वैभव सूर्यवंशी नहीं, इस खिलाड़ी से डर रहे न्यूजीलैंड के कप्तान? बोले- उनका सामना करना चुनौती…

Mitchell Santner On Bhuvi: भारत और न्यूजीलैंड के बीच 22 अक्टूबर से 5 मैचों की टी20 सीरीज शुरू होने जा रही है. इस सीरीज से पहले भारत के युवा सनसनी बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी को लेकर खूब चर्चा हो रही है. वैभव सूर्यवंशी को लेकर न्यूजीलैंड की टीम में डर का माहौल बना हुआ है. कीवी टीम के कप्तान मिचेल सैंटनर ने माना कि वैभव सूर्यवंशी अगर भारत की ओर से खेलते हैं, तो उन्हें रोकना मुश्किल होगा. उन्होंने बताया कि वैभव सूर्यवंशी को रोकने के लिए उनकी टीम ने कुछ रणनीतियां तैयार की हैं. इस दौरान मिचेल सैंटनर ने भारत के एक और खिलाड़ी की चर्चा की, जो उनके लिए बड़ी चुनौती बन सकता है. दरअसल, सैंटनर ने भारत के अनुभवी तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार को न्यूजीलैंड के लिए बड़ी चुनौती माना. भुवी 4 साल बाद भारतीय टीम में वापसी कर रहे हैं.

भुवी को लेकर क्या बोले कीवी कप्तान?

न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सैंटनर ने कहा, ”मुझे लगता है कि न्यूजीलैंड की परिस्थितियां भुवी को बहुत पसंद आएंगी. अगर विकेट से थोड़ी भी मदद मिलती है, तो वह उसका फायदा उठा सकते हैं. भारत में कुछ सपाट पिचों पर भी उन्होंने गेंद को स्विंग कराने में कामयाबी हासिल की थी. इसलिए मुझे लगता है कि यहां उनका सामना करना न्यूजीलैंड के लिए एक चुनौती होगी.’ मिचेल सैंटनर ने आगे कहा कि उम्मीद है कि इस सीरीज में गेंदबाजों का दबदबा देखने को मिलेगा.

उन्होंने कहा, ‘मुझे लगता है कि पहले मैच में ऐसा हो सकता है, लेकिन स्थिति बहुत जल्दी बदल सकती है. यह काफी हद तक मौसम पर निर्भर करता है. दूसरा मैच उसी पिच पर खेला जाएगा जिसका पहले मैच के लिए उपयोग किया जाएगा. इसलिए यह थोड़ा सपाट हो सकता है.’

वैभव को लेकर सैंटनर का बयान

मिचेल सैंटनर ने पहले टी20 मैच से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने वैभव सूर्यवंशी को लेकर बात की. उन्होंने कहा कि ‘वह (सूर्यवंशी) वेस्टइंडीज के खिलाफ पिछली सीरीज में नहीं खेले थे, लेकिन हमने IPL में देखा है कि वह कितने अच्छे खिलाड़ी हैं. हम जानते हैं कि अभिषेक जैसे अन्य खिलाड़ी भी बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं. लेकिन सूर्यवंशी की भूमिका भी काफी बड़ी है.’ सैंटनर ने आगे कहा, ‘अगर उन्हें इस सीरीज में खेलने का मौका मिलता है, तो हम जानते हैं कि वह क्या कर सकते हैं. गेंदबाजों के लिए उन्हें रोकना काफी मुश्किल रहा है. हमने IPL में देखा कि वह कितनी आक्रामक बल्लेबाजी कर सकते हैं. अगर उन्हें खेलने का मौका मिलता है तो हमने उनके लिए रणनीति तैयार की है.’

कब खेला जाएगा पहला टी20 मैच?

भारत और न्यूजीलैंड के बीच 22 अक्टूबर से 5 मैचों की टी20 सीरीज शुरू होने जा रही है. इस सीरीज का पहला मुकाबला 22 अक्टूबर को क्राइस्टचर्च के हेगली ओवल मैदान पर खेला जाएगा.