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MI vs RCB: क्या ‘हिटमैन’ तोड़ पाएंगे बाबर आज़म का रिकॉर्ड? MI के लिए ‘करो या मरो’ की जंग

आज मुंबई और बैंगलोर की भिड़ंत, रायपुर में रोहित शर्मा के पास है बाबर आज़म को पछाड़ने का बड़ा मौका. क्या हिटमैन आज रचेंगे इतिहास? जानने के लिए पढ़ें.

By: Shivani Singh | Published: May 10, 2026 7:25:56 PM IST

रोहित शर्मा
रोहित शर्मा


Rohit Sharma IPL Record: IPL 2026 के 54वें मुकाबले में आज रायपुर के मैदान पर मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीमें आमने-सामने हो रही है. जहाँ एक ओर प्लेऑफ की रेस रोमांचक मोड़ पर है, वहीं रोहित शर्मा के निशाने पर पाकिस्तान के बाबर आज़म का एक बड़ा रिकॉर्ड है.क्या ‘हिटमैन’ आज रायपुर में अपना जलवा बिखेर पाएंगे?

रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम में होने वाले इस मैच में, रोहित शर्मा बड़े रिकॉर्ड्स की लिस्ट में बाबर आज़म को पीछे छोड़ सकते हैं. इस उपलब्धि को हासिल करने के लिए उन्हें सिर्फ़ 25 रनों की जरूरत है. खास बात यह है कि प्लेऑफ़ की दौड़ में बने रहने के लिए मुंबई को आज हर हाल में जीत हासिल करनी होगी. वहीं, RCB दो अहम पॉइंट्स हासिल करके प्लेऑफ की ओर एक बड़ा कदम बढ़ाने का लक्ष्य रखेगी.

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रोहित, बाबर आज़म को पीछे छोड़ने के लिए तैयार

T20 क्रिकेट के इतिहास में, रोहित शर्मा सबसे ज़्यादा रन बनाने वालों की लिस्ट में पाकिस्तान के स्टार बल्लेबाज़ बाबर आज़म को पीछे छोड़ने के लिए तैयार हैं. अब तक खेले गए 455 T20 मैचों में, रोहित शर्मा ने कुल 12,469 रन बनाए हैं, जबकि बाबर आज़म ने 346 पारियों में 12,493 रन बनाए हैं. इसका मतलब है कि रोहित, बाबर से सिर्फ़ 25 रन पीछे हैं. फ़िलहाल, रोहित T20 क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले टॉप 10 बल्लेबाज़ों में पहले ही अपनी जगह बना चुके हैं.

क्रिस गेल लिस्ट में सबसे ऊपर

T20 क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट में सबसे ऊपर क्रिस गेल (14,562 रन) हैं. उनके बाद इस लिस्ट में कायरन पोलार्ड (14,482), एलेक्स हेल्स (14,449), डेविड वॉर्नर (14,284), जोस बटलर (14,180), विराट कोहली (13,922), शोएब मलिक (13,571), जेम्स विंस (13,128), फिर बाबर आज़म, और आखिर में रोहित शर्मा हैं.

पिच का मिजाज कैसा रहेगा?

2023 से, रायपुर में दो T20 इंटरनेशनल मैच खेले गए हैं एक दिसंबर 2023 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ़ और दूसरा जनवरी 2026 में न्यूज़ीलैंड के खिलाफ़. भारत ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ़ कुल 174 रन और न्यूज़ीलैंड के खिलाफ़ 208 रन बनाए थे. इस मैदान पर आखिरी IPL मैच 2016 में खेला गया था, जिसमें विराट कोहली ने नाबाद 54 रन बनाए थे और दिल्ली के खिलाफ RCB की जीत में अहम भूमिका निभाई थी.

Tags: IPL 2026rohit sharma
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