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11 चौके, 13 छक्के… T20 में दोहरे शतक से चूका ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज! बाल-बाल बचा क्रिस गेल का महारिकॉर्ड

Mitchell Owen Century: मेजर लीग क्रिकेट 2026 के 5वें मैच में ऑस्ट्रेलिया बल्लेबाज मिचेल ओवन ने वाशिंगटन फ्रीडम की ओर से खेलते हुए विस्फोटक शतक लगाया. मिचेल ओवेन ने सिर्फ 68 गेंदों पर 155 रनों की तूफानी पारी खेली.

By: Ankush Upadhayay | Published: June 21, 2026 10:45:25 AM IST

ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज मिचेल ओवन का तूफानी शतक.
ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज मिचेल ओवन का तूफानी शतक.


Mitchell Owen Century: ऑस्ट्रेलिया के 24 साल के विस्फोटक बल्लेबाज मिचेल ओवन (Mitchell Owen) ने अपनी बल्लेबाजी से तबाही मचा दी है. मेजर लीग क्रिकेट में मिचेल ओवन ने वाशिंगटन फ्रीडम की ओर से खेलते हुए शानदार शतकीय पारी खेली. उन्होंने टूर्नामेंट के 5वें मैच में एमआई न्यूयॉर्क के खिलाफ सिर्फ 68 गेंदों पर 155 रन ठोक दिए, जिसे देख हर कोई हैरान रह गया. इस पारी के दौरान मिचेल ओवन के बल्ले से 13 चौके और 11 छक्के आए.

इसी के साथ मिचेल ओवन ने एमएलसी इतिहास का सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर बनाने का नया रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है. उन्होंने न्यूजीलैंड के फिन एलन को रिकॉर्ड तोड़ दिया, जिन्होंने एमएलसी इतिहास की सबसे बड़ी पारी खेली थी.

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दोहरा शतक जड़ने से चूका

मिचेल ओवन ने अपनी विध्वंसक पारी के दौरान मैदान के हर कोने से रट बटोरे. उन्होंने अपनी पारी के दौरान 13 चौके और 11 छक्के लगाए, जबकि उनका स्ट्राइक रेट 227.94 का रहा. मिचेल ओवन के पास टी20 क्रिकेट इतिहास में पहला दोहरा शतक लगाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का सुनहरा मौका था. हालांकि 17वें ओवर में मिचेल ओवन आउट हो गए, जिससे वह दोहरा शतक लगाने से चूक गए. मिचेल ओवन की तूफानी पारी देखकर फैंस को यूनिवर्स बॉस क्रिस गेल की पारी याद आ गई. दरअसल, क्रिस गेल ने टी20 में आरसीबी की ओर से खेलते हुए 175 रन बनाए थे, जो आईपीएल इतिहास का सबसे बड़ा स्कोर है. मिचेल ओवन इस रिकॉर्ड को तोड़ने से सिर्फ 21 रन से चूक गए.

कैसा रहा मैच?

मुकाबले की बात करें, तो वाशिंगटन फ्रीडम ने 20 ओवर में 245 रनों का स्कोर खड़ा कर दिया. वाशिंगटन फ्रीडम की ओर से मिचेल ओवन ने 68 गेंदों पर 155 रनों की पारी खेली. इसके अलावा स्टीव स्मिथ ने 27 रन बनाए, जबकि मार्क चैपमैन ने 23 रन बनाए. उनके अलावा अन्य कोई बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाया. इसके जवाब में उतरी एमआई न्यूयॉर्क ने बल्लेबाजी करने उतरी, लेकिन 30 रनों से मैच हार गए. एमआई न्यूयॉर्क की ओर से कीरोन पोलार्ड ने 56 गेंदों पर नाबाद तूफानी शतक लगाया. इसके अलावा कॉर्बिन बॉश ने 35 और रोमारियो शेपर्ड ने 26 रनों की पारी खेली. एमआई न्यूयॉर्क 20 ओवर में सिर्फ 215 रन ही बना पाई, जिससे वाशिंगटन फ्रीडम ने 30 रनों से मैच जीत लिया.

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