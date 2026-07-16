MLC 2026: 112 गेंद, 270 रन… अमेरिका में स्टीव-गॉस ने मचाया तूफान, टी20 में चेज किया सबसे बड़ा टोटल

Washington Freedom vs MI New York: अमेरिका में खेली जा रही टी20 मेजर लीग क्रिकेट में नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया है. टूर्नामेंट के नॉकआउट मैच में वॉशिंगटन फ्रीडम ने टी20 में सबसे बड़े सफल रन चेज का वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर दिया है. वॉशिंगटन फ्रीडम ने एमआई न्यूयॉर्क के खिलाफ 267 रनों का विशाल टारगेट चेज कर लिया है. ऑकलैंड के मैदान पर खेले गए एलिमिनेटर मुकाबले में एमआई न्यूयॉर्क ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 9 विकेट के नुकसान पर 266 रन बनाए थे. इसके जवाब में उतरी वाशिंगटन फ्रीडम ने 8 गेंद बाकी रहते ही मैच अपने नाम कर लिया. वाशिंगटन फ्रीडम ने इस मैच में 6 विकेट से जीत दर्ज की.

266 रन बनाकर भी हारी MI की टीम

इस मुकाबले में एमआई न्यूयॉर्क की टीम टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी. MI न्यूयॉर्क ने शुरुआत से तेजी से रन बनाने शुरू कर दिए. कप्तान निकोलस पूरन ने सिर्फ 33 गेंदों में 5 चौकों और 13 छक्कों की मदद से 106 रनों की पारी खेली. इस दौरान उन्होंने MLC इतिहास का सबसे तेज शतक सिर्फ 31 गेंदों पर लगाया. उनके अलावा क्विंटन डी कॉक ने 51 और कीरोन पोलार्ड ने 64 रनों की आतिशी पारी खेली. इस पारी के दौरान एमआई न्यूयॉर्क ने कुल 29 छक्के लगाए, जो टी20 मैच में किसी टीम द्वारा लगाए गए सबसे ज्यादा सिक्स हैं. इसके दम पर एमआई न्यूयॉर्क ने वाशिंगटन फ्रीडम के सामने 267 का पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा किया.

CAPTAIN STEVE SMITH ERA 😍 – WASHINGTON FREEDOM CHASE DOWN 267 RUNS, HIGHEST CHASE EVER IN T20. pic.twitter.com/fngIZ4V2Dt — Johns. (@CricCrazyJohns) July 16, 2026

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स्टीव-एंड्रीज ने खेली तूफानी पारी

जब वाशिंगटन फ्रीडम 267 रनों के टारगेट का पीछा करने उतरी, तो यह चेज असंभव लग रहा था. हालांकि इसके बाद वाशिंगटन फ्रीडम ने रनों की बरसात कर दी. कप्तान स्टीव स्मिथ और विकेटकीपर बल्लेबाज एंड्रीज गॉस ने मैदान पर ऐसा तूफान मचाया, जिसमें MI न्यूयॉर्क के गेंदबाज उड़ गए. एंड्रीज गॉस ने सिर्फ 51 गेंदों का सामना करते हुए 10 चौके और 12 गगनचुंबी छक्के लगाकर 132 रन बनाए. वहीं, कप्तान स्टीव स्मिथ ने दूसरे छोर से 48 गेंदों में नाबाद 110 रनों की पारी खेली. इसके दम पर वाशिंगटन फ्रीडम ने 18.4 ओवर में ही 270 रन बनाकर मैच अपने नाम कर लिया.

MI न्यूयॉर्क की शर्मनाक गेंदबाजी

इस मुकाबले में एमआई न्यूयॉर्क ने शर्मनाक गेंदबाजी का प्रदर्शन किया. ट्रेंट बोल्ट ने 4 ओवर में 47 रन लुटाए, जबकि रुशिल उगरकर ने 3.4 ओवर में 51 रन खर्च किए. वहीं, रोमारियो शेफर्ड ने सिर्फ 2 ओवर में 48 रन दे दिए. हालांकि शाकिब अल हसन ने 2 विकेट लिए, लेकिन उन्होंने भी 8.50 की इकॉनमी से रन लुटाए. आखिरकार 8 गेंद बाकी रहते ही वाशिंगटन फ्रीडम ने मैच जीत लिया.