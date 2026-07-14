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कितना गिरेगा पाकिस्तान? अब क्रिकेटरों को NOC देने के लिए डिमांड कर रहा 24 लाख रुपए, फ्रेंचाईजी मालिकों ने चेयरमैन से की शिकायत

मेजर लीग क्रिकेट (एमएलसी) की फ्रेंचाइजी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) की नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट (एनओसी) फीस को लेकर नाराज हैं. रिपोर्ट के मुताबिक, पीसीबी हर खिलाड़ी के लिए 25 हजार डॉलर की मांग कर रहा है. इसी वजह से भविष्य में पाकिस्तानी खिलाड़ियों की एमएलसी में एंट्री मुश्किल हो सकती है.

By: Satyam Sengar | Published: July 14, 2026 9:38:09 PM IST

पीसीबी NOC देने के लिए डिमांड कर रहा 24 लाख रुपए.
पीसीबी NOC देने के लिए डिमांड कर रहा 24 लाख रुपए.


मेजर लीग क्रिकेट (एमएलसी) में भविष्य में पाकिस्तानी खिलाड़ियों की संख्या कम हो सकती है. इसकी वजह राजनीतिक विवाद नहीं, बल्कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) की कथित एनओसी (नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट) नीति बताई जा रही है. पाकपैशन की एक रिपोर्ट के अनुसार, कई फ्रेंचाइजी मालिक पीसीबी के रवैये से नाराज हैं और आगे पाकिस्तानी खिलाड़ियों को साइन करने से बचने पर विचार कर रहे हैं.

रिपोर्ट में दावा किया गया है कि पीसीबी हर पाकिस्तानी खिलाड़ी के लिए एनओसी जारी करने के बदले 25 हजार अमेरिकी डॉलर (करीब 24 लाख रुपये) की मांग करता है. अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) के नियमों के अनुसार किसी भी विदेशी टी20 लीग में खेलने के लिए एनओसी जरूरी होता है. इस सीजन तेज गेंदबाज हारिस रऊफ एमएलसी में खेलने वाले इकलौते पाकिस्तानी खिलाड़ी हैं. वह सैन फ्रांसिस्को यूनिकॉर्न्स टीम का हिस्सा हैं और रिपोर्ट के मुताबिक उनकी फ्रेंचाइजी ने यह फीस चुकाई है.

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फ्रेंचाइजी मालिकों ने मोहसिन नकवी से की शिकायत

रिपोर्ट के अनुसार, दुनिया की दूसरी लीगों में खिलाड़ियों के घरेलू बोर्ड को कुछ भुगतान करना आम बात है. उदाहरण के तौर पर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) में विदेशी खिलाड़ियों की नीलामी राशि का लगभग 10 से 20 प्रतिशत संबंधित क्रिकेट बोर्ड को देता है. हालांकि एमएलसी में ऐसी कोई आधिकारिक नीति नहीं है. दावा किया गया है कि पीसीबी ही एकमात्र बोर्ड है, जो इस तरह की अलग फीस मांग रहा है.
मालिकों ने नकवी के सामने उठाया मुद्दा
रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि फ्रेंचाइजी मालिकों ने पीसीबी अध्यक्ष मोहसिन नकवी के सामने इस मुद्दे को उठाया. उनका कहना था कि बिना किसी सार्वजनिक नियम के इतनी बड़ी रकम मांगना गलत है. इसके बावजूद पीसीबी ने इसे अपना अधिकार बताया. रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया कि फीस जमा करने के बाद भी एनओसी की कोई गारंटी नहीं होती. यदि बाद में नया एनओसी जारी करना पड़े तो फ्रेंचाइजी को दोबारा भुगतान करना पड़ सकता है.

Tags: Haris RaufPakistan Cricket Board
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