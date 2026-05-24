MI vs RR Head to Head: आंकड़ों की जंग में मुंबई आगे, लेकिन वानखेड़े में क्या पलट पाएगी राजस्थान की किस्मत?

MI vs RR Head to Head: राजस्थान रॉयल्स की नजरें रविवार को वानखेड़े स्टेडियम में मुंबई इंडियंस को धूल चटाकर IPL 2026 के प्लेऑफ में अपनी जगह पक्की करने पर होंगी. अगर दोनों टीमों के इतिहास पर नजर डालें, तो मुकाबला हमेशा से कांटे का रहा है. हालांकि, मुंबई इंडियंस का पलड़ा मामूली रूप से भारी है। दोनों के बीच अब तक खेले गए 33 मुकाबलों में से MI ने 17 मैचों में बाजी मारी है. वैसे, पिछली बार जब IPL 2025 में जयपुर के मैदान पर ये दोनों टीमें आमने-सामने आई थीं, तो मुंबई ने रॉयल्स को एकतरफा मुकाबले में 100 रनों के बड़े अंतर से मात दी थी.

MI vs RR: हेड-टू-हेड आंकड़े

कुल मैच: 33

मुंबई इंडियंस (MI) जीता: 17

राजस्थान रॉयल्स (RR) जीता: 16

आखरी मैच का नतीजा: मुंबई इंडियंस ने राजस्थान रॉयल्स को 100 रनों से हराया

MI vs RR: दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग-12 (Predicted XIIs)

राजस्थान रॉयल्स (Rajasthan Royals): यशस्वी जायसवाल (कप्तान), वैभव सूर्यवंशी, लुआन-ड्रे प्रिटोरियस, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), डोनोवन फरेरा, शुभम दुबे, दासुन शनाका, जोफ्रा आर्चर, सुशांत मिश्रा, संदीप शर्मा, बृजेश शर्मा, यश राज पुंजा

मुंबई इंडियंस (Mumbai Indians): रोहित शर्मा, रयान रिकेलटन (विकेटकीपर), नमन धीर, तिलक वर्मा, सूर्यकुमार यादव, हार्दिक पांड्या (कप्तान), विल जैक्स, दीपक चाहर, कॉर्बिन बॉश, शार्दुल ठाकुर, रघु शर्मा, जसप्रित बुमराह