्रॉफी जिता के लाए, 2024 ट्रॉफी वर्ल्ड कप में, वहां जीती भारत, वहां उनके नाम ट्रॉफी. बड़प्पन दिखाया कि वहां रिटायरमेंट ले लिए, कि चलो 2024 का वर्ल्ड कप हम जीत गए, अब नए प्लेयर्स को आने दो. थोड़ा दिन लाइमलाइट से बाहर थे, कोई और आए कप्तानी करे. जब प्लेयर आए तो उनकी जगह चली गई. अंत में, कैफ को लगता है कि हालांकि शुभमन गिल में एक मज़बूत कप्तान बनने की क्षमता है, लेकिन यह फैसला बहुत जल्दी लिया गया.

“हिंदुस्तान में उदाहरण है कि जब तक आपका दौर चल रहा है ना, आप उसको खींचते रहो, पर रोहित शर्मा ने ऐसा काम नहीं किया. खिलाड़ी बनें, खिलाड़ियों को सिखाया, संभाला, सवारा, दबाव में वहां पे चीज उनको बताई. पर हम उनको एक साल…2027 का जो वर्ल्ड कप हैं, कप्तान उनको नहीं दी गई, हटा दिए गए वो. एक साल उनको अतिरिक्त हम दे नहीं पाए. शुभमन गिल, युवा हैं, अच्छे कप्तान बन सकते हैं.

TOP CATEGORIES

