नई दिल्ली। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की धमाकेदार बल्लेबाज और एकदिवसीय टीम की कप्तान मिताली राज (Mithali Raj) ने अपने फैंस को झटका देते हुए अचानक इंटरनेशनल क्रिकेट (International Cricket) से सन्यास की घोषणा कर दी है। मिताली ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से सन्यास लिया है। बता दें कि मिताली ने अपने करियर की शुरूआत 1999 में की थी। वे लगातार 23 साल से भारतीय महिला क्रिकेट टीम की सदस्य है। उन्होंने कई क्रिकेट वर्ल्ड कप (Cricket World Cup) में भारतीय टीम का नेतृत्व किया है। आज उन्होंने अपने 23 साल के लंबे इंटरनेशनल करियर पर पूर्ण विराम लगा दिया।

बता दें कि मिताली राज ने डेब्यू वनडे मैच (Debut ODI Match) में ही शानदार शतक लगाया था। उन्होंने 1999 में आयरलैंड के खिलाफ अपने डेब्यू मैच में नाबाद 114 रनों की पारी खेली थी।

गौरतलब है कि मिताली राज ने अपने करियर में भारत के लिए कुल 12 टेस्ट, 232 वनडे और 89 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले। जिसमें वनडे में उन्होंने 50.68 की औसत से 7805 रन, टी20 इंटरनेशनल में 37.52 की औसत से 2364 रन और टेस्ट में 699 रन बनाए। मिताली काफी लंबे समय तक भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान भी रही है।

बीसीसीआई (BCCI) के सचिव जय शाह (Jay Shah) ने मिताली राज के संन्यास के बारे में जानकारी देते हुए अपने ट्वीट में लिखा कि एक शानदार करियर का अंत! आपको धन्यवाद. मिताली राज भारतीय क्रिकेट में आपके अपार योगदान के लिए धन्यवाद. मैदान पर आपके नेतृत्व ने राष्ट्रीय महिला टीम का गौरव बढ़ाया है. मैदान पर शानदार पारी के लिए बधाई और अगली पारी के लिए शुभकामनाएं।

A wonderful career comes to an end! Thank you @M_Raj03 for your immense contribution to Indian cricket. Your leadership on the field has brought much glory to the National women's team. Congratulations for an illustrious innings on the field and best wishes for your next innings!

— Jay Shah (@JayShah) June 8, 2022