Video: ‘वो एक स्लॉगर है, मैं उसे ऐसे ही देखता हूँ…’पूर्व पाकिस्तानी खिलाड़ी ने अभिषेक शर्मा को लेकर दिया विवादित बयान; इंटरनेट पर मचा बवाल

Abhishek Sharma News: पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद आमिर, अभिषेक शर्मा के लिए अपने ‘स्लॉगर’ वाले टैग पर कायम हैं. उन्होंने कहा कि वह किसी को सही बैटर नहीं कह सकते अगर वह गेंद की लाइन और लेंथ को समझ नहीं सकता और अच्छा डिफेंस नहीं कर सकता. यह बात T20 वर्ल्ड कप में भारत और पाकिस्तान के मैच से ठीक एक दिन पहले कही गई है, जिसका एक वीडियो भी सामने आया है.

आलोचना के बाद भी आमिर अपने बयान पर अड़े

आमिर को अपनी इस बात के लिए भारतीय फैंस की आलोचना का सामना करना पड़ा, लेकिन वह अपनी बात पर अड़े रहे और पूरे भरोसे के साथ अपनी बात दोहराते रहे. पिछले दो सालों में, अभिषेक की लोकप्रियता बढ़ी है, और वह इस फॉर्मेट के सबसे धमाकेदार ओपनर में से एक बनकर उभरे हैं.

‘वो एक स्लॉगर है, मैं उसे ऐसे ही देखता हूँ’

आमिर ने एक पाकिस्तानी शो में कहा, “वह एक स्लॉगर है, मैं उसे ऐसे ही देखता हूँ. एक खिलाड़ी जो लाइन को जज नहीं कर सकता और बॉल को ठीक से डिफेंड नहीं कर सकता, क्या मैं उसे एक प्रॉपर बैटर कह सकता हूँ? वह आता है और ज़ोर से स्विंग करता है और यह अभी उसके लिए अच्छा कनेक्ट होता है.”

…तब अपनी राय बदल दूँगा

आमिर ने कहा, “लेकिन जिस दिन वह (अभिषेक) टफ़ लाइन को हैंडल करना और ठीक से डिफेंड करना सीख जाएगा, मैं अपनी राय बदल दूँगा. आप छोटे ग्राउंड और फ़्लैट विकेट पर खेल रहे हैं; आपका अभी तक असल में टेस्ट नहीं हुआ है.”

आमिर ने आगे कहा, “उसे साउथ अफ्रीका, न्यूज़ीलैंड और इंग्लैंड का टूर करने दो जहाँ बॉल मूव करती है, वहीं असली टेस्ट होगा. अगर वह (अभिषेक) वहाँ सफल होता है, तो मैं उसे सबसे पहले एक प्रॉपर बैटर कहूँगा.”

इस बीच, उसी डिस्कशन के दौरान, अहमद शहज़ाद ने कहा कि वह अभिषेक को बहुत ज़्यादा रेट करते हैं, और कहा कि आमिर शायद एक बॉलर के नज़रिए से अपने विचार बता रहे हैं.

कोलंबो में पाकिस्तान को मिली करारी हार

भारत ने T20 वर्ल्ड कप में रिकॉर्ड आठवीं बार पाकिस्तान को हराया. श्रीलंका के कोलंबो में खेले गए इस मैच में भारत ने 61 रन से जीत हासिल की. ​​पहले बैटिंग करते हुए भारत ने 20 ओवर में सात विकेट पर 175 रन बनाए. जवाब में पाकिस्तान की टीम 18 ओवर में 114 रन पर आउट हो गई. भारत के लिए हार्दिक पांड्या, जसप्रीत बुमराह, अक्षर पटेल और वरुण चक्रवर्ती ने दो-दो विकेट लिए. इस जीत के साथ भारतीय टीम सुपर 8 के लिए भी क्वालीफाई कर गई.