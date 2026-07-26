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Commonwealth games 2026: मीराबाई चानू ने रचा इतिहास, भारत को दिलाया पहला गोल्ड मेडल, रिशिकांता ने जीता सिल्वर

कॉमनवेल्थ खेल 2026 में भारत की स्टार वेटलिफ्टर मीराबाई चानू ने शानदार प्रदर्शन करते हुए देश को पहला गोल्ड मेडल दिलाया. उन्होंने स्नैच और क्लीन एंड जर्क दोनों में नए कॉमनवेल्थ खेल रिकॉर्ड बनाए. वहीं, चनाम्बम रिशिकांता सिंह ने पुरुष 60 किलोग्राम वर्ग में सिल्वर मेडल जीतकर भारत की झोली में दूसरा मेडल डाला.

By: Satyam Sengar | Published: July 26, 2026 9:20:09 PM IST

मीराबाई चानू ने भारत को जिताया पहला गोल्ड.
मीराबाई चानू ने भारत को जिताया पहला गोल्ड.


Commonwealth games 2026:  भारत की स्टार वेटलिफ्टर मीराबाई चानू ने कॉमनवेल्थ खेल 2026 में शानदार प्रदर्शन करते हुए देश को पहला गोल्ड मेडल दिलाया. महिलाओं के 48 किलोग्राम भार वर्ग में उतरने वाली मीराबाई ने शुरुआत से ही अपना दबदबा कायम रखा. उन्होंने स्नैच में 85 किलोग्राम वजन उठाकर नया कॉमनवेल्थ खेल रिकॉर्ड बनाया. इस प्रदर्शन के बाद वह अपनी सबसे करीबी प्रतिद्वंद्वी से 8 किलोग्राम आगे थीं, जिससे उनके गोल्ड जीतने की उम्मीद और मजबूत हो गई.

इसके बाद मीराबाई चानू ने क्लीन एंड जर्क में 105 किलोग्राम वजन उठाकर एक और नया कॉमनवेल्थ खेल रिकॉर्ड अपने नाम किया. इस शानदार प्रदर्शन के साथ उन्होंने लगातार तीसरी बार कॉमनवेल्थ खेलों का गोल्ड मेडल जीतने का कारनामा किया. मणिपुर की इस दिग्गज खिलाड़ी को भारत की सबसे बड़ी मेडल उम्मीद माना जा रहा था और उन्होंने अपने प्रदर्शन से सभी उम्मीदों पर पूरी तरह खरा उतरते हुए इतिहास रच दिया.

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रिशिकांता सिंह ने दिलाया सिल्वर मेडल

इससे पहले दिन में चनाम्बम रिशिकांता सिंह ने पुरुषों के 60 किलोग्राम भार वर्ग में भारत के लिए सिल्वर मेडल जीता. 28 वर्षीय भारतीय खिलाड़ी ने स्नैच में 121 किलोग्राम वजन उठाकर नया कॉमनवेल्थ खेल रिकॉर्ड बनाया. इसके बाद उन्होंने क्लीन एंड जर्क में 143 किलोग्राम वजन उठाया और कुल 264 किलोग्राम के साथ प्रतियोगिता समाप्त की. हालांकि, मलेशिया के बिन कसदान मोहम्मद अनिक ने बेहतर प्रदर्शन करते हुए गोल्ड मेडल अपने नाम किया, जबकि रिशिकांता को सिल्वर मेडल से संतोष करना पड़ा.

भारतीय वेटलिफ्टरों ने बढ़ाई मेडलों की रफ्तार

रिशिकांता सिंह का सिल्वर मेडल, पैरा पावरलिफ्टर झांडू कुमार के कांस्य मेडल के बाद भारत का दूसरा मेडल रहा. शुरुआती तीन दिनों में भारत का अभियान अपेक्षाकृत धीमा रहा था, लेकिन रविवार को भारतीय वेटलिफ्टरों ने रिकॉर्डतोड़ प्रदर्शन कर देश की मेडल तालिका को नई गति दी. मीराबाई चानू और रिशिकांता सिंह की सफलता ने यह साबित कर दिया कि भारतीय भारोत्तोलन टीम इस बार भी अंतरराष्ट्रीय मंच पर शानदार प्रदर्शन करने के लिए पूरी तरह तैयार है.

Tags: mirabai Chanu
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