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MI vs RR: डू ऑर डाई मैच में राजस्थान की किस्मत दांव पर, मैच से ठीक पहले बदल सकती है RR की Playing 11?

MI vs RR Predicted Playing XI: प्लेऑफ के टिकट के लिए राजस्थान के सामने 'करो या मरो' की चुनौती. क्या चोटिल कप्तान रियान पराग खेलेंगे? देखें दोनों टीमों की संभावित Playing 11.

By: Shivani Singh | Published: May 24, 2026 2:02:21 PM IST

MI vs RR: डू ऑर डाई मैच में राजस्थान की किस्मत दांव पर, मैच से ठीक पहले बदल सकती है RR की Playing 11?


MI vs RR Predicted Playing XI: राजस्थान रॉयल्स की किस्मत पूरी तरह से उनके अपने हाथों में है. वानखेड़े स्टेडियम में रविवार को मुंबई इंडियंस के खिलाफ होने वाले मुकाबले का समीकरण बेहद सीधा है. मैच जीतो और प्लेऑफ का टिकट पाओ. दूसरी ओर, मुंबई इंडियंस के पास खोने के लिए कुछ नहीं है. ऐसे में यह देखना बेहद दिलचस्प होगा कि अपने घरेलू मैदान पर मुंबई की टीम कितनी खुलकर खेलती है और राजस्थान के आक्रामक बल्लेबाजों को कैसे रोकती है.

टीम सिलेक्शन की बात करें तो राजस्थान रॉयल्स अपने नियमित कप्तान रियान पराग और ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा की फिटनेस को लेकर थोड़ी चिंता में होगी. शनिवार को ही यह साफ हुआ था कि दोनों खिलाड़ी हल्की चोट (निगल) से जूझ रहे हैं. हालांकि, इतने बड़े और अहम मुकाबले को देखते हुए राजस्थान खेमा उम्मीद करेगा कि ये दोनों मैदान पर उतरें. अगर दोनों फिट होते हैं, तो सीधे प्लेइंग इलेवन में जगह बनाएंगे. अगर नहीं तो एक बार फिर से प्लेइंग-11 से बाहर रह सकते हैं.

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वहीं, प्लेऑफ की रेस से पहले ही बाहर हो चुकी मुंबई इंडियंस की टीम अपने घरेलू दर्शकों के सामने सीजन का आखिरी मैच खेलने उतरेगी. टीम की कोशिश जीत के साथ सीजन का अंत करने की होगी. कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ पिछले मैच से वापसी करने वाले हार्दिक पंड्या ही टीम की कमान संभालेंगे. उम्मीद है कि मुंबई उसी टीम कॉम्बिनेशन के साथ उतरेगी, जिसे 20 मई को ईडन गार्डन्स में कोलकाता के खिलाफ करीबी मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा था.

MI vs RR: संभावित प्लेइंग-12 (Predicted XIIs)

राजस्थान रॉयल्स: यशस्वी जायसवाल (कप्तान), वैभव सूर्यवंशी, लुआन-ड्रे प्रिटोरियस, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), डोनोवन फरेरा, शुभम दुबे, दासुन शनाका, जोफ्रा आर्चर, सुशांत मिश्रा, संदीप शर्मा, बृजेश शर्मा, यश राज पुंजा

मुंबई इंडियंस: रोहित शर्मा, रयान रिकलटन (विकेटकीपर), नमन धीर, तिलक वर्मा, सूर्यकुमार यादव, हार्दिक पंड्या (कप्तान), विल जैक्स, दीपक चाहर, कॉर्बिन बॉश, शार्दुल ठाकुर, रघु शर्मा, जसप्रीत बुमराह

Tags: IPL 2026
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