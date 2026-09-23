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टीम इंडिया की बराबरी करने को बेताब पाकिस्तानी कोच, कहा- हमें उनके बराबर पहुंचना है…

पाकिस्तान के हेड कोच माइक हेसन ने टीम इंडिया को व्हाइट-बॉल क्रिकेट का बेंचमार्क बताया है. उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की चुनौती भारत के स्तर तक पहुंचने की है. एशियन गेम्स 2026 में दोनों टीमें फाइनल में पहुंचने पर आमने-सामने हो सकती हैं. हेसन ने संभावित मुकाबले के लिए टीम की तैयारी पर भी बात की.

By: Satyam Sengar | Published: September 23, 2026 4:40:27 PM IST

पाकिस्तानी कोच ने टीम इंडिया की तारीफ की.
पाकिस्तानी कोच ने टीम इंडिया की तारीफ की.


पाकिस्तान के हेड कोच माइक हेसन ने व्हाइट-बॉल क्रिकेट में टीम इंडिया की जमकर तारीफ की है. उन्होंने भारत को इस समय व्हाइट-बॉल क्रिकेट का ‘बेंचमार्क’ बताया और कहा कि पाकिस्तान के सामने सबसे बड़ी चुनौती भारत के स्तर तक पहुंचने की है. हेसन ने यह भी कहा कि 2026 एशियन गेम्स में अगर भारत और पाकिस्तान का मुकाबला होता है तो उनकी टीम भारत को कड़ी चुनौती देने के लिए पूरी तैयारी करेगी.

भारत और पाकिस्तान एशियन गेम्स में तभी आमने-सामने आ सकते हैं, जब दोनों टीमें फाइनल में पहुंचें. टी20 इंटरनेशनल में भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ पिछले छह मुकाबले जीते हैं. इनमें 2025 एशिया कप की तीन जीत भी शामिल हैं; इनमें फाइनल का मुकाबला भी शामिल था. हालांकि, हेसन का कहना है कि उनकी टीम संभावित मुकाबले से पहले अपनी तैयारी पर पूरा ध्यान दे रही है.

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हेसन बोले- भारत इस समय बेंचमार्क
हेसन ने कहा, “इस समय व्हाइट-बॉल क्रिकेट में भारत बेंचमार्क है; हमारी चुनौती उनके स्तर तक पहुंचने की है.” उन्होंने आगे कहा कि अगर भारत के खिलाफ खेलने का मौका मिलता है तो पाकिस्तान उन्हें दबाव में डालने की कोशिश करेगा; हालांकि, दोनों टीमों को फाइनल तक पहुंचने के लिए अभी कई मुकाबले खेलने हैं. हेसन ने कहा कि उनकी टीम फिलहाल फाइनल के बारे में ज्यादा आगे की नहीं सोच रही है.

पाकिस्तान की युवा टीम पर भरोसा
भारत के मुकाबले पाकिस्तान ने एशियन गेम्स के लिए अपनी सेकेंड-स्ट्रिंग टीम भेजी है. कई प्रमुख खिलाड़ी इस टीम का हिस्सा नहीं हैं और साहिबजादा फरहान को कप्तानी सौंपी गई है. हेसन ने टीम को संतुलित और आक्रामक बताया; उन्होंने कहा कि एशियन गेम्स युवा और नए खिलाड़ियों के लिए अपनी प्रतिभा दिखाने का अच्छा मौका है. फरहान के लिए यह टूर्नामेंट कप्तानी का अनुभव हासिल करने का भी अच्छा मौका होगा. हेसन ने अपने कार्यकाल में पाकिस्तान के प्रदर्शन का बचाव करते हुए कहा कि उनके आने से पहले टीम ग्रुप स्टेज से आगे निकलने के लिए भी संघर्ष कर रही थी; ऐसे में तुरंत ट्रॉफी जीतने की उम्मीद करना सही नहीं होगा.

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