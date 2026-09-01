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पाकिस्तान क्रिकेट में फिर मचा बवाल! मिस्बाह-उल-हक ने छोड़ी सिलेक्टर की कुर्सी, इस वजह से दिया इस्तीफा

Misbah-ul-Haq Resign: पाकिस्तान के पूर्व कप्तान मिस्बाह उल हक ने सिलेक्टर के पद से इस्तीफा दे दिया है. कहा जा रहा है कि 7 खिलाड़ियों को अचानक स्क्वाड से निकाले जाने की वजह से मिस्बाह उल हक नाराज थे. इसके चलते उन्होंने PCB को अपना इस्तीफा सौंप दिया.

By: Ankush Upadhayay | Published: September 1, 2026 5:10:50 PM IST

PCB सिलेक्टर मिस्बाह उल हक ने दिया इस्तीफा.
PCB सिलेक्टर मिस्बाह उल हक ने दिया इस्तीफा.


Misbah-ul-Haq Resign: पाकिस्तान क्रिकेट में एक बार फिर बवाल शुरू हो गया है. पूर्व कप्तान मिस्बाह-उल-हक ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) की सेलेक्शन कमेटी से इस्तीफा दे दिया है. उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) को अपने फैसले की जानकारी दे दी है. रिपोर्ट के मुताबिक, मिस्बाह उल हक ने न सिर्फ सिलेक्टर का पद छोड़ा है, बल्कि नेशनल क्रिकेट अकादमी में बल्लेबाजी सलाहकार के पद से भी हटने का फैसला लिया है. बताया जा रहा है कि लॉर्ड्स टेस्ट के बाद पाकिस्तानी टीम के 7 खिलाड़ियों को अचानक वापस बुलाए जाने से मिस्बाह उल हक नाराज थे. इसके चलते उन्होंने यह कदम उठाया है. हालांकि अभी तक PCB ने उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया है.

PCB ने 7 खिलाड़ियों को बुलाया घर

इंग्लैंड के खिलाफ लॉर्ड्स टेस्ट में हार के बाद PCB ने बड़ा एक्शन लिया है. बोर्ड ने रातोंरात बड़ा फैसला लेते हुए 7 खिलाड़ियों को पाकिस्तान वापस बुला लिया. इसमें मोहम्मद रिजवान, इमाम उल हक और सलमान अली आगा जैसे सीनियर खिलाड़ी भी शामिल हैं. उनकी जगह नए युवा खिलाड़ियों को मौका दिया गया है. इतना ही नहीं, PCB ने टीम के हेड कोच सरफराज अहमद और बॉलिंग कोच उमर गुल को भी उनके पद से हटा दिया गया है.

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मिस्बाह ने क्यों दिया इस्तीफा?

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, PCB के इस बड़े फैसले मिस्बाह उल हक नाखुश थे. उन्हें इस बात की सबसे ज्यादा आपत्ति थी कि 7 खिलाड़ियों को पाकिस्तान वापस भेजने के फैसले में उनकी राय नहीं ली गई. माना जा रहा है कि इसी वजह से मिस्बाह उल हक ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया.

मिस्बाह कब बने चीफ सिलेक्टर?

पाकिस्तान के पूर्व दिग्गज मिस्बाह उल हक को इसी साल मार्च में 4 सदस्यों की सिलेक्शन कमेटी में शामिल किया गया था. इसमें आकिब जावेद, सरफराज अहमद और असद शफीक भी शामिल हैं. साथ ही मिस्बाह PCB के साथ बल्लेबाजी सलाहकार के रूप में 180 दिनों के सालाना कॉन्ट्रैक्ट पर भी थे. संन्यास के बाद मिस्बाह ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ अलग-अलग जिम्मेदारी संभाली.

ये भी पढ़ें: पाकिस्तान क्रिकेट में भूचाल! रिजवान-इमाम समेत 7 खिलाड़ी लौटे घर, ‘गली’ क्रिकेटर्स को मिला टेस्ट टीम में मौका!

साल 2019 में वह चीफ सिलेक्टर और हेड कोच की दोहरी भूमिका में थे. साल 2020 तक उन्होंने यह दोनों रोल निभाया. इसके बाद उन्होंने टीम के साथ काम करने के लिए सिलेक्टर के पद से इस्तीफा दे दिया. फिर एक साल तक टीम के साथ काम करने के बाद उन्होंने हेड कोच का पद भी छोड़ दिया.

संकट में आया पाकिस्तान क्रिकेट!

इस समय पाकिस्तान क्रिकेट में भूचाल मचा हुआ है. मैदान पर टीम के खिलाड़ी निराशाजनक प्रदर्शन कर रहे हैं. वहीं, मैदान के बाहर भी हलचल तेज हो गई है. खासकर मिस्बाह उल हक के इस्तीफे के बाद पाकिस्तान क्रिकेट को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं.

Tags: Pakistan Cricket Board
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