क्या RCB से हारकर बाहर हो जाएगी मुंबई इंडियंस? क्या है सिनेरिया, कितने अंक तक पहुंच सकती है MI

Mumbai Indians Qualification Scenario: रायपुर में शनिवार को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस के प्रैक्टिस सत्र के दौरान बारिश ने खलल डाला, जिससे रविवार शाम होने वाले आईपीएल 2026 के अहम मुकाबले पर अनिश्चितता के बादल छा गए. यदि मैच बारिश के कारण रद्द होता है, तो दोनों टीमों को एक-एक अंक मिलेगा. यह रिजल्ट आरसीबी के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है, लेकिन मुंबई इंडियंस की प्लेऑफ की राह और कठिन हो जाएगी.

मुंबई इंडियंस फिलहाल 10 मैचों में तीन जीत के साथ पाइंट्स टेबल में नौवें स्थान पर है. अगर यह मुकाबला बिना रिजल्ट के खत्म होता है, तो टीम के 11 मैचों में केवल सात अंक होंगे. इसके बाद शेष तीन मुकाबले जीतने पर भी मुंबई अधिकतम 13 अंकों तक ही पहुंच पाएगी, जो प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए पर्याप्त नहीं हो सकते. इसलिए कल का मैच मुंबई इंडियंस के लिए बेहद अहम होने वाला है.

मुंबई के लिए जीत बेहद जरूरी

मुंबई इंडियंस के लिए यह मुकाबला करो या मरो जैसा है. अगर टीम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को हराने में सफल रहती है, तो उसके आठ अंक हो जाएंगे और 14 अंकों तक पहुंचने की संभावना बनी रहेगी. इससे प्लेऑफ में पहुंचने की उम्मीदों को मजबूती मिलेगी. हालांकि, कप्तानी को भी लेकर चर्चा तेज है. पिछले मैच में हार्दिक पांड्या की जगह सूर्यकुमार यादव ने कप्तानी की थी. देखना होगा कि आरसीबी के खिलाफ मुकाबले में कौन कप्तानी करता है.

नेट रन रेट भी बना चिंता का विषय

मुंबई इंडियंस का नेट रन रेट फिलहाल -0.64 है, जो उसकी स्थिति को और कमजोर बनाता है. बारिश के कारण मैच रद्द होने पर टीम को अपने नेट रन रेट में सुधार करने का मौका भी नहीं मिलेगा. मुंबई ने पिछले मैच में लखनऊ सुपरजायंट्स के खिलाफ 229 रन का लक्ष्य 19 ओवर से पहले हासिल कर आत्मविश्वास हासिल किया था. वहीं आरसीबी अपनी पिछली हार से उबरकर वापसी करने के इरादे से मैदान में उतरेगी.