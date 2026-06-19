7 छक्के, 9 चौके…, डु प्लेसिस की सुनामी में बह गई सिएटल, सीफर्ट की सेंचुरी गई बेकार! सुपर किंग्स ने जीत लिया मुकाबला

मेजर लीग क्रिकेट 2026 का आगाज एक ऐसे हाई-स्कोरिंग थ्रिलर के साथ हुआ, जिसने फैंस की धड़कनें बढ़ा दीं. सिएटल ओर्कास के एक स्टार बल्लेबाज ने तूफानी शतक ठोक कर अपनी टीम को 220 रनों के विशाल स्कोर तक पहुँचाया. लेकिन, मैच का असली रोमांच अभी बाकी था. जवाब में उतरे 41 साल के एक जांबाज कप्तान ने उम्र को महज एक नंबर साबित करते हुए न सिर्फ इतिहास रचा, बल्कि अपनी टीम को एक यादगार जीत भी दिलाई. आइए जानते हैं इस कांटे के मुकाबले की पूरी कहानी..

मेजर लीग क्रिकेट 2026 के ओपनिंग मैच में टेक्सास सुपर किंग्स का मुकाबला सिएटल ओर्कास से हुआ. इस मैच में सुपर किंग्स के कप्तान फाफ डु प्लेसिस का जलवा रहा; उनकी शतकीय पारी की बदौलत सुपर किंग्स ने 6 विकेट से जीत हासिल की. ​​सिएटल ओर्कास के लिए टिम सीफर्ट ने भी शानदार शतकीय पारी खेली, लेकिन उनकी कोशिशें बेकार गईं क्योंकि उनकी टीम जीत नहीं सकी.

टेक्सास सुपर किंग्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. सिएटल ओर्कास ने अपने 20 ओवरों में 2 विकेट पर 220 रन का मजबूत स्कोर बनाया और सुपर किंग्स के सामने जीत के लिए 221 रन का लक्ष्य रखा. सुपर किंग्स ने 18.3 ओवर में 4 विकेट पर 221 रन बनाकर लक्ष्य हासिल कर लिया और मैच जीत लिया. कप्तान डु प्लेसिस को उनके शतक के लिए ‘प्लेयर ऑफ द मैच’ चुना गया.

डु प्लेसिस ने खेली तूफानी पारी

डु प्लेसिस ने 52 गेंदों पर नाबाद 113 रनों की पारी खेली, जिसमें 7 छक्के और 9 चौके शामिल थे. उन्होंने अपनी टीम को जीत दिलाने के बाद ही पवेलियन का रुख किया. यह लीग में उनका चौथा शतक था, जिससे वे ऐसा करने वाले पहले बल्लेबाज बन गए. इसके अलावा, 41 वर्षीय डु प्लेसिस ने सीजन के पहले ही मैच में शतक लगाने का शानदार कारनामा किया. डु प्लेसिस के अलावा, राइली रूसो ने सुपर किंग्स के लिए 49 रन बनाए, जबकि वियान मुल्डर ने 15 गेंदों पर नाबाद 31 रनों की पारी खेली.

टिम सीफर्ट का शतक गया बेकार

टिम सीफर्ट ने सिएटल ओर्कास के लिए शानदार पारी खेली और 66 गेंदों पर 104 रन बनाए, जिसमें 6 छक्के और 8 चौके शामिल थे. शयान जहांगीर ने भी बेहतरीन पारी खेली और 45 गेंदों पर 78 रन बनाए, जिसमें 7 छक्के और 3 चौके शामिल थे. टिम और जहांगीर ने पहले विकेट के लिए 104 गेंदों पर 191 रनों की शानदार साझेदारी की. सुपर किंग्स के लिए एडम मिल्ने और अम्शी डी सिल्वा ने एक-एक विकेट लिया.