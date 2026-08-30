‘पाकिस्तान में अब मेरा करियर नहीं, मेरा अध्याय खत्म हो चुका है…’ मोहम्मद आमिर का बयान

पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज मोहम्मद आमिर ने साफ कर दिया है कि अब उनका पाकिस्तान क्रिकेट टीम में वापसी का कोई इरादा नहीं है. ब्रिटिश नागरिकता हासिल करने के बाद आमिर ने बताया कि इंग्लैंड की घरेलू क्रिकेट में लोकल खिलाड़ी के तौर पर खेलने के लिए कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है. इन्हीं नियमों के कारण वह अब किसी दूसरे देश के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेल सकते. आमिर ने कहा कि पाकिस्तान के साथ उनके करियर अब बंद हो चुका है.

मोहम्मद आमिर ने मुहम्मद फरकान भट्टी के यूट्यूब चैनल पर बातचीत के दौरान अपनी स्थिति स्पष्ट की. उन्होंने बताया कि काउंटी चैंपियनशिप और द हंड्रेड जैसी प्रतियोगिताओं में स्थानीय खिलाड़ी के तौर पर खेलने वाले क्रिकेटरों को एक दस्तावेज पर हस्ताक्षर करना होता है. इसमें यह घोषणा करनी होती है कि वे स्थानीय खिलाड़ी का दर्जा रखते हुए किसी दूसरे देश का प्रतिनिधित्व नहीं करेंगे. आमिर ने कहा कि वह अब ब्रिटिश लोकल हैं और इसी वजह से पाकिस्तान के लिए खेलने का उनका पुराना अध्याय खत्म हो गया है.

दो बार लिया संन्यास

आमिर ने दिसंबर 2020 में पहली बार इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लिया था. उस समय उन्होंने पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट के साथ मतभेदों और अपनी नाराजगी को इसकी वजह बताया था. हालांकि, करीब चार साल बाद उन्होंने अपना फैसला बदला और 2024 टी20 विश्व कप से पहले पाकिस्तान टीम में वापसी की. लेकिन यह वापसी ज्यादा लंबी नहीं चली. दिसंबर 2024 में आमिर ने एक बार फिर इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास का ऐलान कर दिया. उन्होंने पाकिस्तान के लिए अपना आखिरी मैच 2024 टी20 विश्व कप में खेला था.

ब्रिटिश नागरिकता से खत्म हुई वापसी की उम्मीद

आमिर को उनकी पत्नी नरजिस खान के जरिए ब्रिटिश नागरिकता मिली है. इसके बाद वह इंग्लैंड की घरेलू प्रतियोगिताओं में स्थानीय खिलाड़ी के तौर पर खेल सकते हैं और विदेशी खिलाड़ी का स्थान नहीं लेते. हाल ही में उन्हें द हंड्रेड में भी खेलते हुए देखा गया था. हालांकि, लोकल खिलाड़ी का दर्जा पाने के साथ इंटरनेशनल क्रिकेट को लेकर प्रतिबंध भी जुड़े हैं. यही वजह है कि आमिर के दोबारा पाकिस्तान के लिए खेलने की संभावना अब लगभग खत्म हो गई है. उनके नए बयान ने लगातार चल रही वापसी की अटकलों पर भी विराम लगा दिया है.