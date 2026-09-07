Home > खेल > कुर्सी छोड़ते ही PCB पर बरसे मिस्बाह, खोल दी पाकिस्तान क्रिकेट की पोल, बोले- देसी कोचों की कद्र नहीं…

कुर्सी छोड़ते ही PCB पर बरसे मिस्बाह, खोल दी पाकिस्तान क्रिकेट की पोल, बोले- देसी कोचों की कद्र नहीं…

Misbah-ul-haq On PCB: पाकिस्तान के पूर्व कप्तान मिस्बाह उल हक ने PCB को जमकर लताड़ लगाई है. उन्होंने कहा कि घबराकर कॉस्मेटिक सर्जरी करने से पाकिस्तान क्रिकेट नहीं सुधरेगा. इतना ही नहीं, उन्होंने PCB पर गंभीर आरोप भी लगाए हैं.

By: Ankush Upadhayay | Published: September 7, 2026 12:13:31 PM IST

सिलेक्टर की कुर्सी छोड़ते ही PCB पर बरसे मिस्बाह-उल-हक.
सिलेक्टर की कुर्सी छोड़ते ही PCB पर बरसे मिस्बाह-उल-हक.


Misbah-ul-haq On PCB: पाकिस्तान क्रिकेट इन दिनों खराब दौर से गुजर रहा है. इंग्लैंड दौरे पर 2 टेस्ट हारने के बाद बोर्ड ने 7 खिलाड़ियों को वापस बुला लिया. इसके अलावा हेड कोच और बॉलिंग कोच को भी पद से हटा दिया. इसी बीच में मिस्बाह-उल-हक ने भी सिलेक्टर के पद से इस्तीफा दे दिया. अब मिस्बाह-उल-हक ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) पर अपनी भड़ास निकाली है. मिस्बाह-उल-हक ने कहा कि PCB के काम करने के तरीके पर सवाल उठाए हैं.

एक टेलीविजन शो में बात करते हुए मिस्बाह (Misbah-ul-haq) ने कहा कि पाकिस्तान क्रिकेट में देसी कोचों के साथ विदेशी कोचों की तुलना में अलग बर्ताव किया जाता था. उनका कहना है कि पाकिस्तान में विदेशी कोचों को ज्यादा अधिकार दिए जाते हैं. इतना ही नहीं, जब टीम खराब प्रदर्शन करती है, तो विदेशी कोच को कम जिम्मेदार ठहराया जाता है.

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विदेशी कोचों को PCB देती है ज्यादा इज्जत

पाकिस्तान के पूर्व बल्लेबाज मिस्बाह उल हक का कहना है कि पाकिस्तान क्रिकेट में विदेशी कोचों को देशी कोच की तुलना में ज्यादा इज्जत और पावर दी जाती है. मिस्बाह ने कहा कि उन्हें विदेशी कोच से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस बात से परेशानी होती है कि पाकिस्तान के फैंस, क्रिटिक्स, मीडिया और बोर्ड विदेशी कोच की ज्यादा इज्जत करते हैं. वहीं, लोकल कोच की बुराई की जाती है. मिस्बाह ने आगे कहा कि ‘पैनिक बटन’ दबाने से पाकिस्तान क्रिकेट को और ज्यादा नुकसान होगा. उन्होंने PCB को सलाह दी कि प्रेशर में आकर घबराकर कॉस्मेटिक सर्जरी करने की जररूत नहीं है. उन्होंने कहा कि परफॉर्मेंस और सिचुएशन को एनालाइज करके आगे बढ़ने की जरूरत है.

पाकिस्तान को भारत से सीखना चाहिए

पूर्व कप्तान मिस्बाह-उल-हक ने पाकिस्तान क्रिकेट को भारत से सीखने की सलाह दी. उन्होंने दोनों देशों की तुलना करते हुए कहा कि भारतीय खिलाड़ियों को दबाव वाली परिस्थितियों में खेलने का ज्यादा अनुभव है और वे उसके लिए मानसिक रूप से तैयारी करते हैं. मिस्बाह ने कहा, ‘हमारे युवा खिलाड़ी बहुत ज्यादा व्हाइट-बॉल क्रिकेट खेल रहे हैं और उन्हें रेड-बॉल क्रिकेट का अनुभव कम मिल रहा है. वे पर्याप्त चार-दिन वाला क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं. इसका मतलब है कि दबाव में उनके बिखरने की संभावना ज्यादा है.’ उन्होंने आगे कहा कि भारत को अपने सिस्टम को बेहतर बनाने और डेवलप करने में समय लगा और 90 के दशक के बाद उन्होंने धीरे-धीरे अपने सिस्टम में इन्वेस्ट किया. मिस्बाह ने कहा इस सिस्टम को ठीक करने का कोई तुरंत समाधान नहीं है.

ये भी पढ़ें: 8 साल का सूखा खत्म! सैंडपेपर विवाद के अफ्रीका में टेस्ट सीरीज खेलेगी ऑस्ट्रेलिया, टीम का किया एलान

पाकिस्तान कब खेलेगा अगला मैच?

पाकिस्तान की टीम 9 सितंबर को इंग्लैंड के खिलाफ तीसरा टेस्ट मैच खेलने मैदान पर उतरेगी. यह मुकाबला बर्मिंघम के एजबेस्टन मैदान पर खेला जाएगा.

Tags: Pakistan Cricket Board
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