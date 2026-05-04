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MI vs LSG Live Streaming: कब, कहां और कैसे देखें मैच; जानें लाइव फ्री स्ट्रीमिंग डिटेल्स

MI vs LSG IPL 2026: हार्दिक पांड्या की MI अभी लगातार तीन मैच हार चुकी है और अब तक अपने पिछले 5 मैचों में से सिर्फ़ एक ही जीत पाई है.

By: Shubahm Srivastava | Published: May 4, 2026 6:41:30 PM IST

जानें लाइव स्ट्रीमिंग डिटेल्स
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MI vs LSG Live Streaming: पांच बार की चैंपियन मुंबई इंडियंस सोमवार को वानखेड़े स्टेडियम में IPL 2026 सीज़न के 47वें मैच में, अपने जैसी ही मुश्किल में फंसी टीम लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ खेलते हुए, प्लेऑफ़ में पहुंचने की अपनी थोड़ी-बहुत उम्मीदों को ज़िंदा रखने की कोशिश करेगी. MI और LSG दोनों के अभी 4-4 पॉइंट्स हैं, जिसमें घरेलू टीम अपने बेहतर नेट रन-रेट के आधार पर ऋषभ पंत की टीम से बस थोड़ा ही आगे है.

हालांकि, हार्दिक पांड्या की MI अभी लगातार तीन मैच हार चुकी है और अब तक अपने पिछले 5 मैचों में से सिर्फ़ एक ही जीत पाई है. दूसरी ओर, मेहमान टीम अपने पिछले पांच मैच लगातार हार चुकी है.

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अब LSG के कप्तान ऋषभ पंत पर दबाव बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है. वह अभी IPL 2026 में सबसे महंगे क्रिकेटर हैं, जिन्हें मालिक संजीव गोयनका से हर सीज़न के लिए 27 करोड़ रुपये की सैलरी मिलती है. पंत की LSG पिछले 3 सीज़न में प्लेऑफ़ के लिए क्वालिफ़ाई करने में नाकाम रही है.

मैच कब होगा?

मुंबई इंडियंस बनाम लखनऊ सुपर जायंट्स IPL 2026 का 47वां मैच सोमवार, 4 मई को होगा.

मैच कहाँ होगा?

मुंबई इंडियंस बनाम लखनऊ सुपर जायंट्स IPL 2026 का 47वां मैच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में होगा.

मैच किस समय शुरू होगा?

मुंबई इंडियंस बनाम लखनऊ सुपर जायंट्स IPL 2026 का 47वां मैच भारतीय समयानुसार शाम 7:30 बजे शुरू होगा. मैच का टॉस शाम 7 बजे होगा.

मैच कहाँ देख सकते हैं?

मुंबई इंडियंस बनाम लखनऊ सुपर जायंट्स IPL 2026 का 47वां मैच भारत में टीवी पर स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के चैनलों पर LIVE उपलब्ध होगा. मैं भारत में 

मैच कैसे देख सकते हैं?

भारत में मुंबई इंडियंस बनाम लखनऊ सुपर जायंट्स IPL 2026 का 47वां मैच JioHotstar की वेबसाइट और ऐप पर लाइवस्ट्रीमिंग के लिए उपलब्ध होगा.

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Tags: IPL 2026MI vs LSG IPL 2026 Live StreamingMI vs LSG Live Streaming In HindiSRH vs MI Live Streaming
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