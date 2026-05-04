MI vs LSG Predicted Playing XI: कैसा होगा दोनों टीमों का संभावित प्लेइंग XI, यहां देखें लिस्ट

MI vs LSG Predicted Playing XI: एक बुरे सपने जैसे सीज़न से गुज़रते हुए, पाँच बार की चैंपियन मुंबई इंडियंस को उम्मीद होगी कि उनके सुपरस्टार – जसप्रीत बुमराह, कप्तान हार्दिक पांड्या और सूर्यकुमार यादव – आखिरकार अपनी पुरानी लय हासिल कर लेंगे, जब वे रविवार रात वानखेड़े स्टेडियम में सबसे नीचे पायदान पर मौजूद लखनऊ सुपर जायंट्स का सामना करेंगे. यह मुकाबला ‘सबसे नीचे रहने’ की लड़ाई जैसा बनता दिख रहा है.

आमने-सामने के आकड़े

MI और LSG के बीच हुए मुकाबलों में, लखनऊ सुपर जायंट्स का पलड़ा साफ तौर पर भारी रहा है. अब तक खेले गए आठ मैचों में से, LSG ने छह मैच जीते हैं, जबकि मुंबई इंडियंस को सिर्फ़ दो जीत मिली हैं. यह दबदबा वानखेड़े स्टेडियम में भी कायम है, जिसे पारंपरिक रूप से MI का अभेद्य किला माना जाता रहा है.

LSG ने इस मैदान पर खेले गए तीन मैचों में से दो जीते हैं, जिससे वे उन चुनिंदा टीमों में से एक बन गए हैं जिनका मुंबई के खिलाफ कुल मिलाकर रिकॉर्ड बेहतर है – चाहे मैच घर पर हो या बाहर.

MI बनाम LSG: संभावित प्लेइंग XI

मुंबई इंडियंस (प्लेइंग इलेवन): रयान रिकेल्टन (विकेटकीपर), विल जैक्स, नमन धीर, सूर्यकुमार यादव, तिलक वर्मा, हार्दिक पंड्या (कप्तान), रॉबिन मिंज, ट्रेंट बाउल्ट, जसप्रित बुमरा, एएम ग़ज़नफ़र, अश्विनी कुमार, शार्दुल ठाकुर

लखनऊ सुपर जाइंट्स (प्लेइंग इलेवन): एडेन मार्कराम, मिशेल मार्श, ऋषभ पंत (विकेटकीपर/कप्तान), निकोलस पूरन, आयुष बडोनी, मुकुल चौधरी, जॉर्ज लिंडे, मोहम्मद शमी, प्रिंस यादव, दिग्वेश सिंह राठी, मोहसिन खान, अब्दुल समद

MI बनाम LSG: पिच रिपोर्ट

वानखेड़े स्टेडियम की पिच बल्लेबाजों के लिए मददगार होगी. तेज़ आउटफील्ड और भरोसेमंद उछाल इसे बल्लेबाजों के लिए जन्नत बना देंगे. यह मैदान बड़े स्कोर वाले मैचों के लिए जाना जाता है, और मुंबई इंडियंस तथा लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच होने वाला यह मैच भी एक बड़ा स्कोर वाला मुकाबला होगा. MI और SRH के बीच पिछले मैच में कुल 492 रन बने थे. इसलिए, सोमवार को रनों की एक और बौछार के लिए तैयार रहें.

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