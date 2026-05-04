MI vs LSG: लखनऊ के खिलाफ जसप्रीत बुमराह मचाएंगे धमाल! मुंबई की जीत पक्की, आंकड़े दे रहे गवाही

MI vs LSG: IPL 2026 में आज यानी 4 मई को मुंबई इंडियंस और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच टक्कर होने वाली है. यह मुकाबला मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा. यह मैच दोनों टीमों के लिए काफी अहम होने वाला है, क्योंकि ये दोनों ही टीमें अपने बुरे दौर से गुजर रही हैं. मुंबई इंडियंस की टीम प्लेऑफ की रेस से बाहर होने की कगार पर खड़ी है. वहीं, दूसरी ओर लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम भी अपने मिडिल ऑर्डर की परेशानी से जूझ रही है.

लखनऊ की टीम भी प्लेऑफ की रेस से बाहर होने वाली है. ऐसे में दोनों टीमों के लिए यह मुकाबला काफी अहम है. इस मैच में जीत हासिल करने वाली टीम के लिए प्लेऑफ की उम्मीदें जिंदा रहेंगी. इस मुकाबले में हर किसी की नजरें मुंबई इंडियंस के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह पर होंगी, जो इस सीजन खराब दौर से गुजर रहे हैं. हालांकि बुमराह का रिकॉर्ड लखनऊ के खिलाफ अच्छा है.

LSG के खिलाफ बुमराह का रिकॉर्ड

IPL 2026 में जसप्रीत बुमराह अपनी लय में नजर नहीं आ रहे हैं. वह अभी तक 9 मैचों में सिर्फ 3 विकेट ही ले पाए हैं. अब वह लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ मैच खेलने के लिए उतरेंगे. जसप्रीत बुमराह लखनऊ के खिलाफ अपनी लय हासिल कर सकते हैं, क्योंकि इस टीम के खिलाफ उनका रिकॉर्ड अच्छा है. जसप्रीत बुमराह अकेले लखनऊ सुपर जायंट्स के टॉप ऑर्डर को ध्वस्त कर सकते हैं. मिचेल मार्श, एडन मार्करम और ऋषभ पंत के खिलाफ जसप्रीत बुमराह का रिकॉर्ड काफी अच्छा है. आंकड़ों पर नजर डालें, तो टी20 में मिचेल मार्श ने बुमराह के खिलाफ 28 गेंदों पर सिर्फ 28 रन बनाए हैं, जबकि मार्करम ने 29 गेंदों पर 26 रन बना चुके हैं. बुमराह ने इन दोनों ही बल्लेबाजों को 1-1 बार आउट किया है.

पंत के सामने भी बेहतर रिकॉर्ड

लखनऊ सुपर जायंट्स के कप्तान ऋषभ पंत के खिलाफ भी जसप्रीत बुमराह का शानदार रिकॉर्ड है. बुमराह ने पंत को आईपीएल में 7 बार आउट किया है. पंत ने बुमराह के खिलाफ 46 गेंदों पर 55 रन बनाए हैं. इसके अलावा निकोलस पूरन को जसप्रीत बुमराह ने 2 बार आउट किया है. पूरन ने बुमराह के खिलाफ 22 गेंदों पर सिर्फ 17 रन ही बनाए हैं. लखनऊ सुपर जायंट्स के टॉप ऑर्डर पर रन बनाने की ज्यादा जिम्मेदारी होती है. ऐसे में अगर जसप्रीत बुमराह लखनऊ के टॉप ऑर्डर को ध्वस्त कर देते हैं, तो मुंबई आसानी से जीत हासिल कर सकती है. लखनऊ के खिलाफ जसप्रीत बुमराह ने 4 मैचों में 5.87 की इकॉनमी से 5 विकेट चटकाए हैं.

IPL 2026 में बुमराह का प्रदर्शन

जसप्रीत बुमराह आईपीएल 2026 में विकेटों के लिए तरस रहे हैं. वह अभी तक 9 मैचों में सिर्फ 3 विकेट ही ले पाए हैं. जसप्रीत बुमराह ने इस सीजन 8.60 की इकॉनमी से रन खर्च किए हैं, जबकि उनके करियर की इकॉनमी 7.32 ही रही है.