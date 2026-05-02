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मिचेल स्टार्क ने आते ही ऐसा क्या किया? देख बुमराह भी रह गए दंग; क्रिकेट जगत में मचा हड़कंप

IPL 2026: बुमराह ने इस सीज़न में आठ मैच खेले हैं और सिर्फ़ दो विकेट लिए हैं. उन्होंने अपने पहले पांच मैचों में खाता भी नहीं खोला था. उन्होंने गुजरात टाइटन्स के खिलाफ छठे मैच में साई सुदर्शन को गोल्डन डक पर आउट करके अपना पहला विकेट लिया, लेकिन कुल मिलाकर उनका प्रदर्शन निराशाजनक रहा है

By: Divyanshi Singh | Published: May 2, 2026 1:12:28 PM IST

स्टार्क ने आते ही गेंदबाजी से किया कमाल
स्टार्क ने आते ही गेंदबाजी से किया कमाल


IPL 2026: ऑस्ट्रेलिया के स्टार तेज़ गेंदबाज़ मिचेल स्टार्क ने IPL 2026 में लंबे समय के बाद चोट से वापसी की और तुरंत अपना जलवा दिखाया. राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ़ अपना पहला मैच खेलते हुए, स्टार्क ने दिल्ली कैपिटल्स के लिए तीन विकेट लिए. हालांकि वह थोड़े महंगे थे, लेकिन उनका विकेट लेने का स्टाइल वैसा ही रहा. उनके इस परफॉर्मेंस के बाद, सोशल मीडिया पर एक बात वायरल हो रही है, जिसमें उनकी तुलना जसप्रीत बुमराह से की जा रही है.

स्टार्क चोट की वजह से लंबे समय से क्रिकेट से दूर थे, लेकिन मैदान पर उतरते ही उन्होंने अपनी क्लास साबित कर दी. इस परफॉर्मेंस के बाद, सोशल मीडिया पर एक दिलचस्प बात वायरल हो रही है. असल में, IPL 2026 में, स्टार्क ने सिर्फ़ एक मैच में जसप्रीत बुमराह से ज़्यादा विकेट लिए हैं. इसकी वजह जसप्रीत बुमराह का खराब फॉर्म है. वह इस सीज़न में अब तक फॉर्म में नहीं हैं और विकेट लेने के लिए संघर्ष कर रहे हैं.

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आठ मैच में 2 विकेट

बुमराह ने इस सीज़न में आठ मैच खेले हैं और सिर्फ़ दो विकेट लिए हैं. उन्होंने अपने पहले पांच मैचों में खाता भी नहीं खोला था. उन्होंने गुजरात टाइटन्स के खिलाफ छठे मैच में साई सुदर्शन को गोल्डन डक पर आउट करके अपना पहला विकेट लिया, लेकिन कुल मिलाकर उनका प्रदर्शन निराशाजनक रहा है. इस सीजन में बुमराह का बॉलिंग एवरेज 132 तक पहुंच गया है, जो उनके T20 करियर का सबसे खराब है. उनका एवरेज इस सीजन में 30 या उससे ज़्यादा ओवर फेंकने वाले दूसरे बॉलर्स के मुकाबले दोगुने से भी ज़्यादा है. यह मुंबई इंडियंस के लिए एक बड़ी चिंता का विषय बन गया है.

बुमराह की वापसी की उम्मीदें

भारतीय फैंस अब जसप्रीत बुमराह के अगले मैच पर नज़र गड़ाए हुए हैं. मुंबई इंडियंस का मुकाबला 2 मई को चेन्नई सुपर किंग्स से होगा. इस सीजन में दोनों टीमों के बीच यह दूसरी भिड़ंत होगी. CSK ने पिछला मैच जीता था. इसलिए, बुमराह इस मैच में अपनी टीम को वापस लीड करना चाहेंगे, जो प्लेऑफ की रेस को देखते हुए बहुत ज़रूरी है.

Tags: IPL 2026Mitchell Starc
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