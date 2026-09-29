मोहम्मद कैफ का बड़ा दावा, विराट कोहली ने टेस्ट से संन्यास लिया, क्योंकि लोगों का भरोसा नहीं था…

Mohammad Kaif on Virat Kohli Test Retirement: पूर्व भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद कैफ ने विराट कोहली के टेस्ट क्रिकेट से संन्यास को लेकर बड़ा दावा किया है. कैफ का मानना है कि संन्यास लेने से पहले कोहली को भारतीय टीम के अंदर से काफी महत्व और समर्थन नहीं मिल रहा था. विराट ने मई 2025 में टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कहा था. इससे पहले ऑस्ट्रेलिया दौरे पर बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी में उनका प्रदर्शन उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा था. हालांकि, उन्होंने पर्थ टेस्ट में शानदार शतक लगाया था.

कैफ ने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा कि कोहली के इंटरव्यू में उन्हें निराशा नजर आती थी; “जब मैं इस बारे में उनके इंटरव्यू देखता हूं, तो मुझे उनके चेहरे पर कुछ निराशा नजर आती है. भले ही उनका फॉर्म खराब था, लेकिन बात विराट कोहली की हो रही है.” कैफ ने आगे कहा कि ऐसा लगा जैसे कोहली को टीम के अंदर से पर्याप्त भरोसा और समर्थन नहीं मिल रहा था; “मुझे अब भी लगता है कि अगर वह खेलते रहते तो वापसी जरूर करते. वह वापसी करने के लिए जाने जाते हैं.”

ऑस्ट्रेलिया सीरीज का दिया उदाहरण

मोहम्मद कैफ ने विराट कोहली की वापसी करने की क्षमता का उदाहरण देते हुए 2025 की ऑस्ट्रेलिया वनडे सीरीज का भी जिक्र किया. इस सीरीज में कोहली ने शुरुआत के दो मैचों में लगातार दो बार शून्य पर आउट होने के बाद शानदार वापसी की थी. कैफ ने कहा, “अगर उन दो शून्य के बाद उन्हें टीम से बाहर कर दिया जाता, तो क्या हम आज उनकी ऐसी पारियों की तारीफ कर पाते?” उन्होंने यह भी कहा; “फॉर्म खराब हो सकता है. कोई मशीन नहीं है और यह कोई वीडियो गेम भी नहीं है.”

वनडे में लगातार दिख रहा कोहली का असर

टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद विराट कोहली ने वनडे में अपना प्रभाव बनाए रखा है. वेस्टइंडीज के खिलाफ मौजूदा सीरीज के पहले मुकाबले में उन्होंने नाबाद 139 रन की पारी खेली. उनकी पिछली 11 वनडे पारियों में चार शतक और पांच अर्धशतक दर्ज हैं. कैफ ने यह भी कहा कि कोहली 2027 वनडे विश्व कप के बाद भी इंटरनेशनल क्रिकेट खेल सकते हैं, “वह फिट हैं और रन बना रहे हैं. इससे युवा कप्तान गिल को फायदा होगा. कोहली जितने लंबे समय तक खेलेंगे, गिल के लिए कप्तानी और भारत के लिए उतना ही अच्छा होगा.”