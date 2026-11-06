CSK से हुई छुट्टी, तो ऑस्ट्रेलिया ने खोले दरवाजे, माइक हसी की हुई घर वापसी, मिला ये खास रोल

Mike Hussey Australia Coaching Staff: ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज क्रिकेटर माइकल हसी (Michael Hussey) की ऑस्ट्रेलियाई टीम में वापसी हो गई है. IPL 2027 से पहले चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) ने माइकल हसी को अपने कोचिंग स्टाफ से निकाल दिया था. अब ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड ने उन्हें बड़ी जिम्मेदारी दी है. माइक हसी ऑस्ट्रेलिया के आने वाले कैलेंडर के 2 सबसे बड़े असाइनमेंट के लिए उनके कोचिंग स्टाफ का हिस्सा होंगे. उन्हें अगले साल 2027 में एशेज और ICC मेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए कंसल्टेंट कोच बनाया गया है. इसके अलावा 2028 LA ओलंपिक्स और 2028 में ICC मेन्स T20 वर्ल्ड कप के लिए माइक हसी को ऑस्ट्रेलियाई टीम की T20 एडवाइजर नियुक्त किया गया है.

CSK के साथ किया काम

माइक हसी (Michael Hussey) पिछले करीब 8 साल से IPL फ्रेंचाइजी चेन्नई सुपर किंग्स के साथ जुड़े हुए थे. वह CSK के बैटिंग कोच के तौर पर काम कर रहे थे. वह साल 2018 में CSK के साथ जुड़े थे, लेकिन हाल ही में CSK ने उन्हें उनके पद से हटा दिया. इसके बाद तुरंत उन्हें ऑस्ट्रेलियाई टीम के कोचिंग स्टाफ में एंट्री मिल गई.

माइक हसी इस महीने के अंत में ही इंग्लैंड के खिलाफ घरेलू वनडे और टी20 सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलियाई टीम से जुड़ जाएंगे. इसके अलावा वो न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज की तैयारियों में भी ऑस्ट्रेलिया की मदद करेंगे.

माइक हसी का कोचिंग अनुभव

ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज माइक हसी के पास दुनिया भर के बड़े-बड़े टी20 लीग में कोचिंग देने का अनुभव है. वह इंग्लैंड की टी20 वर्ल्ड कप चैंपियन टीम के कोचिंग स्टाफ का भी हिस्सा थे. इसके अलावा IPL और द हंड्रेड जैसी लीग्स में भी माइक हसी काम कर चुके हैं. अब ऑस्ट्रेलिया की टीम में वह नई जिम्मेदारी निभाते हुए नजर आएंगे. उनका मुख्य काम टी20 रणनीति बनाना, विपक्षी टीमों की ताकत और कमजोरियों को एनालाइज करना, नए खिलाड़ियों की पहचान और उनके प्रदर्शन पर काम करना शामिल होगा.

माइकल हसी ने नई भूमिका मिलने पर उत्साह जताते हुए कहा, ‘आने वाले सालों में टीम का औपचारिक और सार्थक रूप से हिस्सा बनने को लेकर मैं बेहद उत्साहित हूं. इस टीम ने हाल के समय में काफी उपलब्धियां हासिल की हैं. उम्मीद है कि मैं खिलाड़ियों और कोचिंग ग्रुप के लिए उपयोगी साबित हो सकूंगा.’

माइक हसी का इंटरनेशनल करियर

माइक हसी ने ऑस्ट्रेलिया के लिए 79 टेस्ट, 185 वनडे और 38 टी20 मैच खेले हैं. टेस्ट में उन्होंने 19 शतक की मदद से 6,235 रन बनाए हैं. वहीं, वनडे में उनके नाम 5,442 दर्ज हैं, जबकि टी20 में उन्होंने 721 रन बनाए हैं.