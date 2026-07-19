MLC 2026 Final: सांसे थमा देने वाला मैच! आखिरी गेंद पर शाहरुख खान की टीम ने पलटा खेल, 1 रन से जीती ट्रॉफी

MLC 2026 Final: बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान की टीम लॉस एंजिल्स नाइट राइडर्स ने पहली बार मेजर लीग क्रिकेट का खिताब जीत लिया है. मेजर लीग क्रिकेट 2026 के फाइनल मुकाबले में नाइट राइडर्स ने वाशिंगटन फ्रीडम को 1 रन से हराकर ट्रॉफी अपने नाम की. इस जीत के साथ ही नाइट राइडर्स पहली बार इस टूर्नामेंट में चैंपियन बन गई है. फाइनल का मुकाबला रोमांच से भरा रहा था, जिसमें आखिरी गेंद पर मैच का फैसला हुआ. इस खिताबी जंग में नाइट राइडर्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 19.4 ओवर में 164 रन बनाए थे. इसके जवाब में उतरी वाशिंगटन फ्रीडम 20 ओवर में 9 विकेट खोकर 163 रन बना पाई और सिर्फ 1 रन से ट्रॉफी को हाथ से गंवा दिया.

आखिरी ओवर का रोमांच

इस मैच के आखिरी ओवर में बहुत ड्रामा देखने को मिला. वाशिंगटन फ्रीडम ने 165 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए 19 ओवर में 151 रन बना लिए थे. आखिरी ओवर में वाशिंगटन फ्रीडम को जीत के लिए 14 रनों की जरूरत थी. नाइट राइडर्स के लिए शैडली वैन शल्कविक आखिरी ओवर डालने आए. ओवर की पहली गेंद पर शल्कविक को ओबस पीनार ने एक छक्का लगा दिया. इसके बाद शल्कविक ने वापसी करते हुए पीनार को क्लीन बोल्ड कर दिया.

फिर तीसरी गेंद पर शल्कविक ने इयान हॉलेंड को जेसन होल्डर के हाथों कैच आउट कर दिया. अब आखिरी 3 गेंद पर वाशिंगटन फ्रीडम को 8 रन की जरूरत थी. शल्कविक के ओवर की चौथी गेंद पर लॉकी फर्ग्यूसन ने चौका जड़कर लगा दिया, जिससे एक बार फिर नाइट राइडर्स बैकफुट पर चली गई. अब 2 गेंद में वाशिंगटन फ्रीडम को सिर्फ 4 रन चाहिए थे.

LOS ANGELES KNIGHT RIDERS HAVE WON THE MLC BY 1 RUN. 🤯 pic.twitter.com/5CoxWzRPP0 — Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) July 19, 2026

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आखिरी गेंद पर नाइट राइडर्स ने जीता मैच

ओवर की 5वीं गेंद पर फर्ग्यूसन ने 1 रन लिया, जिससे लाहिरू मिलंथा स्ट्राइक पर आ गए. आखिरी गेंद पर वाशिंगटन फ्रीडम को जीत के लिए 3 रन चाहिए थे, जबकि सुपर ओवर के लिए 2 रन की जरूरत थी. शल्कविक की आखिरी गेंद पर लाहिरू मिलंथा ने बड़ा शॉट लगाने की कोशिश की, लेकिन वह रन आउट हो गए. इस तरह नाइट राइडर्स ने 1 रन से मुकाबला अपने नाम कर लिया.

Worked all season for this moment 🏆 pic.twitter.com/CUtOlwPGMe — Cognizant Major League Cricket (@MLCricket) July 19, 2026

सुनील नरेन रहे जीत के हीरो

MLC के फाइनल में लॉस एंजिल्स नाइट राइडर्स की जीत के हीरो सुनील नरेन रहे, जिन्होंने कसी हुई गेंदबाजी की. सुनील नरेन ने खिताबी मुकाबले में 4 ओवर में सिर्फ 13 रन देकर 3 विकेट हासिल किए. वाशिंगटन फ्रीडम की ओर से ओबस पीनार ने सबसे ज्यादा 53 रन बनाए, जबकि एंड्रीज गौस ने 40 रनों की पारी खेली. इसके अलावा निखिल चौधरी ने 25 रनों का योगदान दिया. वहीं, नाइट राइडर्स की ओर से सुनील नरेन के अलावा कप्तान जेसन होल्डर ने 4 ओवर में 31 रन देकर 3 विकेट चटकाए. इसके दम पर नाइट राइडर्स ने 1 रन से जीत हासिल कर ट्रॉफी अपने नाम कर ली.