Home > क्रिकेट > MI vs RR Head to Head: आंकड़ों की जंग में मुंबई आगे, लेकिन वानखेड़े में क्या पलट पाएगी राजस्थान की किस्मत?

MI vs RR Head to Head: आंकड़ों की जंग में मुंबई आगे, लेकिन वानखेड़े में क्या पलट पाएगी राजस्थान की किस्मत?

MI vs RR Head to Head: प्लेऑफ टिकट के लिए वानखेड़े में महाजंग! जानें हेड-टू-हेड आंकड़े, किसका पलड़ा भारी है और क्या हो सकती है दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग-11

By: Shivani Singh | Published: May 24, 2026 12:43:13 PM IST

MI vs RR Head to Head: आंकड़ों की जंग में मुंबई आगे, लेकिन वानखेड़े में क्या पलट पाएगी राजस्थान की किस्मत?


MI vs RR Head to Head: राजस्थान रॉयल्स की नजरें रविवार को वानखेड़े स्टेडियम में मुंबई इंडियंस को धूल चटाकर IPL 2026 के प्लेऑफ में अपनी जगह पक्की करने पर होंगी. अगर दोनों टीमों के इतिहास पर नजर डालें, तो मुकाबला हमेशा से कांटे का रहा है. हालांकि, मुंबई इंडियंस का पलड़ा मामूली रूप से भारी है। दोनों के बीच अब तक खेले गए 33 मुकाबलों में से MI ने 17 मैचों में बाजी मारी है. वैसे, पिछली बार जब IPL 2025 में जयपुर के मैदान पर ये दोनों टीमें आमने-सामने आई थीं, तो मुंबई ने रॉयल्स को एकतरफा मुकाबले में 100 रनों के बड़े अंतर से मात दी थी.

MI vs RR: हेड-टू-हेड आंकड़े

कुल मैच: 33

You Might Be Interested In

मुंबई इंडियंस (MI) जीता: 17

राजस्थान रॉयल्स (RR) जीता: 16

आखरी मैच का नतीजा: मुंबई इंडियंस ने राजस्थान रॉयल्स को 100 रनों से हराया

MI vs RR: दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग-12 (Predicted XIIs)

राजस्थान रॉयल्स (Rajasthan Royals): यशस्वी जायसवाल (कप्तान), वैभव सूर्यवंशी, लुआन-ड्रे प्रिटोरियस, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), डोनोवन फरेरा, शुभम दुबे, दासुन शनाका, जोफ्रा आर्चर, सुशांत मिश्रा, संदीप शर्मा, बृजेश शर्मा, यश राज पुंजा

मुंबई इंडियंस (Mumbai Indians): रोहित शर्मा, रयान रिकेलटन (विकेटकीपर), नमन धीर, तिलक वर्मा, सूर्यकुमार यादव, हार्दिक पांड्या (कप्तान), विल जैक्स, दीपक चाहर, कॉर्बिन बॉश, शार्दुल ठाकुर, रघु शर्मा, जसप्रित बुमराह

Tags: IPL 2026
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

ये आदतें अनजाने में बढ़ा सकती हैं body heat

May 25, 2026

सिर्फ बाल नहीं, त्वचा और सेहत के लिए भी वरदान...

May 25, 2026

किमी काटकर की इन फिल्मों ने उन्हें बनाया स्टार

May 25, 2026

पत्नी सोफी संग झरने में नहाते दिखे शिखर धवन

May 25, 2026

Monsoon 2026: दिल्ली-NCR में कब तक बरसेगा मानसून!

May 24, 2026

इन 5 हैक्स से बनेगी मोटी मलाई, निकलेगा ज्यादा घी

May 24, 2026
MI vs RR Head to Head: आंकड़ों की जंग में मुंबई आगे, लेकिन वानखेड़े में क्या पलट पाएगी राजस्थान की किस्मत?

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

MI vs RR Head to Head: आंकड़ों की जंग में मुंबई आगे, लेकिन वानखेड़े में क्या पलट पाएगी राजस्थान की किस्मत?
MI vs RR Head to Head: आंकड़ों की जंग में मुंबई आगे, लेकिन वानखेड़े में क्या पलट पाएगी राजस्थान की किस्मत?
MI vs RR Head to Head: आंकड़ों की जंग में मुंबई आगे, लेकिन वानखेड़े में क्या पलट पाएगी राजस्थान की किस्मत?
MI vs RR Head to Head: आंकड़ों की जंग में मुंबई आगे, लेकिन वानखेड़े में क्या पलट पाएगी राजस्थान की किस्मत?