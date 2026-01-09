MI vs RCB WPL 2026 Live Streaming: आज होगी कांटे की टक्कर, जानिए कब और कहां देखें LIVE मैच

MI vs RCB WPL 2026 live streaming In Hindi: महिला क्रिकेट फैंस का इंतज़ार आखिरकार खत्म हो गया है. क्योंकि महिला प्रीमियर लीग (WPL) 2026 एक रोमांचक मैच के साथ शुरू होने वाली है. टूर्नामेंट का पहला मैच मुंबई इंडियंस (MI) और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (RCB) के बीच खेला जाएगा. यह मैच आज यानी शुक्रवार 9 जनवरी को नवी मुंबई के डी.वाई. पाटिल स्टेडियम में होगा.

टूर्नामेंट का पहला मैच

डिफेंडिंग चैंपियन मुंबई इंडियंस इस सीजन में अपना खिताब बचाने के मकसद से मैदान में उतरेगी. टीम की कप्तानी भारतीय महिला टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर करेंगी. दूसरी ओर रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की कप्तानी स्मृति मंधाना करेंगी. दोनों टीमों में स्टार खिलाड़ी भरे हुए हैं और वे सीजन की शुरुआत जीत के साथ करना चाहेंगी.

हेड-टू-हेड रिकॉर्ड

अब तक मुंबई और बैंगलोर WPL में 7 बार एक-दूसरे का सामना कर चुके है. इनमें से मुंबई इंडियंस ने 4 मैच जीते हैं, जबकि RCB ने 3 मैच जीते है. यह मैच RCB के लिए रिकॉर्ड बराबर करने का एक शानदार मौका होगा. जबकि मुंबई अपनी बढ़त को और मजबूत करना चाहेगी.

मैच का समय

मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बीच टॉस शाम 7:00 बजे होगा और शुरू 7:30 बजे (IST) होगा.

कैसे देखें मैच

इस हाई-वोल्टेज मैच का लाइव टेलीकास्ट स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर उपलब्ध होगा. जो दर्शक अपने मोबाइल फोन या लैपटॉप पर मैच देखना चाहते हैं, वे JioCinema ऐप और वेबसाइट पर लाइव स्ट्रीमिंग का आनंद ले सकते हैं.

दोनो टीमों के स्क्वॉड

रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर – स्मृति मंधाना (कप्तान), ऋचा घोष, श्रेयंका पाटिल, जॉर्जिया वेयरहैम, नादिन डी क्लर्क, राधा यादव, लॉरेन बेल, लिन्से स्मिथ, प्रेमा रावत, अरुंधति रेड्डी, पूजा वस्त्राकर, ग्रेस हैरिस, गौतमी नाइक, प्रत्युषा कुमार, डी. हेमलता, सयाली सतघरे

मुंबई इंडियंस – हरमनप्रीत कौर (कप्तान), नैट साइवर-ब्रंट, हेले मैथ्यूज, अमनजोत कौर, जी. कमलिनी, अमेलिया केर, शबनीम इस्माइल, संस्कृति गुप्ता, सजना सजीवन, राहिला फिरदौस, निकोला कैरी, पूनम खेमनार, त्रिवेणी वशिष्ठ, नल्ला रेड्डी, सैका इशाक, मिल्ली इलिंगवर्थ