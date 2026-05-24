MI vs RR Live Streaming : कब और कहां देखे MI vs RR मैच का लाइव प्रसारण? TV से मोबाइल तक पूरी जानकारी; यहां

MI vs RR Live Streaming : इंडियन प्रीमियर लीग 2026 का आज, रविवार 24 मई को मुंबई इंडियंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच मुकाबला खेला जाने वाला है. यह मैच राजस्थान रॉयल्स के प्लेऑफ में जाने की आखिरी उम्मीद है. आज का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स को हर हाल में जीतना होगा, वरना उसका सफर यहीं खत्म हो जाएगा. दोनों टीमें वानखेडे स्टेडियम में ये मैच खेलने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं.

मुंबई और राजस्थान का मुकाबला

IPL 2026 में मुंबई इंडियंस का प्रदर्शन काफी खराब रहा है. टीम टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी है. वहीं राजस्थान रॉयल्स ने इस सीजन अच्छा खेल दिखाया. लेकिन आज उनके पास प्लेऑफ में जाने का आखिरी मौका है. आइए जानते हैं ये मुकाबला कब और कहां देख पाएंगे आप?

IPL 2026 मैच का टॉस कब होगा?

मुंबई इंडियंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच IPL 2026 मैच का टॉस भारतीय समयानुसार (IST) दोपहर 3:00 बजे होगा.

IPL 2026 मैच कब शुरू होगा?

मुंबई इंडियंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच IPL 2026 मैच भारतीय समयानुसार (IST) दोपहर 3:30 बजे शुरू होगा.

IPL 2026 मैच का प्रसारण टीवी पर कहां होगा?

मुंबई इंडियंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच IPL 2026 मैच का प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर होगा.

मैच की लाइव स्ट्रीमिंग कहां होगी?

मुंबई इंडियंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच IPL 2026 मैच की लाइव स्ट्रीमिंग JioHotstar मोबाइल ऐप और वेबसाइट पर होगी.

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अनुमानित प्लेइंग इलेवन

मुंबई इंडियंस (प्लेइंग इलेवन): रोहित शर्मा, रयान रिकेलटन (विकेटकीपर), नमन धीर, तिलक वर्मा, सूर्यकुमार यादव, हार्दिक पंड्या (कप्तान), विल जैक, दीपक चाहर, कॉर्बिन बॉश, शार्दुल ठाकुर, जसप्रित बुमराह

इम्पैक्ट प्लेयर: रघु शर्मा

राजस्थान रॉयल्स (प्लेइंग इलेवन): यशस्वी जयसवाल (कप्तान), वैभव सूर्यवंशी, लुआन-ड्रे प्रिटोरियस, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), डोनोवन फरेरा, शुभम दुबे, दासुन शनाका, जोफ्रा आर्चर, सुशांत मिश्रा, संदीप शर्मा, ब्रिजेश शर्मा

इम्पैक्ट प्लेयर: यशराज पुंजा

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