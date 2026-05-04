MI vs LSG Weather Forecast: शाम ढलते ही बदलेगा गेम, दूसरी पारी में असली रोमांच! जानें कैसा रहेगा मौसम का हाल?

MI vs LSG Weather Forecast: मुंबई इंडियंस (MI) आज शाम वानखेड़े स्टेडियम में लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) की मेज़बानी करने के लिए तैयार है. मौसम की रिपोर्ट के अनुसार, इस तटीय शहर में आज शाम मौसम सूखा रहेगा और बारिश की वजह से मैच में किसी भी तरह की रुकावट आने की संभावना लगभग न के बराबर है. जहाँ एक तरफ बारिश न होने से पूरे 40 ओवर का मैच होना तय है, वहीं दूसरी तरफ खिलाड़ियों को बढ़ती हुई उमस और ओस की समस्या का सामना करना पड़ेगा. ये दोनों ही चीज़ें टॉस के समय लिए जाने वाले रणनीतिक फ़ैसलों पर असर डाल सकती हैं.

मुंबई का मौसम और बारिश का पूर्वानुमान

मौसम विभाग के अधिकारियों ने मुंबई में आज शाम काफ़ी गर्मी रहने का अनुमान लगाया है. उम्मीद है कि शाम की शुरुआत में तापमान लगभग 29°C के आसपास रहेगा. हालाँकि दिन के समय अधिकतम तापमान 33°C तक पहुँच गया था, लेकिन लगभग 66 प्रतिशत की लगातार बनी हुई उमस के कारण ‘महसूस होने वाला’ (real feel) तापमान काफ़ी ज़्यादा बना हुआ है.

मौसम की ये उमस भरी स्थितियाँ खिलाड़ियों की शारीरिक सहनशक्ति की कड़ी परीक्षा लेंगी, खासकर गेंदबाज़ी और आउटफ़ील्ड में मौजूद खिलाड़ियों के लिए. उम्मीद है कि हवा दक्षिण-पश्चिम दिशा से लगभग 14 मील प्रति घंटे की रफ़्तार से चलेगी, जिससे फ़्लडलाइट्स की रोशनी में होने वाले इस मैच में तटीय गर्मी से खिलाड़ियों को बस थोड़ी-बहुत ही राहत मिल पाएगी.

प्रशंसकों और ब्रॉडकास्टरों के लिए सबसे अच्छी ख़बर यह है कि बारिश का ख़तरा लगभग न के बराबर है. दिन के समय बारिश की संभावना 0 प्रतिशत दर्ज की गई है, और रात के समय भी हल्की-फुल्की बारिश की संभावना बस थोड़ी सी बढ़कर 5 प्रतिशत तक ही पहुँचती है.

दोनों टीमों के लिए अस्तित्व की लड़ाई

इस महीने की शुरुआत में देश के अन्य हिस्सों में हुए मैचों के विपरीत, जहाँ ‘येलो अलर्ट’ जैसी चेतावनियाँ जारी की गई थीं, मुंबई में आज शाम का मौसम स्थिर रहने का अनुमान है. मौसम की यह स्थिरता इस बात की गारंटी देती है कि यह बेहद अहम मैच—जो कि पॉइंट्स टेबल में सबसे नीचे चल रही दोनों टीमों के लिए अस्तित्व की लड़ाई जैसा है—बिना किसी Duckworth-Lewis-Stern (DLS) गणना के, बिना किसी रुकावट के पूरा होगा.

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