मिचेल स्टार्क ने रचा इतिहास, बांग्लादेश के खिलाफ पहले टेस्ट में गजब कारनामा, ऐसा करने वाले पहले खिलाड़ी बने

मिचेल स्टार्क ने टेस्ट क्रिकेट में एक और बड़ी उपलब्धि अपने नाम कर ली है. ऑस्ट्रेलिया के इस तेज गेंदबाज ने गुरुवार को डार्विन में बांग्लादेश के खिलाफ पहले टेस्ट मैच के दौरान इतिहास रच दिया. स्टार्क ने बांग्लादेश के सलामी बल्लेबाज शादमान इस्लाम को आउट करते ही टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले बाएं हाथ के गेंदबाज बनने का गौरव हासिल किया. इससे पहले यह रिकॉर्ड श्रीलंका के पूर्व स्पिनर रंगना हेराथ के नाम था. दोनों के नाम 433-433 विकेट थे.

स्टार्क ने शादमान इस्लाम को नाथन लियोन के हाथों कैच कराया. इसके साथ ही उनके टेस्ट विकेटों की संख्या 434 हो गई. उन्होंने यह उपलब्धि 106 टेस्ट मैचों में हासिल की है. अब स्टार्क टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाजों की लिस्ट में भारत के महान ऑलराउंडर कपिल देव के साथ संयुक्त रूप से 11वें स्थान पर हैं. कपिल देव ने 131 टेस्ट मैचों में 434 विकेट लिए थे.

टॉप-10 में जगह बनाने से छह विकेट दूर

36 साल के स्टार्क अब टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले टॉप-10 गेंदबाजों में शामिल होने से सिर्फ छह विकेट दूर हैं. दक्षिण अफ्रीका के महान तेज गेंदबाज डेल स्टेन इस समय 439 विकेट के साथ 10वें स्थान पर हैं. स्टार्क ने अक्टूबर 2010 में इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू किया था और तब से वह ऑस्ट्रेलियाई टीम के अहम सदस्य बने हुए हैं. उन्होंने वनडे विश्व कप, टी20 विश्व कप और विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का खिताब भी जीता है.

वनडे में भी शानदार है स्टार्क का रिकॉर्ड

वनडे क्रिकेट में स्टार्क के नाम 130 मैचों में 247 विकेट हैं और उनका गेंदबाजी औसत 23.58 का है. वह ऑस्ट्रेलिया की 2015 और 2023 की वनडे विश्व कप विजेता टीम का हिस्सा रहे. 2015 विश्व कप में उन्हें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी चुना गया था. पिछले साल सितंबर में स्टार्क ने टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेकर टेस्ट क्रिकेट और 2027 वनडे विश्व कप पर ध्यान लगाने का फैसला किया था. उनकी यह नई उपलब्धि उनके लंबे और शानदार इंटरनेशनल करियर को दर्शाती है.