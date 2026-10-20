मिचेल स्टार्क ने रचा इतिहास! 450 विकेट लेने वाले पहले लेफ्ट आर्म पेसर बने, मैकग्रा को भी पछाड़ा

Mitchell Starc 450 Wickets: ऑस्ट्रेलिया के बाएं हाथ के तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क ने इतिहास रच दिया है. उन्होंने वर्ल्ड क्रिकेट में नया रिकॉर्ड कायम कर दिया है. मिचेल स्टार्क दुनिया के पहले लेफ्ट-आर्म पेसर हैं, जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 450 विकेट हासिल किए हैं. 36 साल के मिचेल स्टार्क ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ दूसरे टेस्ट में यह मुकाम हासिल किया. साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच गकेबरहा के सेंट जॉर्ज पार्क में दूसरा टेस्ट मैच खेला जा रहा है.

इस मैच के दूसरे दिन मिचेल स्टार्क ने मैथ्यू ब्रीट्जके को 4 रन के निजी स्कोर पर आउट कर अपना खाता खोला. इसके बाद मैच के तीसरे दिन उन्होंने वियान मुल्डर को आउट कर टेस्ट क्रिकेट में अपने 450 विकेट पूरे किए. बारिश से प्रभावित इस टेस्ट के तीसरे दिन सुबह के सेशन में मैट रेनशॉ ने स्टार्क की गेंद पर वियान मुल्डर का कैच पकड़ा. इसी के साथ टेस्ट में उनके नाम 450 विकेट दर्ज हो गए हैं.

स्टार्क ने तोड़ा ग्लेन मैक्ग्रा का रिकॉर्ड

36 साल के मिचेल स्टार्क ऑस्ट्रेलिया के लिए टेस्ट क्रिकेट में 450 या उससे ज्यादा विकेट लेने वाले चौथे गेंदबाज बन गए हैं. मिचेल स्टार्क से पहले शेन वॉर्न, ग्लेन मैक्ग्रा और नाथन लायन यह उपलब्धि हासिल कर चुके हैं. मिचेल स्टार्क ऑस्ट्रेलिया के लिए खेल रहे अपने 109वें मैच में यह मुकाम हासिल किया. मिचेल स्टार्क ने गेंदों के लिहाज से टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 450 विकेट लेने का वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है. इस मामले में स्टार्क ने ऑस्ट्रेलिया के पूर्व दिग्गज तेज गेंदबाज ग्लेन मैक्ग्रा का रिकॉर्ड तोड़ा है. मैक्ग्रा ने टेस्ट क्रिकेट में अपने 450 विकेट पूरे करने के लिए 23,474 गेंदें फेंकी थीं, जबकि मिचेल स्टार्क ने सिर्फ 20,577 गेंदों में यह कारनामा कर दिखाया है.

टेस्ट में सबसे तेज 450 विकेट लेने वाले बॉलर

मिचेल स्टार्क दुनिया के इकलौते ऐसे बाएं हाथ के तेज गेंदबाज हैं, जिन्होंने टेस्ट में 450 विकेट पूरे किए हैं. वहीं, वो टेस्ट क्रिकेट में 450 विकेट पूरे करने वाले दुनिया के सिर्फ 10वें गेंदबाज हैं. हालांकि मिचेल स्टार्क मैचों के लिहाज से 450 विकेट पूरे करने वाले सबसे तेज गेंदबाज बनने से चूक गए. स्टार्क ने अपने 109वें मैच में यह मुकाम हासिल किया. वह इस लिस्ट में छठे नंबर पर हैं. वहीं, ग्लेन मैक्ग्रा सबसे तेज 450 टेस्ट विकेट पूरे करने वाले चौथे गेंदबाज हैं. इस लिस्ट में पहले नंबर पर श्रीलंका के दिग्गज मुथैया मुरलीधरन हैं, जिन्होंने सिर्फ 80 टेस्ट मैच में यह उपलब्धि हासिल की थी.