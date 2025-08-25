Commonwealth Championship 2025: मीराबाई चानू का शानदार कमबैक, कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप में जीता गोल्ड…देखें Video

Mirabai Chanu Won Gold Medal: ओलंपिक रजत पदक विजेता मीराबाई चानू ने सोमवार, 25 अगस्त को अहमदाबाद में रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन करते हुए कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप 2025 में स्वर्ण पदक जीता। चोट के कारण एक साल के अंतराल के बाद अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में वापसी करने वाली चानू ने कुल 193 किग्रा (84 किग्रा + 109 किग्रा) भार उठाकर 48 किग्रा वर्ग में शीर्ष पुरस्कार जीता।

अपने दमदार प्रयासों से, उन्होंने स्नैच, क्लीन एंड जर्क और कुल भार वर्ग में नए कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप रिकॉर्ड बनाए। मणिपुर में जन्मी 31 वर्षीय मीराबाई कई मौकों पर लय में नहीं दिखीं और अपने छह प्रयासों में से केवल तीन ही उठा पाईं।

मीराबाई ने की धमाकेदार वापसी

मीराबाई ने अपने पहले स्नैच प्रयास में 84 किग्रा भार उठाने की कोशिश की, लेकिन वह उसे उठाने में असफल रहीं, जिससे उनके दाहिने घुटने में तकलीफ़ दिखाई दी। चानू ने अपने दूसरे प्रयास में भार उठाकर वैध भार उठाया। इसके बाद उन्होंने अपने तीसरे प्रयास में 89 किग्रा तक भार उठाने की कोशिश की, लेकिन वह इसे पूरा नहीं कर पाईं।

चानू ने क्लीन एंड जर्क में 105 किग्रा से शुरुआत की और उसे सफलतापूर्वक उठा लिया। मणिपुरी खिलाड़ी ने अपना वजन बढ़ाकर 109 किग्रा कर लिया, लेकिन 113 किग्रा के अंतिम भार को उठाने में असफल रहीं। उन्हें मैदान पर किसी भी तरह की प्रतिस्पर्धा का सामना नहीं करना पड़ा और वे टूर्नामेंट में अकेली थीं।

चानू के बाद, मलेशिया की आइरीन हेनरी ने कुल 161 किग्रा (73 किग्रा और 88 किग्रा) उठाकर रजत पदक जीता, जबकि वेल्स की निकोल रॉबर्ट्स ने कुल 150 किग्रा (70 किग्रा और 80 किग्रा) उठाकर कांस्य पदक जीता।

𝐌𝐢𝐫𝐚𝐛𝐚𝐢 𝐂𝐡𝐚𝐧𝐮 𝐰𝐢𝐧𝐬 𝐂𝐨𝐦𝐦𝐨𝐧𝐰𝐞𝐚𝐥𝐭𝐡 𝐂𝐡𝐚𝐦𝐩𝐢𝐨𝐧𝐬𝐡𝐢𝐩𝐬 𝐆𝐨𝐥𝐝 Tokyo Olympics silver medallist Mirabai Chanu lifted a total weight of 193 kg to win a gold medal🥇 at the Commonwealth Weightlifting Championships in Ahmedabad.

2028 के ओलंपिक खेलों पर मीराबाई का फोकस

इस बीच, मीराबाई ने 2028 के ओलंपिक खेलों को ध्यान में रखते हुए अपना भार वर्ग 49 किग्रा से घटाकर 48 किग्रा कर लिया है। 48 किग्रा भार अब ओलंपिक खेलों में शामिल नहीं है, और चानू 48 किग्रा वर्ग में आ गई हैं।

48 किग्रा वर्ग वही है जिसमें उन्होंने 2017 में विश्व चैंपियनशिप स्वर्ण और दो राष्ट्रमंडल खेलों के पदक जीते हैं – 2018 गोल्ड कोस्ट खेलों में एक स्वर्ण और 2014 ग्लासगो खेलों में एक रजत।

