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मोहम्मद आमिर ने तोड़ा PAK से नाता! अब दूसरे देश के बने नागरिक, क्या खेल पाएंगे IPL?

Mohammad Amir British Citizenship: पाकिस्तानी गेंदबाद मोहम्मद आमिर ने ब्रिटिश की नागरिकता हासिल कर ली है. आमिर को ब्रिटिश का आधिकारिक पासपोर्ट भी मिल गया है, जिससे वह आईपीएल में खेलने योग्य हो गए हैं.

By: Ankush Upadhayay | Published: May 20, 2026 5:57:34 PM IST

पाकिस्तानी क्रिकेटर मोहम्मद आमिर ने ब्रिटिश की नागरिकता हासिल की.
पाकिस्तानी क्रिकेटर मोहम्मद आमिर ने ब्रिटिश की नागरिकता हासिल की.


Mohammad Amir British Citizenship: पाकिस्तान के अनुभवी तेज गेंदबाद मोहम्मद आमिर एक बार फिर चर्चा में हैं. मोहम्मद आमिर ने पाकिस्तान को छोड़ ब्रिटिश की नागरिकता हासिल कर ली है. अब वह ब्रिटिश के नागरिक बन गए हैं. ब्रिटिश की नागरिकता लेने के बाद मोहम्मद आमिर भारत की इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में खेलने के योग्य हो गए हैं. अब वह आईपीएल में हिस्सा ले सकते हैं.

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, पाकिस्तानी गेंदबाज मोहम्मद आमिर को अपना आधिकारिक ब्रिटिश पासपोर्ट भी मिल गया है. ब्रिटिश नागरिक बनने के बाद मोहम्मद आमिर पाकिस्तान में जन्मे होने के बावजूद आईपीएल में खेल सकते हैं. मोहम्मद आमिर अभी तक आईपीएल में कभी नहीं खेल पाए हैं. दरअसल, साल 2008 के बाद पाकिस्तानी खिलाड़ियों को आईपीएल में बैन कर दिया गया था.

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ब्रिटिश नागरिक कैसे बने मोहम्मद आमिर?

पाकिस्तान के 36 साल के मोहम्मद आमिर की वाइफ नरजिस ब्रिटिश की रहने वाली हैं. ऐसे में आमिर को भी ब्रिटिश की नागरिकता मिल गई है. मोहम्मद आमिर ने काफी समय पहले ही ब्रिटिश की नागरिकता के लिए आवेदन किया था. उनकी वाइफ के ब्रिटिश नागरिक होने के कारण आमिर को भी ब्रिटिश की नागरिकता मिल गई. अब मोहम्मद आमिर विदेशी नागरिक होने के कारण आईपीएल में भी खेल सकते हैं. बता दें कि मोहम्मद आमिर ने पिछले साल इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कह दिया था. आमिर अब सिर्फ फ्रेंचाइजी क्रिकेट खेलते हैं. कुछ समय पहले मोहम्मद आमिर ने आईपीएल में खेलने की इच्छा जताई थी. वह आईपीएल 2027 में खेलना चाहते हैं.

ये भी पढ़ें: IPL के बीच मोहम्मद शमी को बड़ी राहत! चेक बाउंस केस में हुए बरी, पत्नी ने ही लगाए थे आरोप

पाकिस्तानी मूल के खिलाड़ी खेल चुके IPL

आईपीएल के पहले सीजन यानी साल 2008 में पाकिस्तान के कई खिलाड़ियों ने भाग लिया था. हालांकि साल 2009 के बाद पाकिस्तान के खिलाड़ियों पर बैन लगा दिया. उसके बाद से कोई भी पाकिस्तानी खिलाड़ी आईपीएल में नहीं खेल पाया है. हालांकि पाकिस्तान में जन्मे दूसरे देश के खिलाड़ी आईपीएल में खेल चुके हैं. इसमें मोईन अली, सिकंदर रजा और अजहर महमूद जैसे खिलाड़ियों के नाम शामिल हैं.

क्या IPL 2027 में खेलेंगे मोहम्मद आमिर?

मोहम्मद आमिर ब्रिटिश के नागरिक होने के कारण आईपीएल में खेल सकते हैं. आईपीएल नीलामी के लिए रजिस्ट्रेशन करते हुए समय खिलाड़ियों को अपने आधिकारिक अंतरराष्ट्रीय दस्तावेज जमा करने होते हैं. अब आमिर के पास ब्रिटिश का पासपोर्ट है, जिससे वह ब्रिटिश नागरिक के तौर पर रजिस्टर कर सकते हैं. हालांकि इसके बावजूद भी मोहम्मद आमिर के आईपीएल में खेलने की कम संभावना है. मोहम्मद आमिर भले ही कानूनी तौर पर आईपीएल में खेलने योग्य हैं, लेकिन शायद ही कोई फ्रेंचाइजी उन पर बोली लगाएगी.

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